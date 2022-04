Am Montagabend stellen wieder engagierte und kreative Gründer auf Vox ihre Produkte und Ideen vor. In Folge 2 von „Die Höhle der Löwen“ 2022 wagte sich am 11.04.2022 Gründerin Sandra Fischer vor die Jury. Mit im Gepäck hatte sie ihre wasserfreie Naturkosmetik: Shea Yeah!

Was genau ist Shea Yeah?

Welchen Deal erhoffte sich die Gründerin?

Wir geben euch alle Infos zur Besonderheit der wasserfreien Naturkosmetik aus Folge 2 von „Die Höhle der Löwen“ im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“ Shea Yeah: Die wasserfreie Naturkosmetik in Folge 2

Sandra Fischer kann einen vielseitigen Lebenslauf vorweisen: eine kaufmännische Ausbildung, Jobs in Hotels, arbeiten auf einem Bauernhof, einer Webdesign-Agentur und NGO bis hin zu Auftritten als Varietékünstlerin und Kinder-Trainerin in einem Zirkus und eine Ausbildung als Bäuerin sowie ein Studium in Wirtschaft. Nach einem heftigen Sonnenbrand in Ghana kam sie zu ihrer Marke Shea Yeah: „Zur Linderung haben mir die Frauen vor Ort unraffinierte Sheabutter gegeben. Für mich und meinen Sonnenbrand bescherte diese Pflanzenbutter Wunder. Ich war so begeistert, dass ich einen riesigen Klumpen Sheabutter im Koffer mit nach Hause nahm, begann damit zu experimentieren und meine bestehenden Naturkosmetik-Rezepturen damit ergänzte“, erklärte Sandra den Löwen in der Arena.

Shea Yeah: Wie genau funktioniert die wasserfreie Naturkosmetik?

Nach etlichen Experimenten mit Schweizer Kräutern und kaltgepressten Ölen aus der Sheabutter entstand Shea Yeah. Das Sortiment der Schweizerin umfasst zehn Produkte, von Balsamen bis hin zu Body Scrubs ist alles dabei: „Sie sind multifunktional und für alle Hauttypen geeignet. Das Besondere an den Produkten ist, dass sie komplett ohne Wasser hergestellt sind. Dadurch hochkonzentriert und sehr ergiebig, frei von Emulgatoren und Konservierungsstoffen. Shea Yeah steht für wasserfreie Naturkosmetik, die altbewährte Traditionen neu denkt“, so die Gründerin.

Shea Yeah im Überblick: Preis, Instagram, Onlineshop

Bis jetzt machte Sandra alles alleine. Ihre Produkte wurden in Zusammenarbeit mit einer Apotheke in mühsamer Handarbeit hergestellt. In der Schweiz haben 15 Shops Shea Yeah bereits im Sortiment. Doch das meiste verkauft die Gründerin online.

Alle Infos zur wasserfreien Naturkosmetik Shea Yeah auf einen Blick:

„Die Höhle der Löwen“ Shea Yeah: Welchen Deal erhoffte sich die Gründerin?

Sandra Fischer möchte ihr Produkt Shea Yeah auch außerhalb der Schweiz verkaufen und weiter wachsen. Sie brauchte vor allem Unterstützung in puncto Marketing und Skalierung. Dafür benötigte die Gründerin 110.000 Euro und bot im Gegenzug 15 Prozent ihrer Firmenanteile.

Das sagten die Investoren von „Die Höhle der Löwen“ zu Shea Yeah

„Das riecht so schön nach Lavendel“, stellte Carsten Maschmeyer beim begutachten der Produkte fest. „Oh, das ist aber ergiebig“, staunte Georg Kofler. Doch mit 42,99 Euro für eine Bodybutter sind die Produkte im höheren Preissegment angesiedelt. „Shea Kosmetik ist ja ein richtiger Trend. Im Preis sind wir zu anderen aktuell nicht wirklich konkurrenzfähig“, stellte Judith Williams ernüchternd fest.

© Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

„Die Höhle der Löwen“: Deal für Shea Yeah

Für Georg Kofler war Sandras Präsentation inspirierend, doch er zweifelt daran, ob man daraus ein Unternehmen aufbauen kann. Aus diesem Grund stieg er als Erster aus dem Pitch aus. „Wenn hier keine Weltneuheit drin ist, geh ich nicht in den Kosmetikmarkt“, das habe Carsten Maschmeyer seinem Team versprochen und stieg daher nicht als Investor bei Shea Yeah ein. „Ich finde das ist eine sehr schöne Marke, die du da aufgebaut hast“, lobte Glagau die Gründerin. Doch wie Kofler war auch er nicht davon überzeugt, dass Shea Yeah ein Erfolg werden könne und war auch raus. Ralf Dümmel hingegen hatte angebissen, doch 15 Prozent der Firmenanteile waren ihm zu wenig, er wollte 25 Prozent. Auch Judith Williams sah Potenzial in dem Geschäft, doch das Konzept sei ihr nicht stimmig genug: „Wir können da noch mehr Gehalt reinbringen“, fand Williams. Auch ihr waren die 15 Prozent zu wenig, sie wollte stolze 40 Prozent der Firmenanteile. Nach einer kurzen Bedenkpause, handelte die Gründerin Williams runter auf 35 Prozent.

Damit hatte die Gründerin schon gewonnen – die Löwen hatten zu bangen. Obwohl sich Sandra Fischer zunächst unsicher war, ob Ralf Dümmel die gewisse Expertise in der Kosmetikbranche mitbringt, fiel ihre Entscheidung dennoch nicht auf Judith Williams. Sandra Fischer ging am Ende mit Ralf Dümmel. Deal für Shea Yeah!

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 2

In der zweiten Folge der 11. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ präsentieren insgesamt fünf Start-ups ihre Produkte. Wer am 11.04.2022 dabei ist, seht ihr hier: