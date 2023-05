Die in Deutschland geborene US-Amerikanerin Judith Williams ist eine Unternehmerin und Investorin, die durch ihre Teilnahme an der beliebten Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ einem breiteren Publikum bekannt geworden ist. Sie startete zunächst eine Karriere als Opernsängerin, musste diese jedoch aufgrund eines Tumors aufgeben und gründete daraufhin ihre eigene GmbH. Mit ihrem Unternehmen „Judith Williams Cosmetics“ betreibt sie aktuell die größte europäische Teleshopping-Marke im internationalen Verkaufsfernsehen.

Judith Williams ist seit zahlreichen Jahren in der Unternehmenswelt aktiv. Doch wie tickt sie privat? Hat sie einen Mann und Kinder? Und wie hoch ist ihr Vermögen? Wir haben die Investorin genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos findet ihr hier im Überblick.

Judith Williams im Wiki-Steckbrief: Alter, Größe, Instagram und Co.

Alle Fakten zu Judith Williams auf einen Blick:

Name: Judith Alexis Stecher-Williams

Judith Alexis Stecher-Williams Beruf: Unternehmerin, Investorin, Sängerin, Moderatorin

Unternehmerin, Investorin, Sängerin, Moderatorin Geburtstag: 18. September 1971

18. September 1971 Alter: 51 Jahre

51 Jahre Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Geburtsort: Ramersdorf-Perlach, München

Ramersdorf-Perlach, München Beziehungsstatus: verheiratet mit Alexander-Klaus Stecher

verheiratet mit Alexander-Klaus Stecher Kinder: zwei Töchter (Sophia und Angelina)

zwei Töchter (Sophia und Angelina) Instagram: judithwilliams_official

judithwilliams_official Shop: judithwilliams.com

Judith Williams ist Investorin in „Die Höhle der Löwen“ 2023

Am 03. April 2023 meldet sich die beliebte Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ auf Vox mit der Frühjahrs-Staffel zurück. Seit der ersten Staffel im Jahr 2014 zählt Judith Williams zu den Investoren der Show. Sie besitzt viel Expertise in den Bereichen Kosmetik und Ernährung und ist schon mit einigen Gründern und Gründerinnen Deals bei DHDL eingegangen.

Ihre bisher erfolgreichsten Start-ups im Überblick:

BitterLiebe

The PlantBox

Grundriss in Lebensgröße

Sause die Seifenbrause

Shavent

MellowNoir

NUI

Hat Judith Williams einen Mann und Kinder?

Judith Williams ist nicht nur beruflich seit zahlreichen Jahren sehr erfolgreich, auch privat könnte sie sich nicht glücklicher schätzen. Seit 2011 ist sie mit dem Schauspieler, Moderator und Sänger Alexander-Klaus Stecher verheiratet. Dieser brachte aus erster Ehe zwei Söhne mit in ihre Beziehung. Außerdem hat das Paar zwei Töchter.

Judith Williams: Karriere als Opernsängerin

Judith Williams erbte von ihrem Vater seine musikalische Ader. Bereits im Alter von vier Jahren stand sie zum ersten Mal auf einer Bühne. Nachdem die Unternehmerin zusammen mit ihrer Familie Ende der 1970er Jahre von München nach Trier zog, wagte sie den Schritt auf die Bühne. Nach ihrem Abitur entschied sie sich klassischen Gesang und Ballett an der Hochschule für Musik in Köln zu studieren. Anschließend war sie mehrere Jahre als Opernsänger aktiv und trat als Sopranistin in ganz Europa auf.

Judith Williams hatte einen Tumor

Wie auf Williams’ eigener Webseite zu lesen ist, wurde ihr Mitte der 90er Jahre ein gutartiger Tumor diagnostiziert. Sie hatte damals die Wahl: eine Operation, mit der Folge, keine Kinder mehr bekommen zu können oder eine Hormonbehandlung, die allerdings ihre Stimme für viele Jahre beeinträchtigen würde. Judith Williams entschied sich damals für die Hormonbehandlung – und damit endete ihr Traum von der großen Gesangskarriere.

Judith Williams Cosmetics: Das ist die Kosmetik-Marke der Investorin

Nachdem Judith Williams ihre Karriere als Opernsängerin an den Nagel hängen musste, entdeckte sie bei einem Aushilfsjob in einem Fitnessstudio ihr nächstes Talent: Sie kann wahnsinnig gut verkaufen. Daraufhin startete sie im Jahr 2001 ihre Karriere bei dem Teleshopping-Sender HSE24. 2004 bekam sie eine eigene Schmucklinie – doch das reichte ihr nicht, sodass sie 2007 ihre eigene Marke „Judith Williams Cosmetics“ gründete. Die erste Teleshopping-Show mit ihren Produkten sorgte für den bis dato erfolgreichsten Marken-Launch in der Geschichte von HSE – unter anderem wurde eine Creme mehr als fünf Millionen Mal verkauft.

Neben ihren Shows bei HSE im deutschsprachigen Raum, präsentiert sie ihre Produkte inzwischen auch bei QVC in Großbritannien mit großem Erfolg. Seit nun knapp fünf Jahren ist die Marke „Judith Williams Cosmetics“ auch bei dm zu Hause, und begeistert seine Kunden in Deutschland und Österreich mit seinem sorgfältig ausgewählten Sortiment.

Judith Williams bei „Let‘s Dance“ und „Wer wird Millionär?“

Im Jahr 2018 wagte sich Judith Williams in der 11. Staffel der beliebten Tanzshow „Let‘s Dance“ auf das Tanzparkett und konnte sich zusammen mit ihrem Tanzpartner Erich Klann auf den zweiten Platz tanzen. Im selben Jahr nahm sie am Prominenten-Special der Quizshow „Wer wird Millionär?“ teil, beantwortete die 500.000-Euro-Frage allerdings falsch und erspielte am Ende nur 500 Euro für den RTL-Spendenmarathon. Ein Jahr später moderierte sie außerdem die ZDF-Sendung „Mein Lied für dich“.

Hat Judith Williams einen Instagram-Account?

Judith Williams hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Dort folgen ihr aktuell rund 198.000 Fans (Stand: Mai 2023). Auf der Plattform spricht sie vor allem über ihre Unternehmen, gewährt ihren Fans hin und wieder jedoch auch Einblicke in ihr Privatleben.

Wie hoch ist das Vermögen von Judith Williams?

Judith Williams ist nicht nur erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch Sängerin und Moderatorin. Zahlreiche Fans fragen sich dementsprechend, wie hoch ihr Vermögen ist. Dazu gibt es jedoch keine öffentlichen Informationen.