Am 23. Mai begann derfür das von der Regierung versprochene 9-Euro-Ticket , mit dem man für die nächsten drei Monate besonders günstigfahren kann. Der Andrang ist groß, meldet die Deutsche Bahn. Allein in den frühen Morgenstunden seien über die digitalen Kanäle der Bahn rundverkauft worden, teilte ein Konzernsprecher mit. Nun scheint der Andrang aber so groß zu sein, dass dieder Deutschen Bahn überlastet ist.