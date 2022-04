Fans haben allen Grund zur Freude: „Die Höhle der Löwen“ geht auf Vox in eine neue Runde. Am 04.04.2022 in Folge 1 wagen Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle den Schritt in die Arena. Die zwei Männer stellen ihr nachhaltiges Haargummi FAIRHAIR vor, welches in Deutschland produziert wird und zu 88 Prozent aus Bio-Baumwolle besteht. Nach der Sendung wurde das Produkt jedoch umbenannt an fairtye.

Was genau ist FAIRHAIR?

Welchen Deal erhoffen sich Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle?

erhoffen sich Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle? Wie läuft der Pitch und was hat es mit dem Produkt auf sich?

„Die Höhle der Löwen“: Nachhaltiges Haargummi in Folge 1

Beim Pitch von FAIRHAIR erwartet die Investoren eine haarige Angelegenheit. Fabian und Wolfgang haben zuvor schon eine komplett nachhaltige Bekleidungsfirma gegründet. Daher, dass die Freunde zu 100 Prozent nachhaltig sind, werden sie oft von Journalisten interviewt. Einer fragte, wann sie denn ihr eigenes Produkt auf den Markt bringen wollen. Damals hatte Fabian schon lange Haare und kam damit auf die Idee ein nachhaltiges Haargummi zu produzieren. Ihr Produkt FAIRHAIR – jetzt fairtye – wird in Deutschland produziert, besteht zu 88 Prozent aus Bio-Baumwolle und 12 Prozent Roica, welches ein aus recyceltem Plastik produziertes und vollständiges recycelbares Elasthan ist. Dank der besonderen Produktionsweise ist es besonders schonend zu den Haaren, da Fabian und Wolfgang auf jegliche Sollbruchstellen wie Klebestellen, Metallklammern und Nähte verzichtet haben. Doch die Gründer haben noch ein zweites Produkt in petto: eine komplett plastikfreie Variante, die zur Ausstrahlung auf den Markt kommt.

„Die Höhle der Löwen“: FAIRHAIR bzw. fairtye im Überblick

Die beiden Gründer Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle haben die Entwicklung ihrer Idee bis jetzt selbst finanziert, ganze 200.000 Euro ist schon in das Produkt eingeflossen. Durch die gleichmäßige Rundschnitttechnik beugt FAIRHAIR bzw. fairtye Haarbruch vor und der Zug auf den Haaren ist nicht partiell anliegend, sondern gleichmäßig im Zopf verteilt – somit werden Kopfschmerzen nachweislich reduziert. Auch die Verpackung des Produkts ist zu 100 Prozent nachhaltig.

Preis : 4,99 für drei Haargummis

: 4,99 für drei Haargummis Instagram : fairtye

: fairtye Online-Shop: fairtye.de

Diesen Deal wünschen sich die Gründer von FAIRHAIR

Die Vision der Männer ist es, ein nachhaltiges Produkt auf den Markt zu bringen, welches zu 100 Prozent nachhaltig ist. Um das zu erreichen, brauchen Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle 250.000 Euro. Sie bieten dafür zehn Prozent Firmenanteile.

„Die Höhle der Löwen“: Das sagen die Investoren zu FAIRHAIR bzw. fairtye

Doch was sagen die Investoren zu dem Produkt von Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle? Für Georg Kofler und Nico Rosberg scheint die Bewertung der Gründer viel zu hoch. Auch Judith Williams zeigt sich skeptisch, ihr fehlt die Innovation bei dem nachhaltigen Haargummi. Bekommen die Gründer trotzdem die erhofften 250.000 Euro? Das zeigt sich am Montag, 04.04.2022, zur Primetime auf Vox.

