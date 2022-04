Aktuell ist der Montagabend auf Vox für „Die Höhle der Löwen“ 2022 reserviert. Am 11.04.2022 lief Folge 2 von Staffel 11. Dieses Mal war Max Rose aus Berlin dabei, der seine Plattform für interaktive Hörbücher namens Audory vorstellte.

Was genau ist Audory?

Wie funktioniert Audory?

Welchen Deal erhoffte sich der Gründer?

„Die Höhle der Löwen“ Audory: App für interaktive Hörbücher aus Folge 2

Max Rose aus Berlin studierte angewandte Informatik mit Fokus auf Künstliche Intelligenz. In Folge 2 von „Die Höhle der Löwen“ wagte er sich in die Arena und stellte den Investoren seine Erfindung Audory vor – eine Plattform für interaktive Hörbücher. „Ich möchte Autoren in das 21. Jahrhundert bringen. Bei unseren Hörbüchern entscheidet der Nutzer, wie die Geschichte weitergeht. Er kann aktiv ins das Spielgeschehen eingreifen und so den Verlauf der Handlung ändern“, erklärt der 23-jährige Gründer.

„Die Höhle der Löwen“: So funktioniert Audory

Die Nutzer von Audory werden schon nach wenigen Minuten in die Geschichte miteinbezogen. Die Hörer bekommen eine Frage gestellt und je nachdem, für welche Antwort sie sich entscheiden, geht es mit der Geschichte weiter. In der Audory-App können die Nutzer eine Auswahl von interaktiven Hörbüchern aus den Genres wie Krimi, Thriller, Fantasy oder Liebe auswählen. Neben den Standardinformationen für Hörbücher wie Titel, Länge und Co. sind auch die Anzahl der Entscheidungen, die im Verlauf der Geschichte von den Hörern getroffen werden können, aufgelistet. „Das Besondere an Audory: Nachdem ich ein Hörbuch zu Ende gehört habe, kann ich es mit verschiedensten Handlungssträngen immer wieder neu anhören“, erklärt Max Rose.

Für die Autoren der interaktiven Geschichten stellt der Gründer eine eigens geschriebene kostenlose Software zur Verfügung. Damit können sie den Entscheidungsbaum entwickeln und die einzelnen Handlungsstränge schreiben. Außerdem können professionelle Sprecherinnen und Sprecher aus der Audory-Datenbank gebucht werden. Oder die Autorinnen und Autoren vertonen ihre Geschichte selber.

Audory im Überblick: App, Preis, Instagram

Max Rose steht mit seinem Unternehmen noch ganz am Anfang. Audory kann über den PC, Laptop, Tablet und Smartphone genutzt werden. Die App gibt es zum kostenlosen Download. Neben kostenpflichtigen interaktiven Hörbüchern stehen dem Nutzer nach dem Download auch kostenlose Bücher zur Verfügung.

Alle Infos zu Kosten und Appstore von Audory gibt es hier in der Übersicht:

Preis: 9,99 pro Buch im Schnitt

9,99 pro Buch im Schnitt Instagram: audory_official

audory_official Onlineshop: audory.io

audory.io App-Store: audory

audory Google Play: audory

Audory: Das erhoffte sich der Gründer

Nach jahrelanger Programmierarbeit möchte der Gründer mit einem Löwen zusammen Geld verdienen. Max Rose erhoffte sich von den Investoren vor allem Unterstützung im Bereich Marketing und Vertrieb. Für 120.000 Euro bot der 23-Jährige den Löwen 15 Prozent seiner Firmenanteile an.

Das sagten die Investoren von „Die Höhle der Löwen“ zu Audory

Georg Kofler war begeistert vom Uploadfilter der App, welche die Seriosität von Audory garantiert. „Das ist ja total interessant“, fand Judith Williams. „Ja, mega“, äußerte sich Carsten Maschmeyer. Auch Ralf Dümmel wr „geflasht“ von Audory und vom jungen Gründer selbst. Die Löwen schienen alle begeistert vom Produkt.

„Die Höhle der Löwen“: Deal für Audory

Obwohl Ralf Dümmel fasziniert ist von der Erfindung, stieg er als Erster aus: „Das ist nicht mein Bereich“, so der Löwe. „Ich flipp aus, ich flipp wirklich aus. Ich finde das so spannend“, sagte Judith Williams euphorisch. Doch auch sie stieg aus den selben Gründen wie Dümmel aus. „Investoren suchen eine Nadel im Heuhaufen – du bist die Nadel“, freute sich Carsten Maschmeyer. Gemeinsam mit Georg Kofler machte er dem Gründer ein Angebot von 150.000 Euro für 30 Prozent der Firmenanteile. Doch auch Nils Glagau hat große Lust den Weg mit Max zu gehen. Er möchte mit dem vom Gründer geforderten 120.000 Euro für 15 Prozent Firmananteile mitgehen. Das ließen Georg Kofler und Carsten Maschmeyer nicht auf sich sitzen und boten Max Rose 200.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile an: „Das ist eine höhere Bewertung als du wolltest, weil wir das unbedingt machen wollen.“

Nach dem Kampf der Löwen beriet sich Gründer Max Rose mit seinem Mentor und entschied sich am Ende für Georg Kofler und Carsten Maschmeyer. Deal für Audory!

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 2

In der zweiten Folge der 11. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ präsentieren insgesamt fünf Start-ups ihre Produkte. Wer am 11.04.2022 dabei ist, seht ihr hier: