„Die Höhle der Löwen“ geht in eine neue Runde. Am 04.04.2022 läuft Folge 1 von Staffel 11 auf Vox. In die Arena wagen sich dieses Mal auch die Brüder Clemens August von Freeden und Michael Stattmann aus dem Münsterland. Die beiden führen in vierter Generation gemeinsam ein Hotel und Restaurant. Ihre zweite gemeinsame Leidenschaft – Bier – brachte das Produkt Bierfrüchtchen zutage.

Was ist Bierfrüchtchen?

Welchen Deal erhoffen sich die Gründer?

erhoffen sich die Gründer? Wie läuft der Pitch und was hat es mit dem Produkt auf sich?

„Die Höhle der Löwen“: Der Brotaufstrich aus Folge 1

Zum Auftakt der 11. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ präsentieren die Brüder Clemens August von Freeden und Michael Stattmann ihren Brotaufstrich Bierfrüchtchen. Im Lockdown 2020 musste das Familienhotel schließen. Doch Not macht erfinderisch: Die beiden Bier-Sommeliers fingen an mit dem übriggebliebenen Bier zu experimentieren. Das Ergebnis war ein Brotaufstrich aus Bier. „Dank uns geht Bier jetzt auch zum Frühstück und das ohne schlechtes Gewissen. Unsere Bierfrüchtchen kombinieren diverse Bierstile mit den dazu passenden Fruchtaromen“, so Michael Stattmann. Clemens August von Freeden fügt noch hinzu: „Als Bier-Sommelier kennt man die kleinen und feinen Unterschiede zwischen Bieren und wir haben für acht Biersorten die passenden Fruchtnoten gefunden und miteinander verbunden.“ Im hoteleigenen Shop werden die Marmeladen der Bier-Brüder bereits fleißig verkauft.

„Die Höhle der Löwen“ Bierfrüchtchen: Instagram, Onlineshop, Preis

In der hoteleigenen Großküche kochen die Brüder tiefgefrorene Früchte mit Pektin, Zucker und dem passenden Bier ein und füllen sie in Gläser ab. So entstanden in dem Hotel im Münsterland zehn verschiedene Bierfrüchtchen-Sorten. Unter anderem Bayerisch Hell & Himbeere, Pils & Maracuja, Schwarzbier & Pflaume, Weizenbier & Banane oder Altbier & Erdbeere. Alle Infos zu Kosten und Homepage von Bierfrüchtchen gibt es hier in der Übersicht:

Preis : 4,50 Euro

: 4,50 Euro Onlineshop : gehandwerkt.de

: gehandwerkt.de Instagram: –

Bierfrüchtchen bei „Die Höhle der Löwen“: Was erhoffen sich die Gründer?

„Der köstliche Gerstensaft ist unsere Leidenschaft“, so die Brüder in der Arena. Sie hätten gerne einen Investor der ihre Bierleidenschaft teilt: „Unser Anliegen ist es, den Geschmack von Bier weiter auszubauen“, so die Brüder. Bekommen die Löwen Appetit auf einen Deal? Die Bier-Brüder bieten 150.000 Euro für 20 Prozent Firmenanteile.

Michael Stattmann (l.) und Clemens August von Freeden wollen von den Investoren 150.000 Euro für 20 Prozent Firmananteile.

© Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

„Die Höhle der Löwen“: Das sagen die Investoren zu Bierfrüchtchen

probieren. Doch die Biernote schmecken sie alle nicht so richtig raus. „Was unterscheidet das Produkt zu anderen Marmeladen?“, fragt sich Deal kommt, zeigt sich am 04.04.2022 zur Primetime auf Vox. Alle Investoren durften die verschiedenen Bierfrüchtchen-Sorten. Doch dieschmecken sie alle nicht so richtig raus. „Was unterscheidet das Produkt zu anderen Marmeladen?“, fragt sich Georg Kofler . Mit-‚Löwe“ Nico Rosberg hingegen ist sich nicht sicher, ob das Produkt sich auch außerhalb des Hotels gut verkaufen lässt. Ob es zumkommt, zeigt sich am 04.04.2022 zurauf

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 1

In der ersten Folge der 11. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ präsentieren insgesamt fünf Start-ups ihre Produkte. Wer am 04.04.2022 dabei ist, seht ihr hier: