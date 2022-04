Bereits zum 66. Mal messen sich Sänger und Sängerinnen aus aller Welt beim Eurovision Song Contest 2022. Der internationale Wettbewerb findet in diesem Jahr in Turin statt. Insgesamt nehmen 40 Länder daran teil, nachdem Russland wegen des Ukraine-Krieges ausgeschlossen wurde.

In dieser Übersicht haben wir euch alle Informationen zu den diesjährigen ESC-Kandidaten zusammengefasst.

ESC 2022: Das sind die Länder und Teilnehmer

Insgesamt nehmen 40 Länder am ESC 2022 teil. Die Höchstgrenze der Teilnehmer liegt generell bei 44 Ländern, doch diese Anzahl wurde noch nie erreicht.

Nach zwei Jahren Pause kehrt Montenegro 2022 zum Wettbewerb zurück. Nach der Suspendierung im Vorjahr darf Belarus auch in diesem Jahr nicht an dem Wettbewerb teilnehmen. Ebenfalls nicht dabei ist Russland. Die European Broadcasting Union hat das Land nach dem Einzug der russischen Truppen in die Ukraine ausgeschlossen.

Wir haben euch alle Länder und deren Kandidaten aufgelistet.

Land – Teilnehmer/Song

Albanien – Ronela Hajati „Sekret“

Armenien – Rosa Linn „Snap“

Aserbaidschan – Nadir Rustamli „Fade to Black“

Australien – Sheldon Riley „Not The Same“

Belgien – Jérémie Makiese „Mis You

Bulgarien – Intelligent Music Project „Intention“

Dänemark – Reddi „The Show“

Deutschland – Malik Harris „Rockstars“

Estland – Stefan „Hope“

Finnland – The Rasmus „Jezebel“

Frankreich – Alvan & Ahez „Fulenn“

Georgien – Circus Mircus „Lock Me In“

Griechenland – Amanda Tenfjord „Die Together“

Großbritannien – Sam Ryder „Space Man“

Irland – Brooke „That’s Rich“

Island – Systur Country „Með hækkandi sól“

Israel – Michael Ben David „I.M“

Italien – Mahmood & Blanco „Brividi“

Kroatien – Mia Dimšić „Guilty Pleasure“

Lettland – Citi Zēni „Eat Your Salad“

Litauen – Monika Liu „Sentimentai“

Malta – Emma Muscat „Out Of Sight“

Moldau – Zdob și Zdub „Trenuleţul“

Montenegro – Vladana „Breathe“

Niederlande – S10 „Die Diepte“

Nordmazedonien – Andrea „Circles“

Norwegen – Subwoolfer „Give That Wolf A Banana“

Österreich – LUM!X & Pia Maria „Halo“

Polen – Ochman „River“

Portugal – Maro „Saudade, saudade“

Rumänien – WRS „Llámame“

San Marino – Achielle Lauro „Stripper“

Schweden – Cornelia Jacobs „Hold Me Closer“

Schweiz – Marius Baer „Boys Do Cry“

Serbien – Konstrakta „In Corpore Sano“

Slowenien – LPS „Disko“

Spanien – Chanel „SloMo“

Tschechische Republik – We Are Domi „Lights Off“

Ukraine – Kalush Orchestra „Stefania“

Zypern – Yared Dibaba „Ela“

ESC 2022: Malik Harris vertritt Deutschland

Insgesamt waren 944 Bewerbungen von Künstlern eingegangen, die Deutschland beim diesjährigen ESC vertreten wollten. Sechs dieser Musik-Acts waren von einer ESC-Fachjury ausgewählt worden. Danach lag die Entscheidung beim ARD-Publikum. Nachdem in den vorigen beiden Jahren der deutsche Teilnehmer ausschließlich von der Jury bestimmt worden war, durften die Zuschauer dieses Mal in der Show „Germany 12 Points – der deutsche ESC-Vorentscheid“ für ihre Favoriten abstimmen.

Die Mischung der Talente war durchaus bunt: Von süßem Pop über Singer-Songwriter-Musik mit Streichinstrumenten bis hin zu mitreißender Rockmusik war alles dabei. Am Ende konnte sich der Sänger Malik Harris mit seinem Song „Rockstars“ durchsetzen.

ESC 2022: Wer sind die Favoriten?

Wie jedes Jahr gibt es bereits im Voraus einige Favoriten, denen man gute Chancen auf den Sieg zuspricht.

Beim internationalen Fan-Voting der OGAE, einem weltweiten Netzwerk aus derzeit 44 ESC-Fanclubs, gibt es einen klaren Spitzenreiter: Cornelia Jakobs aus Schweden liegt mit ihrem Song „Hold Me Closer“ ganz vorne, gefolgt von Italien und kurz dahinter Spanien.

User und Experten haben in vier ESC-Songchecks die italienische Band Mahmood & Blanco mit ihrem Song „Brividi“ auf Platz eins gewählt.

Laut der Buchmacher liegt die Ukraine in den Wettbüros vorn. Was angesichts des anhaltenden Krieges als Solidaritätsbekundung gesehen werden könnte.

ESC 2022: Wer wird der Gewinner?

Wer den Eurovision Song Contest 2022 gewinnt, zeigt sich erst am 14. Mai 2022. Nachdem die Länder abgestimmt haben und die Punkte vergeben worden sind, wissen wir, wer der Gewinner ist und somit in die Fußstapfen der Vorjahressieger Maneskin tritt.