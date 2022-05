Am Montag ist wieder „Löwenabend“ auf Vox. Auch in Folge 5 der beliebten Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ treten kreative und engagierte Unternehmer in die Arena und präsentieren den Investoren ihre Erfindungen. So auch das Mutter-Tochter-Duo Iris-Sabine und Carmen Langstädtler aus Bremen. Die beiden Gründerinnen stellen am 02.05.2022 eine Revolution fürs Fahrradfahren vor. Sie wollen Schluss machen mit dem starren Fahrradsattel und hoffen auf einen Deal für das bewegliche Sattelgelenk von Freibeik.

Wir haben alle Infos zum beweglichen Fahrradsattelgelenk von Freibeik aus Folge 5 von „Die Höhle der Löwen“ für euch in der Übersicht zusammengestellt.

„Die Höhle der Löwen“: Das Fahrradsattel-Gelenk von Freibeik aus Folge 5

Mit Iris-Sabine Langstädtler und ihrer Tochter Carmen treten in Folge 5 von „Die Höhle der Löwen“ zwei leidenschaftliche Reiterinnen in die Arena. Das Reiten halte sie gesund und stärke ihre Rückenmuskulatur. Wenn die Einzelhandelskauffrau m Fachbereich Zweirad und die Social-Media-Managerin aus Bremen nicht gerade im Sattel sitzen, arbeiten sie im familiengeführten Fahrradgeschäft. Dort fiel ihnen auf, dass die Kunden häufig über Probleme mit dem Sattel klagen oder darüber, dass sie nicht bequem auf ihrem Fahrrad sitzen. „Sattel können Druckstellen, Scheuerstellen, Taubheitsgefühl und auch Rückenschmerzen verursachen“, beschreibt Iris-Sabine Langstädtler. Es gibt zwar viele Sattelvariationen auf dem Markt, aber egal wie günstig oder teuer sie sind, sie alle haben eines gemeinsam: Sie sind fest auf dem Fahrrad montiert. „Diese Starrheit lässt keine Bewegung des Rückens zu“, führt sie aus. Ganz anders sei das, wenn man auf dem Pferd sitzt. Dort seien die Bewegungen weich und bequem. „Durch die Reiterei habe ich mich sehr mit der Biomechanik auseinandergesetzt“, so die Einzelhandelskauffrau. Eines Tages kam ihr dann der Geistesblitz: Die beiden präsentieren den Löwen eine Weltneuheit: „Das Freibeik-Sattelgelenk gibt Radfahrern eine völlig neue Bewegungsfreiheit“, stellt Tochter Carmen voller Stolz die Erfindung ihrer Mutter vor.

„Die Höhle der Löwen“: Wie funktioniert das Sattelgelenk von Freibeik?

Das Fahrradsattelgelenk von Freibeik ist auf nahezu jedem Fahrrad nachrüstbar und passt unter jeden Sattel, denn es funktioniert wie eine Art Adapter. „Der Sattel ist rundum beweglich und übersetzt die Bewegungen des Radfahrers ohne Rucken und Stucken“, sagt Carmen Langstädtler. Das innovative Sattelgelenk ist um 15 Grad in jede Richtung beweglich. Dank des Gelenks werden beim Radeln ganze Muskelgruppen im Rücken aktiviert. Auch für die Sicherheit sei das Freibeik-Gelenk gut: „Kurven kann man viel leichter drehen und der Schulterblick fällt leichter, weil der Sattel in alle Richtungen leicht mitkommt“, wie Iris-Sabine Langstädtler erklärt.

Das Gelenk von Freibeik: Preis, Instagram, Shop

Das Sattelgelenk von Freibeik verspricht, den den starren Fahrradsattel rundum beweglich zu machen. In Kürze soll das Produkt laut Webseite verfügbar sein. Doch was ist sonst über das revolutionäre Gelenk fürs Rad bekannt? Hier eine Übersicht:

Unternehmen : freibeik GmbH

: freibeik GmbH Sitz : Bremen

: Bremen Homepage mit Shop: freibeik.com

freibeik.com Preis : 69,99 Euro (Einzelartikel) und 119,99 Euro (2er-Set)

: 69,99 Euro (Einzelartikel) und 119,99 Euro (2er-Set) Maximale Belastung : gemäß Norm EN 15194 maximal mit einem Systemgewicht von 100 kg zu belasten

: gemäß Norm EN 15194 maximal mit einem Systemgewicht von 100 kg zu belasten Material : Edelstahl, Aluminium

: Edelstahl, Aluminium Instagram: freibeik

Diesen Deal erhoffen sich die Freibeik-Gründerinnen von den „Löwen“

Die Idee zum beweglichen Sattelgelenk kam von Mutter Iris-Sabine Langstädtler, fünf Jahre hat sie das Gelenk ganz allein entwickelt. Die ganze Familie glaubt an die Erfindung. Doch um mit ihrem Sattelgelenk in Serie zu gehen, benötigen die Unternehmerinnen ein Investment von 190.000 Euro und bieten den Investoren dafür 25,1 Prozent Firmenanteile. Ob jemand von den „Löwen“ mit dem Mutter-Tochter-Duo aufs Rad steigt, zeigt sich zur gewohnten Sendezeit auf Vox am Montagabend.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 5

