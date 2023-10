Die beliebte Show „The Masked Singer“ sorgt zweimal im Jahr für großen Rätselspaß auf ProSieben. Sechs Wochen lang rätseln die Zuschauer, welche Promis sich hinter den schillernden Masken verbergen. Die Fans des Formats warten derzeit sehnlichst auf Nachschub, denn die angekündigte Staffel 9 lässt ungewöhnlich lange auf sich warten.

Wann startet die Show im Herbst 2023? Gibt es schon Sendetermine? Wir haben euch alle bisher bekannten Infos zur Ausstrahlung hier im Überblick.

Wann startet Staffel 9 auf ProSieben?

Seit dem Finale der achten Staffel am 6. Mai gucken Rätsel-Fans in die Röhre. Die Herbst-Staffel lässt tatsächlich ungewöhnlich lange auf sich warten – im Vorjahr fiel der Startschuss beispielsweise am 1. Oktober.

Noch hat ProSieben kein Startdatum verkündet. Schaut man sich die Programmvorschau an, kann man aber zumindest mutmaßen. So lief am 7. Oktober die erste von drei neuen Folgen „Duell um die Welt“. Am 14. zeigt der Sender „Die besten TV-Streiche by ProSieben“, in der Woche darauf ist „Darüber staunt die Welt – Crazy Kids“ geplant. Für die zwei darauffolgenden Wochen ist noch keine Vorschau verfügbar. Es wäre aber denkbar, dass die zwei weiteren „Duell um die Welt“-Folgen gezeigt werden, bevor am 11. November die „TV total Wok-WM“ stattfindet. Demnach wäre der nächstmögliche Termin, der eine wöchentliche Ausstrahlung der sechs Folgen ermöglicht, erst der Samstag, 18. November 2023.

Sind das die Sendetermine von „The Masked Singer“ im Herbst 2023?

Die ersten vier Staffeln liefen immer dienstags auf ProSieben. Seit Staffel 5 zeigt der Sender die Show immer samstags zur Primetime. Das ist auch für Staffel 9 zu erwarten.

Noch gibt es keine offiziellen Sendetermine. Nach unserer Berechnung, bei der die Show theoretisch am 18. November starten könnte, wäre das Finale am 23. Dezember.

Sollten wir richtig liegen, würde das folgende Sendetermine ergeben:

Folge 1: 18.11.2023 um 20:15 Uhr

Folge 2: 25.11.2023 um 20:15 Uhr

Folge 3: 02.12.2023 um 20:15 Uhr

Folge 4: 09.12.2023 um 20:15 Uhr

Folge 5: 16.12.2023 um 20:15 Uhr

Folge 6: 23.12.2023 um 20:15 Uhr

Sobald ProSieben die Sendetermine verkündet, informieren wir euch an dieser Stelle.

Gibt es „The Masked Singer“ 2023 im Stream auf Joyn?

Stream auf ganzen Folgen auch als Wiederholung zur Verfügung – dafür benötigt ihr allerdings einen Joyn Plus-Account. Die Live-Shows von „The Masked Singer“ sind für gewöhnlich parallel zur Ausstrahlung imauf Joyn zu sehen. Dort stehen dieauch alszur Verfügung – dafür benötigt ihr allerdings einen Joyn Plus-Account.

Auf der „The Masked Singer“-Homepage von ProSieben könnt ihr euch ebenfalls die Highlights aus den Folgen, alle Auftritte, Indizien-Clips und Enthüllungen ansehen.

Wer ist das Rateteam in Staffel 9?

Rateteam wird auch in der neuen Staffel alles daran setzen, die Undercover-Stars zu enttarnen. Zuletzt waren wieder Daswird auch in der neuen Staffel alles daran setzen, die Undercover-Stars zu enttarnen. Zuletzt waren wieder Ruth Moschner und Rea Garvey als Duo am Start und wurden pro Folge von einem prominenten Rategast unterstützt. Ob das in Staffel 9 wieder so ist, ist noch nicht bekannt.

Moderiert Matthias Opdenhövel auch im Herbst 2023?

Moderator Matthias Opdenhövel moderiert die beliebte Musik-Rate-Show bereits seit der ersten Staffel und ist daher ziemlich sicher auch im Herbst 2023 mit von der Partie. Zudem präsentierte er das Er ist wohl selbst der größte Fan überhaupt und gehört quasi zum Inventar der Show:moderiert die beliebte Musik-Rate-Show bereits seit der ersten Staffel und ist daher ziemlich sicher auch immit von der Partie. Zudem präsentierte er das Weihnachtsspecial und das Schwestern-Format „The Masked Dancer“

Er gehört zu den wenigen Personen, die alle Undercover-Stars kennen. Doch was weiß man über ihn? Alle Infos zum Moderator findet ihr in seinem Porträt.

Sind schon Kostüme von Staffel 9 schon bekannt?

Für die neue Staffel wird es natürlich wieder neue Kostüme geben. Welche neun oder zehn Masken in Staffel 9 auf die große Bühne treten, ist allerdings noch nicht bekannt.

„The Masked Singer“: Gewinner und Enthüllungen

In den bisherigen acht Staffeln gab es logischerweise acht Sieger. Wer gewonnen hat und welche Promis sich in den jeweiligen Kostümen verbargen, seht ihr hier: