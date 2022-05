Schon immer war der ESC – der Eurovision Song Contest – auch irgendwie ein bisschen politisch. Trotz Versuche der Veranstalter, eine reine Unterhaltungsshow zu sein, haben schon immer die großen geopolitischen Bewegungen in der Welt eine Rolle beim Wettbewerb gespielt. In diesem Jahr ist das noch offensichtlicher als zuvor. Denn trotz des Krieges tritt die Ukraine beim ESC an. Der Angreifer Russland hingegen wurde von der Show ausgeschlossen. Die Chancen auf einen Solidaritätssieg der Ukraine sind hoch.

Wer tritt für die Ukraine beim ESC an?

an? Welcher Song geht ins Finale ?

geht ins ? Welche Bedeutung hat der Song für die Ukraine?

Alle Infos zum ukrainischen Favoriten beim diesjährigen ESC findet ihr hier im Überblick.

ESC 2022: Wer sind Kalush Orchestra und Oleh Psiuk?

Kalush Orchestra mit ihrem Frontmann Oleh Psiuk auf die Bühne treten. Hier die wichtigsten Fakten auf einen Blick: Wenn am Samstag, den 14. Mai 2022, der Eurovision Song Contest stattfindet , wird für die Ukraine dermit ihrem Frontmannauf die Bühne treten. Hier die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

Name : Kalush Orchestra

: Kalush Orchestra Gründung : 2019

: 2019 Mitglieder : Oleh Psiuk (Frontsänger), Ihor Didenchuk (Instrumente), Danyil Chernov (DJ), Vitalii Duzhyk (Beatbox), Tymofii Muzychuk (Instrumente)

: Oleh Psiuk (Frontsänger), Ihor Didenchuk (Instrumente), Danyil Chernov (DJ), Vitalii Duzhyk (Beatbox), Tymofii Muzychuk (Instrumente) Stil : Hip Hop & ukrainische Volksmusik

: Hip Hop & ukrainische Volksmusik Diskografie : HOTIN (2021), ЙО-ЙО (2021)

: HOTIN (2021), ЙО-ЙО (2021) Song beim ESC: „Stefania“

beim ESC: „Stefania“ Instagram: kalush.official

Ukraine beim ESC: Geschichte des Kalush Orchestra

Ein Bandkollege verteidigt gerade Kiew und Bandgründer Oleh Psiuk will nach dem Eurovision Song Contest schnellstmöglich wieder in die ukrainische Heimat zurück, um mit Freiwilligen der Bevölkerung zu helfen: Das Kalush Orchestra hat wohl die bewegendste Vita der diesjährigen ESC-Teilnehmer. Die Musiker pendeln zwischen Kriegsangst und „The Show Must Go On“-Mentalität und können sich Hoffnungen auf einen Sieg beim diesjährigen ESC machen.

Der 27-jährige Psiuk ist nicht nur Gründer, sondern auch Frontmann des Kalush Orchestra und optisch eine schillernde Figur: In Turin läuft der Rapper mit einer Mütze herum, die stark an die selbstgehäkelten Klorollenhütchen erinnert, die in Deutschland früher Autofahrer auf ihrer Hutablage platziert hatten. Wenn Psiuk in Turin vor die Presse tritt, sind wegen der übergroßen Mütze oft seine Augen nicht zu sehen und Frager schauen auf die Mütze statt ins Gesicht.

Ihr Lied „Stefania“ schrieb Psiuk schon lange vor dem russischen Angriff im Februar. „Es ist ein Lied über meine Mutter“, sagt der Rapper. Sie hätten nicht immer ein gutes Verhältnis gehabt. Das Lied sei das Beste, was er je für sie getan habe.

Statt als Hymne an die Mutter wird „Stefania“ allerdings wegen einer Zeile nun auch als Lied über den Krieg wahrgenommen. „Ich werde immer zu dir kommen, auch wenn alle Straßen zerstört sind“, heißt es in dem ukrainischen Auftritt, der starke folkloristische Elemente musikalisch mit Rap mischt.

Im Dezember vergangenen Jahres veröffentlichte die Gruppe ihre erste Single. Dass sie in Turin starten dürfen, erfuhren sie erst wenige Tage vor dem russischen Angriff auf ihr Heimatland. Denn im ukrainischen Vorentscheid waren sie nur auf dem zweiten Platz gelandet. Doch die Gewinnerin musste zurückziehen, nachdem eine Reise auf die von Russland annektierte Krim bekannt geworden war.

Wäre es streng nach dem Kriegsrecht gegangen, hätten die Bandmitglieder nicht nach Turin reisen dürfen. Denn Männer im Alter von 18 Jahren bis 60 Jahren dürfen derzeit ihre Heimat nicht verlassen. Für den ESC bekam die Gruppe eine Ausnahmegenehmigung.

„Wir repräsentieren jeden Ukrainer“, sagt Psiuk. „Ein Höchstmaß an Verantwortung“ verspürten sie mit ihrem Auftritt. Und das Kalush Orchestra genießt auch ein Höchstmaß an Unterstützung. Der italienische Vorjahressieger Maneskin unterstützt die Ukrainer. In den Wettbüros erwarten die Buchmacher nicht weniger als einen Sieg, sie sind dort der klare Favorit.

Rapper Oleh Psiuk: In der Ukraine schon lange berühmt

Oleh Psiuk war in der Ukraine schon vor der Gründung von „Kalush Orechstra“ berühmt. Der Frontmannwar in der Ukraine schon vor der Gründung von „Kalush Orechstra“ berühmt. Mit seinem Song „Додому“ (“Nach Hause gehen“) hat er es als einer der erfolgreichsten Musiker unter 30 Jahren geschafft. Die Band „Kalush“ – aus der später die „Kalush Orechstra“ wurde – hat er mit 25 Jahren gegründet. Kalush ist seine Heimatstadt und liegt im Westen der Ukraine.

Kalush Orchestra und „Stefania“: Das ist der Song beim ESC

Beim ESC am Samstag wird die Band das Lieb „Stefania“ singen. Hier ist offizielle Video für das Lied mit übersetzten Untertiteln:

ESC am 14.05.2022: Die Show und Teilnehmer in Turin

In diesem Jahr findet der 66. Eurovision Song Contest in Turin statt. Nach dem Sieg der Band Maneskin richtet Italien den internationalen Musikwettbewerb 2022 somit zum dritten Mal aus. Unter dem Motto „The Sound of Beauty“ treten 40 Länder an. Hier geht’s zum Text über alle Teilnehmer beim ESC 2022:

Ukraine beim ESC: Was passiert, wenn Kalush Orchestra gewinnt?

Sollte die Ukraine wirklich das Rennen machen und am Samstag gewinnen, stehen die ESC-Organisatoren möglicherweise vor einem Dilemma. Nach den gewohnten Regeln des Gesangswettbewerbs müsste der ESC 2023 dann im Land des Gewinners – also in diesem Fall in dem potenziellen Krisengebiet Ukraine – stattfinden. Wäre das überhaupt möglich? Die ESC-Veranstalter wollen sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in diesem Punkt noch nicht festlegen. „Es ist zu früh, über den ESC-Gastgeber vom nächsten Jahr zu spekulieren“, erläuterte ein Sprecher der Europäischen Rundfunkunion EBU in Genf. Bleibt also abzuwarten, wie die Organisatoren in dem Fall reagieren.