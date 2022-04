Ab sofort wagen sich montags wieder kreative Gründer vor die Investoren von „Die Höhle der Löwen“. Am Montag, 04.04.2022, startet die elfte Staffel auf Vox. Mit dabei in Folge 1 sind Philip Bondulich und Michelle Reed aus Berlin. Das Paar stellt den „Löwen“ SendMePack vor, ein Mehrwegsystem für bereits existierende Versandverpackungen.

„Weil uns Einweg zu wenig ist“ lautet die Devise dieses jungen Unternehmens aus der ersten „DHDL“-Folge: Die SendMePack-Gründer Philip Bondulich (37) und Michelle Reed (36) wollen mit ihrem Mehrwegsystem die Massen an Verpackungsmüll nachhaltig reduzieren. „Allein in Deutschland wurden im letzten Jahr 3,7 Milliarden Pakete verschickt“, berichtet der 37-Jährige. Die meisten Kartons würden jedoch nach nur einmaliger Benutzung im Altpapier landen. Vor allem bei großen Logistikzentren kommen durch Retouren und Umverpackungen täglich tausende solcher Pakete zusammen. Mit ihrem Start-up SendMePack wollen die beiden gegen das Papiermüllproblem angehen.

Wie funktioniert das System von SendMePack? Das erklärt Gründerin Michelle Reed: „All diese Pakete bekommen wir gratis zur Verfügung gestellt. Wir befreien sie von ihren Etiketten, prüfen sie auf Sauberkeit und Stabilität. Anschließend bekommt jeder Karton von uns ein neues Label. Diese aufgewerteten Kartons verkaufen wir nun weiter, z.B. an große Onlineshops oder Versandfirmen.“

Jedes Paket bekommt einen QR-Code und einen Namen, um den Empfänger zu involvieren. Beim Scannen des Codes sieht man, wo das Paket schon überall war, wie viel CO eingespart wurde und wie viele Kartons dadurch gerettet werden konnten.

Die Kartons von SendMePack gibt es in verschiedenen Größen und zu unterschiedlichen Preisen. Dabei unterscheidet das Start-up zwischen Onlineshops und Privatkunden.

Alle Infos zu Kosten und Homepage von SendMePack gibt es hier in der Übersicht:

Das Gründer-Paar steht mit SendMePack noch ganz am Anfang. „Wir wissen, dass wir eine Vorreiterrolle haben“, betont Michelle. Einen klaren Wunsch-Investor haben sie grundsätzlich nicht. „Wir können es uns tatsächlich mit jedem ‚Löwen’ vorstellen“, so Philip. „Aber wir würden uns über Herr Maschmeyer und Herr Rosberg sehr freuen“, gibt er zu.

Die beiden bieten den Investoren 25 Prozent Anteile für 200.000 Euro.

Die „Löwen“ sind alle beeindruckt von der nachhaltigen Idee.kann nicht glauben, dass er einen gebrauchten Karton in den Händen hält. Dass sie Mehrwegkartons über 50 Prozent günstiger sind als neue Verpackungen ist für Nico Rosberg ein ausschlaggebender Aspekt: „Ich finde das total spannend. Einer derist für mich, dass ihr jetzt schon vom Preis her günstiger seid als die Einwegverpackung. Das finde ich sensationell.“ Auchist von der Idee äußerst angetan. Die Investoren beraten sich in zwei Gruppen. Ob es am Ende zu einem Deal kommt, zeigt sich ab 20:15 Uhr auf Vox.