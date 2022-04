Am Montagabend ist wieder Zeit für engagierte und kreative Gründer auf Vox: „Die Höhle der Löwen“ startet in Staffel 11. Zum Auftakt in Folge 1 am 04.04.2022 stellen fünf Unternehmen den Investoren ihre Ideen und Produkte vor. Auch vier Gründer von LAIK aus Fürstenfeldbruck wagen sich mit ihrer Erfindung vor die Jury. Sie präsentieren mit iLAIK einen Tisch mit Lamellen-Funktionsprinzip, der so einfach auszuziehen sein soll wie kein anderer. Wird ein Löwe daran Platz nehmen?

Wie genau funktioniert der Tisch von LAIK ?

? Was hat es mit dem Material und Produkt iLAIK genau auf sich?

und genau auf sich? Welchen Deal erhoffen sich die Gründer?

Wir geben euch alle Infos zur Besonderheit des ausziehbaren Tischs iLAIK aus Folge 1 von „Die Höhle der Löwen“ im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Der Tisch von LAIK aus Folge 1

Ihr Möbelstück soll eine Revolution auf dem Markt darstellen: „Sobald Leute unser Produkt sehen, sind sie einfach begeistert“, sagt Tobias Jung. Gemeinsam mit Anita Pfattner, Denis Dostmann und Mark Löhr präsentiert er einen Tisch mit Lamellen-Funktionsprinzip. „Wir haben den iLAIK erfunden. Den am einfachsten auszuziehenden Tisch der Welt“, so Anita Pfattner.

„Denis und ich sind Schreinermeister und wollten schon immer einen Tisch erfinden, den man ganz einfach ausziehen kann ohne große Ansteckplatten“, sagt Jung. Vom Arbeiten im HomeOffice bis zum Empfang von Gästen: Der Designertisch verspricht dank seiner patentierten Lamellenstruktur Flexibilität wie kein anderer. Ihre Idee hatten sie schon 2005 – nun soll sie den Möbelmarkt aufmischen.

„Die Höhle der Löwen“: So funktioniert der Ausziehtisch iLAIK

Der Tisch kann wie eine Ziehharmonika um die Hälfte seiner Grundlänge ohne Ansteck- oder Einlegeplatte und stufenlos verlängert und wieder zusammengeschoben werden. Beim Material von LAIK handelt es sich um eine speziell verleimte Verbundholzplatte aus Birke, die sehr stabil und elastisch ist. Beim Ausziehen können sogar Gegenstände wie Gläser oder Teller auf der Tischplatte stehen bleiben, ohne umzufallen. Das geht, weil beim Ausziehtisch von LAIK das weltweit patentierte Lamellendesign, das durch präzise geführte, computergesteuerte Laserschnitte zustande kommt, angewendet wird.

LAIK Tisch im Überblick: Preis, Farben, Shop, Instagram

Die LAIK GmbH wurde 2020 gegründet. Die vier Buchstaben des Unternehmens stehen für die patentierte Lignum Arts Innovative Kollektion. Der Tisch iLAIK, den die Gründer und Firmenvertreter in „Die Höhle der Löwen“ vorstellen, ist in sehr vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich. Insgesamt gibt es 252 Varianten, wie der Tisch zusammengestellt werden kann. Die Tischplatte und die Tischbeine sind in Holz (Birke) und in sechs verschiedenen Farben erhältlich, außerdem noch mit der weiteren Bein-Variante aus Eiche. Zusammenstellen kann man sich den Tisch über die Homepage.

Alle Infos zum Tisch von LAIK auf einen Blick:

Webseite : laik.style

: laik.style Instagram : laik.style

: laik.style Größe : drei verschiedene

: drei verschiedene Formen : runde oder eckige Tischecken/-beine

: runde oder eckige Tischecken/-beine Farben : sechs verschiedene

: sechs verschiedene Preis: ab 1.980 Euro

LAIK Tisch: Das erhoffen sich die Gründer

Die Gründer bieten den Löwen einen Platz an ihrem Tisch. Den gibt es für 350.000 Euro. Im Gegenzug wären die Unternehmer bereit, zehn Prozent ihrer Firmenanteile abzugeben. Hilfe von den Investoren erhoffen sich die Unternehmer vor allem für die Vermarktung und den Vertrieb.

„Die Höhle der Löwen“ Tisch: Das sagen die Investoren zu LAIK

Ausziehen? Das wollen die Löwen natürlich sofort wissen und testen die Funktion. Sie zeigen sich durchweg überzeugt vom Möbelstück von LAIK. „Ich bin begeistert“, lautet das Urteil von Ralf Dümmel, der im Möbelhandel gelernt hat, fragt sich, was man eigentlich noch erfinden soll. Die Innovation der Gründer sei da wirklich etwas Neues – „Respekt“. Überrascht sind die Investoren allerdings vom Preis des Tischs. „Das ist viel zu teuer“, meint Dagmar Wöhrl als die Unternehmer aufzählen, mit wie viel Euro ihre Tische in den unterschiedlichen Varianten zu Buche schlagen. „Sie werden wenig Haushalte ansprechen in dem Bereich“. Ob es trotzdem zu einem Deal kommt, zeigt sich ab 20:15 Uhr. Wie gut funktioniert der Tisch zum? Das wollen die Löwen natürlich sofort wissen und testen die Funktion. Sie zeigen sich durchwegvom Möbelstück von LAIK. „Ich bin begeistert“, lautet dasvon Georg Kofler , der im Möbelhandel gelernt hat, fragt sich, was man eigentlich noch erfinden soll. Die Innovation der Gründer sei da wirklich etwas Neues – „Respekt“. Überrascht sind die Investoren allerdings vom Preis des Tischs. „Das ist viel zu“, meintals die Unternehmer aufzählen, mit wie viel Euro ihre Tische in den unterschiedlichen Varianten zu Buche schlagen. „Sie werden wenig Haushalte ansprechen in dem Bereich“. Ob es trotzdem zu einemkommt, zeigt sich ab 20:15 Uhr.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 1

In der ersten Folge der 11. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ präsentieren insgesamt fünf Start-ups ihre Produkte. Wer am 04.04.2022 dabei ist, seht ihr hier: