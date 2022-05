Schon jetzt ist das Interesse sehr groß: Das 9 Euro Ticket könnte ein Riesenerfolg sein. Ab dem 1. Juni soll es losgehen, dann können die besonders günstigen ÖPNV-Tickets benutzt werden. Der Vorverkauf für die Tickets beginnt Ende Mai.

Die ersten überlegen also schon, wie sie das Ticket eigentlich nutzen wollen. Drei Monate für insgesamt 27 Euro Bus und Bahn nutzen - sind die Möglichkeiten da wirklich grenzenlos? Könnte man theoretisch durch das ganze Land fahren?

9 Euro Ticket 2022: Wie weit kann man fahren?

Ab Anfang Juni bis Ende August sollen Fahrgäste bundesweit für 9 Euro pro Monat im Nah- und Regionalverkehr in der zweiten Klasse fahren können. Ausgenommen sind der Fernverkehr der Deutschen Bahn AG, also zum Beispiel ICE oder IC.

Konkret bedeutet das, dass man theoretisch schon durch ganz Deutschland fahren kann – aber eben nur mit den Regionalzügen. Das bedeutet, dass die Reise - je nachdem, wie weit weg man fährt - schon ganz schön lange dauern kann. Für Personen mit kleinem Geldbeutel und viel Zeit ist es aber eine gute Option.

Quer durch Deutschland: 9 Euro Ticket im Nahverkehr

Nur Nahverkehr“ anklicken – und dann werden nur Regionalbahnen bis zum Ziel gezeigt. Von Berlin nach München in 9 Stunden, Hamburg nach Köln in 6 Stunden oder von Dresden nach Rügen in 8 Stunden – das ist alles möglich. Auf der Seite der Deutschen Bahn ist es möglich, für eine gesuchte Strecke nur die Nahverkehrsverbindungen anzeigen zu lassen. Im Suchfeld kann man ein Häkchen bei „anklicken – und dann werden nur Regionalbahnen bis zum Ziel gezeigt. Vonin 9 Stunden,in 6 Stunden oder vonin 8 Stunden – das ist alles möglich.

Vor allem auf beliebten touristischen Strecken könnte es zu vollen Zügen und überlasteten Bahnhöfen kommen - kurz nach dem Start des Tickets ist das lange Pfingstwochenende. Züge und Personal seien knapp, so etwa der Bahn-Betriebsrat. Schon zu heutigen Preisen seien an sonnigen Wochenenden die Züge von den Großstädten zu touristischen Zielen stark besetzt und zum Teil übervoll, sagte Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn. Er nannte die Strecken von Berlin an die Ostsee, von Hamburg nach Sylt und von München in die Alpen. Ohne zusätzliche Regionalzüge seien „chaotische und abschreckende Zustände“ zu erwarten.