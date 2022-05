Eurovision Song Contest 2022 stattfindet, wird ganz Europa gespannt auf die Ukraine blicken. Erwartet wird, dass sich die Europäer aus Solidarität mit dem Kriegsland für die Ukraine und der Wenn am Samstagabend derstattfindet, wird ganz Europa gespannt auf dieblicken. Erwartet wird, dass sich die Europäer aus Solidarität mit dem Kriegsland für die Ukraine und der Band Kalush Orchestra entscheiden werden. Sogar der deutsche Kandidat, Malik Harris , hat sich offen für die Ukraine ausgesprochen.

Doch sollte die Ukraine tatsächlich gewinnen, stellt das die Veranstalter vor einer noch nie dagewesenen Frage: Kann der Gewinner wirklich die nächste Show austragen? Nach den Regeln des ESC wird der Gewinner eines jeden Jahres der Gastgeber für die Show im nächsten Jahr. 2021 hat der italienische Beitrag Måneskin mit „Zitti e buoni“ gewonnen – weshalb 2022 der ESC in Turin stattfindet.

Ukraine beim ESC: Gastgeber 2023 überhaupt möglich?

Gastgebers 2023 auseinadersetzen. Kann ein Kriegsland wirklich ein solches Event austragen? Wenn die Ukraine am Samstag gewinnt – was aktuell laut den Buchmachern sehr wahrscheinlich ist – dann müssen sich die ESC-Verantwortlichen mit der Frage desauseinadersetzen. Kann ein Kriegsland wirklich ein solches Event austragen?

„Es ist zu früh, über den ESC-Gastgeber vom nächsten Jahr zu spekulieren“, erläuterte ein Sprecher der Europäischen Rundfunkunion EBU in Genf noch vor der Show. Die Ukraine hätte nach einem Sieg ein paar Monate Zeit, bevor sie den Veranstaltern Bescheid geben müsste, ob die Austragung klappt. Im Grunde hängt alles von der Frage ab: Wird in der Ukraine nächstes Jahr noch Krieg herrschen? Wenn ja, wäre die Austragung eines solchen Events aus Sicherheitsgründen undenkbar. Wenn nein, könnte eine Austragung in der Ukraine Teil des Wiederaufbaus werden.

ESC in der Ukraine 2023: Eurovision Song Contest in einem Kriegsland?

Der ESC hat noch nie in einem Land stattgefunden, in dem ein laufender Krieg herrschte. Aber, der ESC hat schon in Ländern stattgefunden, in denen (bewaffnete) Konflikte ausgetragen wurden und die Sicherheitslage zum Teil unübersichtlich war. Dazu gehören zum Beispiel Israel (2019, 1999, 1980, 1979), Aserbaidschan (2012), Jugoslawien (1990) – und die Ukraine (2017, 2005).

Da der Song Contest immer viele Touristen aus der ganzen Welt anlockt, spielt es eine sehr wichtige Rolle, ob der Gastgeber die Sicherheit der Anwesenden garantieren kann. Aktuell könnte die Ukraine das nicht. Wie es nächstes Jahr aussieht, das weiß keiner. Denkbar sind aber mit aktuellem Wissensstand folgende Szenarien: