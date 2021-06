In Großbritannien gehen die Corona-Zahlen und die Inzidenz wieder hoch

Die Corona-Inzidenz liegt aktuell bei 34,1 (Stand: 02.06.2021)

Komplette Öffnung ist für den 21. Juni geplant

Virusmutationen bereiten Sorge

Die Briten genossen in den vergangenen Tagen und Wochen ihre zurückgewonnene Freiheit. Bilder von prall gefüllten Pubs und Stränden machten die Runde. Zwischenzeitlich wurde sogar das Bier knapp. Die britische Regierung plant, am 21.06.2021 alle Bereiche komplett zu öffnen und die Corona-Beschränkungen aufzuheben. Davor warnen jedoch zahlreiche Forscher, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

Einen Grund dafür sehen die Wissenschaftler in verschiedenen Virusmutationen, die sich derzeit an einigen Orten im Vereinigten Königreich ausbreiten. Vor allem die indische Variante – die WHO hat sie nun Delta getauft – bereite Anlass zur Sorge. In den betroffenen Gebieten hat die Regierung die Corona-Regeln drastisch verschärft . Forscher befürchten nun, dass sich die indische Mutante weiter im Land ausbreiten wird. Schon jetzt gehen laut Schätzungen bis zu drei Viertel der neuen Fälle auf diese Mutante zurück, die als ansteckender gilt, schreibt das RND.

Corona in Großbritannien: Inzidenz steigt an

Auch die Inzidenz stieg in den vergangenen Tagen wieder an. Während sie am 20.06.2021 noch bei 15,6 lag, vermeldet Großbritannien heute einen Wert von 34,1.

Weitere Zahlen aus Großbritannien laut Johns Hopkins Universität (Stand: 02.06.2021):

7-Tage-Inzidenz: 34,1

Neuinfektionen: 3.102

Infektionen insgesamt: 4.506.333

Todesfälle insgesamt: 128.045

Hohe Impfquote in Großbritannien

Die Briten setzen derweil auf ihr umfangreiches Impfprogramm, um die Virusmutationen und die steigenden Zahlen in den Griff zu bekommen. Mittlerweile sind 58,01 Prozent der Erwachsenen in Großbritannien mindestens einmal geimpft. 37,62 Prozent der Bürger sind bereits vollständig geimpft.

Die Impfungen zeigen jetzt auch Wirkung: Zum ersten Mal seit Juli 2020 registrierte das Vereinigte Königreich am 01.06.2021 keine Corona-Toten.

Gastronomie, Kontaktbeschränkungen, Hotels: Aktuelle Corona-Regeln in Großbritannien

In Großbritannien sind am 17.05.2021 weitreichende Lockerungen in Kraft getreten.

Menschen dürfen sich in Innenräumen mit bis zu sechs Personen aus zwei Haushalten treffen

Draußen sind Treffen von bis zu 30 Personen erlaubt.

Restaurants, Cafés und Pubs haben komplett geöffnet

Theater, Kinos und Museen dürfen wieder Gäste empfangen.

Hotels und Pensionen sind ebenfalls wieder geöffnet

Einreise nach England: Ist Urlaub im Vereinigten Königreich möglich?

Das Auswärtige Amt stuft Großbritannien derzeit als Gebiet mit besonders hohen Infektionsrisiko (Virusvarianten-Gebiet) ein. Deshalb wird vor einer nicht notwendigen, touristischen Reise dorthin gewarnt.

Von britischer Seite aus sind Ein- und Ausreisen seit dem 17. Mai 2021 wieder ohne triftigen Grund möglich. Länder werden in farblich verschiedene Kategorien (Listen) eingeteilt, von „green“ über „amber“ (derzeit Deutschland) bis „red“.

„Green“: Online-Anmeldung, COVID-19-Test vor Einreise, 1 weiterer Test vor/am Tag 2, keine Quarantäne

„Amber“: Online-Anmeldung, COVID-19-Test vor Einreise, 2 weitere Tests vor/am Tag 2 und am/nach Tag 8 nach Einreise, häusliche Quarantäne von 10 Tagen mit Möglichkeit einer Freitestung am Tag 5 nach Einreise.

„Red“: Online-Anmeldung, Test vor Einreise, 2 weitere Tests vor/am Tag 2 und am/nach Tag 8 nach Einreise, Hotel-Quarantäne von 10 Tagen.

Deutschland wird derzeit in die Kategorie „Amber“ eingestuft. Für die Einreise muss zudem eine elektronische Anmeldung vorliegen. Hier geht es zum Online-Formular

Corona in England: Quarantänezeit nach der Rückreise nach Deutschland

Wer aus Großbritannien zurückkommt, muss bei der Einreise nach Deutschland ein negatives Testergebnis vorlegen (PCR-Test maximal 72 Stunden alt, Antigentest maximal 24 Stunden alt). Zudem ist eine 14-tägige Quarantäne verpflichtend. Ein Freitesten ist nicht möglich.

