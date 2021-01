„The Masked Singer“ 2021 startet am 16. Februar auf ProSieben. Nachdem die beliebte Musik-Rate-Show im Herbst letztes Jahr bereits zum dritten Mal für super Quoten gesorgt hat, dürfen sich die Fans jetzt auf Staffel 4 freuen.

Wie gewohnt wird es wieder zehn neue Kostüme geben. Nach Skelett, Erdmännchen und Co. ist natürlich die große Frage: Wie sehen die neuen Masken aus? Jetzt hat der Sender die ersten drei verraten.

„The Masked Singer“ 2021: Die Kostüme von Staffel 4

Ganz im Stil der Show hat ProSieben zunächst nur Hinweise gegeben und die Fans raten lassen, welche Kostüme in der vierten Staffel dabei sein werden. Doch jetzt wurde das Geheimnis gelüftet – zumindest ein bisschen. Die ersten drei Masken sind bekannt.

Das Einhorn

Das Einhorn-Kostüm wiegt 16 Kilo und wurde in 300 Stunden gefertigt. Allein um die Rüschen des 2,5 Meter breiten Rockes zu raffen, benötigten die Schneiderinnen 60 Stunden. Er wurde aus 250 Metern Stoff hergestellt und 1.000 Schmetterlinge wurde von Hand aufgenäht. Eine verbaute Lichttechnik lässt das Horn des Einhorns leuchten.

Außerdem verrät Maskenbauerin Marianne Meinl: „Haare sind wahnsinnig schwer. Wir wollten für das Einhorn eine lange Regenbogen-Walle-Mähne. Dafür mussten wir füllen, damit es toll und voluminös aussieht, aber nicht zu schwer wird. Die Haare wiegen immer noch etwa ein Kilogramm und sind das schwerste am ganzen Kopf der Maske.“

Das Einhorn

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Der Dinosaurier

Sechs Prototypen wurden hergestellt, bis das finale Dinosaurier-Kostüm fertig war: „Für den Körper haben wir mit verschiedenen Schaumstoffen experimentiert und es war eine endlose Tüftelei, bis die Form und die Statik gepasst haben, damit der Schwanz nicht das ganze Kostüm nach hinten zieht und der Star in dem Kostüm noch gehen kann“, erklärt Gewandmeisterin Alexandra Brandner.

Die komplette Dino-Maske wiegt neun Kilo. 400 Stunden Arbeit stecken dahinter, wovon allein 50 Stunden für das Aufmalen der Schuppen draufgingen. Kleiner Fun Fact: Mit seinem 0,7 Meter großen, drehbaren Aufzieh-Schlüssel sorgt der Baby-Dinosaurier für Überraschungen.

Der Dinosaurier

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Der Monstronaut

Wenn Monsterchen und Astronaut ein Baby bekommen… Dann darf sich TV-Deutschland auf den Monstronaut freuen. Seine Eltern hat er größentechnisch schon deutlich überholt: Mit seinen 1,60 Meter langen Armen, den 2 Meter breiten Flügeln und einer Gesamthöhe von 2,50 Metern ist der Monstronaut das größte „The Masked Singer“-Kostüm Deutschlands.

Das Kostüm wiegt 20 Kilo und wurde in 400 Stunden hergestellt. Ein spezieller Unterbau sorgt für die perfekte Form und Statik. Für die Macher wurde der Monstronaut allerdings zur Herausforderung: „Für die Konstruktion des Helms konnten wir kein Plexiglas verwenden, das hätte allein drei Kilo gewogen. Nach langer Recherche in ganz Europa habe ich in Italien jemanden gefunden, der riesige Kugeln tiefzieht. Für die haben wir eine eigene Unterkonstruktion entworfen, um sie an der Maske festzumachen“, verrät Maskenbauerin Marianne Meinl.

Der Monstronaut

© Foto: ProSieben/Willi Weber

„The Masked Singer“: Hinweise auf die weiteren Kostüme

Auf welche sieben weiteren Kostüme sich die Zuschauer freuen dürfen, ist noch nicht bekannt. Wir haben euch aber die Hinweise auf die restlichen Masken im Überblick:

rosa Gummi-Maske mit Regentropfen

blau-weiße Plüschmaske

rote Maske mit Silberstreifen und Feder

dunkelgrüne Maskein Stein-Optik mit Ohrringen

„The Masked Singer“: Ausstrahlung und Enthüllungen

