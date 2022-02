Der 66. Eurovision Song Contest findet 2022 in Italien statt. Nach 1965 in Neapel und 1991 in Rom richtet das Land in diesem Jahr den Musikwettbewerb unter dem Motto „The Sound of Beauty“ in Turin aus. Möglich machte das die italienische Band Måneskin. Mit ihrem Song „Zitti e buoni“ gewann sie den ESC 2021 in den Niederlanden.

Wann ist der ESC 2022?

Welche Länder nehmen teil?

Wer tritt für Deutschland an?

Alle Infos rund um teilnehmende Länder, Tickets, Termine und Co. findet ihr hier im Überblick.

Wann ist der ESC 2022?

Alle Shows gehen im Pala Olimpico in Turin über die Bühne. Es finden zwei Halbfinals im Kampf um den Einzug ins Finale statt. Die Termine für den ESC 2022 im Überblick:

Erstes Halbfinale: Dienstag, 10. Mai 2022 um 21:00 Uhr im Ersten

Zweites Halbfinale: Donnerstag, 12. Mai 2022 um 21:00 Uhr im Ersten

Finale: Samstag, 14. Mai 2022 um 21:00 Uhr im Ersten

Teilnehmende Länder am ESC 2022

Insgesamt nehmen 41 Länder am ESC 2022 teil. Die Höchstgrenze der Teilnehmer liegt bei 44 Ländern, diese Anzahl wurde jedoch noch nie erreicht. Nach zwei Jahren Pause ist Montenegro zum Wettbewerb zurückgekehrt und auch Armenien ist wieder mit dabei. Belarus wurde im vergangenen Jahr vom Sender BTRC suspendiert und ist noch vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Land – Vorentscheid/Auswahl – Teilnehmer/Song

Albanien – Festivali i Këngës – Ronela Hajati „Sekret“

Armenien – tba – ?

Aserbaidschan – tba – ?

Australien – Australia Decides am 26. Februar 2022 – ?

Belgien – interne Auswahl – Jérémie Makiese

Bulgarien – interne Auswahl – Intelligent Music Project „Intention“

Dänemark – Dansk Melodi Grand Prix am 5. März 2022 – ?

Deutschland – Germany 12 Points am 4. März 2022 – ?

Estland – Eesti Laul am 12. Februar 2022 – ?

Finnland – Uuden Musiikin Kilpailu am 26. Februar 2022 – ?

Frankreich – Eurovision France, c’est vous qui décidez – ?

Georgien – interne Auswahl – Circus Mircus

Griechenland – interne Auswahl – Amanda Tenfjord

Großbritannien – tba – ?

Irland – The Late Late Show am 4. Februar 2022 – ?

Island – Söngvakeppnin am 12. März 2022 – ?

Israel – X Factor for Eurovision am 5. Februar 2022 – ?

Italien – Sanremo Festival am 5. Februar 2022 – ?

Kroatien – Dora am 19. Februar 2022 – ?

Lettland – Supernova am 12. Februar 2022 – ?

Litauen – Pabandom iš naujo! am 12. Februar 2022 – ?

Malta – Malta Eurovision Song Contest am 19. Februar 2022 – ?

Moldau – O Melodie Pentru Europa am 5. März 2022 – ?

Montenegro – interne Auswahl – Vladana „Breathe“ – ?

Niederlande – interne Auswahl – S10

Nordmazedonien – nationaler Vorentscheid am 4. Februar 2022 – ?

Norwegen – Melodi Grand Prix am 19. Februar 2022 – ?

Österreich – interne Auswahl – ?

Polen – Tu bije serce Europy! Wybieramy hity na Eurowizję! am 19. Februar 2022 – ?

Portugal – Festival da Canção am 12. März 2022 – ?

Rumänien – Selecţia Naţională am 5. März 2022 – ?

Russland – tba – ?

San Marino – Una voce per San Marino am 19. Februar 2022 – ?

Schweden – Melodifestivalen am 12. März 2022 – ?

Schweiz – Jury-Panel – ?

Serbien – Pesma za Evroviziju am 5. März 2022 – ?

Slowenien – EMA am 19. Februar 2022 – ?

Spanien – Benidorm Fest am 29. Januar 2022 – ?

Tschechische Republik – Eurovision Song CZ – We Are Domi „Lights Off“

Ukraine – Vidbir am 12. Februar 2022 – ?

Zypern – tba – ?

Auslosung der Halbfinals

Beim Eurovision Song Contest ist es üblich, dass das Gastgeberland und die fünf Länder mit dem höchsten Anteil am Etat die Halbfinalshows umgehen und automatisch im Finale sind. Neben Deutschland gehören Frankreich, Großbritannien, Spanien und auch Italien zu den fünf größten Geldgebern. Somit sind in Turin statt gewöhnlich sechs Länder nur fünf für das Finale am 14. Mai qualifiziert. Insgesamt treten 36 Länder in den Halbfinal-Shows auf, 20 von ihnen können sich für das Finale qualifizieren. Welches Land in welchem Halbfinale auftritt, wurde am 25. Januar 2022 beim Allocation Draw in Turin ausgelost.

Wer vertritt Deutschland beim ESC 2022?

Wer Deutschland beim ESC 2022 vertreten wird, steht noch nicht fest. Die Musikerinnen und Musiker, die dafür in Frage kommen, singen ihre Songs ab Donnerstag, 10 Februar 2022, auf eurovision.de. Insgesamt waren 944 Bewerbungen von Künstlern eingegangen.

ARD-Publikum gefragt. Im Netz dürfen sie dann ab Montag, 28. Februar 2022, für ihren Favoriten abstimmen. Anschließend werden beim großen ARD ESC-Tag am Freitag, 4. März 2022, die in Frage kommenden Songs gespielt. Die Hörerinnen und Hörer können dann per Telefon, SMS und im Netz abstimmen. Am selben Abend übertragen alle Dritten Programme der ARD um 20:15 Uhr die Sendung „Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid“ und rufen erneut zur Auswahl auf. Moderiert wird die Sendung von Nach dem Vorentscheid der ESC-Fachjury ist das-Publikum gefragt. Im Netz dürfen sie dann ab Montag, 28. Februar 2022, für ihren Favoriten abstimmen. Anschließend werden beim großenam, die in Frage kommenden Songs gespielt. Die Hörerinnen und Hörer können dann per Telefon, SMS und im Netz abstimmen. Am selben Abend übertragen alle Dritten Programme der ARD um 20:15 Uhr die Sendungund rufen erneut zur Auswahl auf. Moderiert wird die Sendung von Barbara Schöneberger . Zeitgleich ist die Show als Stream auf eurovision.de und in der ARD-Mediathek verfügbar. Der Kandidat mit den meisten Punkten darf im Finale des Eurovision Song Contest 2022 Deutschland vertreten.

Tickets für die ESC-Shows

Der Kartenverkauf für die ESC-Shows in Italien haben noch nicht begonnen. Wann der Verkauf der Tickets für die Live-Shows startet, wurde bisher nicht bekanntgegeben. Sobald es genauere Informationen hierzu gibt, findet ihr sie hier.