Wenn Unternehmertum auf Vox dafür sorgt, dass die Zuschauer gebannt vor dem TV sitzen, dann kann das nur eines heißen: Es ist wieder Zeit für „Die Höhle der Löwen“. In Folge 5 am 02.05.2022 wollen drei junge Unternehmer sich ins Herz der Löwen pitchen. Sie stellen ihr Start-up Chaanz vor – und da ist für die Gründer eine echte Herzensangelegenheit. Ihre Dating-App zum Ausgehen soll Menschen zusammenbringen.

Wie funktioniert Chaanz?

Chaanz? Ist die Dating-App zum Ausgehen schon verfügbar ?

? Welchen Deal erhoffen sich die Gründer von den Investoren?

Wir stellen euch Chaanz aus Folge 5 von „Die Höhle der Löwen“ in der Übersicht vor.

„Die Höhle der Löwen“: Chaanz, die App zum Ausgehen aus Folge 5

Das Produkt, das Marwin Grundel, Jakob Hubloher und Nino Reiter am 2. Mai 2022 in „Die Höhle der Löwen“ vorstellen, ist für sie eine echte Herzensangelegenheit. „Mit Chaanz pitchen wir uns heute in die Herzen der Löwen“, werben sie für ihre Dating-App. „Wir haben Chaanz gegründet, um der Liebe eine Chance zu geben“, erklärt Jakob Hubloher. Er und die beiden anderen Gründer hatten die Idee zu ihrem Start-up an einem Freitagabend in einer Bar. Die Singles Jakob und Marwin wollten damals neue Leute kennenlernen, waren dabei jedoch nicht erfolgreich. Mal waren die Damen vergeben, mal nicht interessiert, mal waren die beiden Männer einfach nicht ihr Typ „Wie cool wäre es gewesen, wenn die richtigen Personen einfach aufgeleuchtet wären“, erinnert sich Jakob. Mit den richtigen Personen meinen sie Singles, die ebenfalls auf der Suche sind und zu denen man passen könnte. Dieser Gedanke war die Initialzündung für Chaanz, die Dating-App fürs Ausgehen und für spontane Treffen in der Nähe des Suchenden, wie etwa auf Festivals, im Biergarten oder auf Partys.

„Die Höhle der Löwen“: Wie funktioniert die Dating-App Chaanz?

Bei der App Chaanz findet der erste Kontakt wieder auf persönlicher Ebene statt. Das versprechen die Gründer. Doch wie geht es? „Ich lade die App herunter, gebe im ersten Schritt meine Interessen ein und kann auswählen, was mir bei der anderen Person wichtig ist“, erklärt Nino Reiter, der die App entwickelt hat. Der Single kann im Real-Life-Match-Modus angeben, in welchem Umkreis er gerne daten möchte. Das können zum Beispiel 500 Meter sein. Chaanz checkt dann alle App-Nutzer in diesem Radius und sucht unter den Profilen nach Übereinstimmungen. Liegt eine Übereinstimmung vor, dann bekommen beiden Nutzer gleichzeitig eine Push-Benachrichtigung. Für eine Kontaktaufnahme haben sie ein Zeitfenster von fünf Minuten. „Das war uns wichtig, denn so muss niemand mehr tagelang auf eine erste Antwort warten“, erklärt Marwin Grundel.

Die Dating-App Chaanz zum Ausgehen: Website, Preis und Co.

Noch kann man die App nicht verwenden, jedoch vorbestellen im App Store. In diesem Sommer wollen die Gründer launchen. Chaanz ist kompatibel mit dem iPhone und iPod touch (iOS 13 oder älter). Herunterladen kann man die App kostenlos, allerdings setzen die Gründer auf In-App-Käufe.

Diesen Deal erhoffen sich die Gründer von Chaanz von den „Löwen“

Die drei Gründer möchten Singles glücklich machen. Dazu müssen sie ihre App jedoch erst einmal auf den Markt bringen und ihr Unternehmen aufbauen. Für dieses Vorhaben hoffen sie auf eine Finanzspritze in Form von einem Investment von 125.000 Euro. Dafür sind sie bereit 30 Prozent ihrer Firmenanteile abzugeben. Ob die Gründer in einem der Löwen ihr „Perfect Match“ finden, zeigt sich zur Primetime auf Vox am Montag.

