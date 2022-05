In manchen Regionen hat der Verkauf schon gestartet, in anderen geht es sehr bald los: Das 9 Euro Ticket der Bundesregierung verspricht ein Riesenerfolg zu werden. Bevor es aber am 1. Juni wirklich losgehen kann, wollen wir hier die Frage klären: Mit welchen Verkehrsmitteln darf man denn überhaupt fahren?

9 Euro Ticket Gültigkeit für Verkehrsmittel: Straßenbahn, Fähre & Co.

Das 9 Euro Ticket gilt für den ÖPNV, also den öffentlichen Personennahverkehr. Dazu gehören alle kommunalen und regionalen Verkehrsmittel. Es zählen also keine Verkehrsmittel, die von privaten Anbietern finanziert werden. Hier ist das 9 Euro Ticket gültig:

Bus

U-Bahn

S-Bahn

Straßenbahn / Tram

Fähre (wenn es zum ÖPNV-Netz gehört)

Seilbahn (wenn es zum ÖPNV-Netz gehört)

Regionalbahn (RE / RB)

Geltungsbereich des 9 Euro Tickets: ICE, IC und Fernbus?

In folgenden Verkehrsmitteln darf man nicht mit dem 9 Euro Ticket fahren:

IC

EC

ICE

FlixTrain

Fernbusse

9 Euro Ticket: Ausflugstipps, Vorverkauf, Auslands-Optionen

