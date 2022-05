Bald soll es losgehen: Stimmen Bundesrat und Bundestag am 19. und 20. Mai zu, dann kann man ab Juni für gerade einmal neun Euro im Monat Bus und Bahn fahren – in ganz Deutschland. Das Angebot gilt damit auch im Gebiet des Donau-Iller-Nahverkehrsverbunds (DING). Der bereitet sich gerade mit Hochdruck auf die Einführung der Tickets vor. Wir haben alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Das 9-Euro-Ticket gilt laut Ding bundesweit im Nahverkehr – in der zweiten Klasse und ohne Fahrradmitnahme. „Die Regelungen zur kostenfreien/kostenpflichtigen Fahrradmitnahme bleiben unberührt“, teilt Ding-Marketingleiter Markus Zimmermann auf Nachfrage mit. Im Fernverkehr darf man nicht mit dem 9-Euro-Ticket fahren. Achtung also bei:

An den Automaten und über die App HandyTicket soll der Verkauf des 9-Euro-Tickets kurz nach dem Entscheid des Bundesrates am 20. Mai beginnen, teilt der Ding mit. In den Bussen soll es am 1. Juni losgehen.