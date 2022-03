Auf Vox ist wieder Zeit für kreative und engagierte Gründer. Bei „Die Höhle der Löwen“ stellen sie den Investoren ihre Geschäftsideen und neuartigen Produkte vor und hoffen auf einen Deal. Viele der Innovationen sind in den Verkaufsregalen gelandet. Wie schon im vergangenen Jahr geht es nun im Frühling 2022 mit Staffel 11 in eine weitere Runde. Diese verspricht neue Gesichter in der Jury, zahlreiche Premieren und sogar prominente Gründer.

Wann kommt die neue Staffel von „Die Höhle der Löwen“?

kommt die von „Die Höhle der Löwen“? Wie viele Folgen gibt es?

gibt es? Wer sitzt in der Jury ?

? Was ist bekannt über die Produkte?

Alle Infos zu Sendeterminen, Sendezeit, Stream der ganzen Folge und zu den Investoren von Staffel 11 gibt es hier in der Übersicht.

„Die Höhle der Löwen“ 2022: Start

Die Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ begeistert ein Millionenpublikum und das Interesse der unterhaltsamen Aufbereitung von Wirtschaft im TV nimmt nicht ab. Deshalb geht die Sendung in eine neue Runde. Genau wie im vergangenen Jahr wird es auch 2022 im Frühling neue Folgen geben. Staffel 11 beginnt am Montag, 14. April 2022, auf Vox mit der ersten Folge.

„Die Höhle der Löwen“ 2022: Sendetermine und Sendezeit

„Die Höhle der Löwen“ kehrt zurück ins Programm von Vox – und zwar auf den gewohnten Sendeplatz. Damit ist auch in Staffel 11 am Montagabend wieder Löwen-Zeit. Insgesamt soll es neun Folgen geben, die zur Primetime um 20:15 Uhr immer montags ausgestrahlt werden.

Das sind die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 04.04.2022 um 20:15 Uhr

Folge 2: 11.04.2022 um 20:15 Uhr

Folge 3: 18.04.2022 um 20:15 Uhr

Folge 4: 25.04.2022 um 20:15 Uhr

Folge 5: 02.05.2022 um 20:15 Uhr

Folge 6: 09.05.2022 um 20:15 Uhr

Folge 7: 16.05.2022 um 20:15 Uhr

Folge 8: 23.05.2022 um 20:15 Uhr

Folge 9: 30.05.2022 um 20:15 Uhr

„Die Höhle der Löwen“ 2022: Ganze Folge im Stream

Wer „Die Höhle der Löwen“ verpasst hat oder nicht im Fernsehen gucken kann, hat Glück. Die aktuelle Folge der Show ist im Anschluss an die TV-Ausstrahlung im Stream auf RTL+ zu sehen. Außerdem sind alle zehn bisherigen Staffeln auf auf der Streamingportal abrufbar.

„Die Höhle der Löwen“ 2022: Produkte

Kommt es zum Deal? Bei „Die Höhle der Löwen“ kämpfen die Investoren um die Gründer mit den besten Geschäftsideen. Und jene wiederum möchten mit ihren Produkten überzeugen – und bewegen mit ihrer Kreativität und ihrem Engagement dabei nicht selten ganz Deutschland. Durch die Sendung bekannt geworden sind etwa „waterdrop“-Würfel, das Start-up „Bitterliebe“ oder auch „Koawach“.

Vox kündigt an, dass es in der Frühlingsstaffel einige tierische Besucher, darunter erstmals Schafe, geben wird, und die jüngsten Gründer der „Die Höhle der Löwen“-Geschichte auftreten werden. Ein weiteres Highlight sollen die prominenten Gründer wie Michael Ballack und Hardrock-Star Axel Rudi Pell sein.

„Die Höhle der Löwen“ 2022: Jury

Im Wettstreit um die besten Deals nehmen wieder bekannte Investoren auf den Sesseln der Jury Platz. Auch in Staffel 11 geht es um den Austausch von Anteilen der jungen Unternehmen gegen finanzielle Unterstützung, Expertise und jahrelange Erfahrung der Löwen. In Folge 4 wird mit Unternehmerin Sarna Röser dabei eine neue Gast-Jurorin zu sehen sein.

Das sind die Investoren:

„Die Höhle der Löwen“ 2022: Moderator

Auch bei der Moderation der beliebten Gründer-Show erwartet die Zuschauer wieder ein bekanntes Gesicht. Präsentiert wird „Die Höhle der Löwen“ in gewohnter Manier auch 2022 von Amiaz Habtu. Seit 2014 führt der Moderator schon durch die Sendung auf Vox. Dort moderiert er auch das Promi-Magazin „Prominent!“. Im Straßenquiz „Wer weiß es, wer weiß es nicht?“ des Senders überraschte er zuvor auch schon ahnungslose Passanten in Deutschlands Innenstädten.