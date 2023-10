Wer steckt dahinter? Diese Frage wird TV-Deutschland ab dem 18. November 2023 einmal mehr beschäftigen: Die beliebte Musik-Rate-Show „The Masked Singer“ geht im Herbst auf ProSieben in eine neue Runde. In Staffel 9 treten dann wieder mutige Undercover-Stars in ausgefallenen Kostümen auf die große Bühne. Sie alle hoffen darauf, möglichst lange unerkannt zu bleiben und am Ende den Pokal zu gewinnen.

Welche Masken sind dieses Mal dabei? Was der Sender dazu vorab verraten hat, erfahrt ihr hier. Vor dem Start der neuen Folgen interessiert Fans des Formats natürlich eins brennend:Was der Sender dazu vorab verraten hat, erfahrt ihr hier.

Sind die Kostüme von Staffel 9 schon bekannt?

Monatelange Planung und Handarbeit stecken in jeder einzelnen Maske. Die Kostümabteilung um Gewandmeisterin Alexandra Brandner und Maskenbauerin Marianne Meinl hat bislang die außergewöhnlichsten, schillerndsten und verrücktesten Outfits auf die Bühne gebracht – vom Axolotl über Schuhschnabel bis hin zum Seepferdchen. Das wird zweifellos auch in der neunten Staffel der Fall sein.

Die Zuschauer sind jetzt schon ganz gespannt, auf welche Kostüme sie sich freuen dürfen. Doch hierzu gibt es vorab einen kleinen Dämpfer: Denn wie ProSieben in seiner Start-Mitteilung verkündet, bleiben dieses Mal nahezu alle Masken bis zur Auftaktshow geheim.

Somit ist auch bis zum Start unklar, wie viele Kandidaten dabei sind. Nachdem es anfangs immer zehn gewesen waren, traten in Staffel 7 und 8 jeweils nur neun Undercover-Stars an. Sicher dürfte nur sein, dass die Show wieder einige Überraschungen bieten wird.