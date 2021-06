nächste Deutschland-Spiel bei der deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft im zweiten Vorrundenspiel am Samstag, den 19.06.2021 auf die Auswahl aus Portugal. Nach der 0:1 Niederlage gegen Weltmeister Frankreich hat Bundestrainer Joachim Löw nicht viel Zeit, um die richtigen Weichen für das zweite Gruppenspiel gegen Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo zu stellen. „Da kann man schon noch das eine oder andere angehen“, so Löw selbstbewusst. Der DFB-Coach sieht jedoch noch lange keinen Grund für Panik. Seine Spieler wollen unter allen Umständen die positive Stimmung, die positive Energie „weiter aufrechthalten, auch wenn wir jetzt verloren haben“, sagte Matthias Ginter und verkündete das Motto: „Voll auf Sieg spielen am Samstag.“ Dasbei der Europameisterschaft 2021 steht kurz bevor: Dietrifft im zweiten Vorrundenspiel am Samstag, denauf die Auswahl aus. Nach der 0:1 Niederlage gegen Weltmeister Frankreich hatnicht viel Zeit, um die richtigen Weichen für das zweite Gruppenspiel gegen Portugal mit Superstarzu stellen. „Da kann man schon noch das eine oder andere angehen“, so Löw selbstbewusst. Der DFB-Coach sieht jedoch noch lange keinen Grund für Panik. Seine Spieler wollen unter allen Umständen die positive Stimmung, die positive Energie „weiter aufrechthalten, auch wenn wir jetzt verloren haben“, sagte Matthias Ginter und verkündete das Motto: „Voll auf Sieg spielen am Samstag.“

Wo wird das Deutschland-Spiel bei der EM 2021 live im TV und Stream übertragen? Wird Deutschland gegen Portugal in der ARD oder im ZDF übertragen? Gibt es eine Übertragung auf Sky oder DAZN?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

EM 2021 Deutschland gegen Portugal – Datum, Uhrzeit, Anstoß, Übertragung, Zuschauer

Das zweite Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft findet am Samstag, den 19.06.2021 um 18:00 Uhr statt. Beim Duell zwischen Deutschland und Portugal werden ca. 14.000 Zuschauern in der Allianz Arena in München sein. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das EM-Vorrundenspiel zudem live im Free-TV verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Deutschland, Portugal

Wettbewerb: Europameisterschaft 2021 (EURO 2020)

Spieltag: Vorrunde, 2. Spieltag

Gruppe: F

Datum und Uhrzeit: 19.06.2021, 18:00 Uhr

Spielort: Allianz Arena, München

Zugelassene Zuschauer: 14.000

Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Assistenten: Gary Beswick (England), Adam Nunn (England)

Vierter Offizieller: Srdjan Jovanovic (Serbien)

Video-Assistent: Stuart Attwell (England)

ARD oder ZDF – Welcher Sender überträgt Deutschland gegen Portugal im Free-TV?

Das EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal wird live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Um 17:05 Uhr geht die ARD mit den Vorberichten zur Partie auf Sendung. Jessy Wellmer wird das EM-Spiel moderieren, Ex-Nationalspieler und Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger fungiert als Experte. Zum Anpfiff um 18 Uhr übernimmt dann Kommentator Gerd Gottlob.

Jessy Welmer, ARD-Moderatorin, und Bastian Schweinsteiger, TV-Experte der ARD. Seitdem Bastian Schweinsteiger seine Karriere als aktiver Profi beendet hat, ist er bei Fußballspielen TV-Experte im Ersten.

© Foto: Matthias Balk

EM 2021 Übertragung: Wer überträgt Deutschland gegen Portugal im Live-Stream?

Deutschland gegen Portugal wird nicht nur im Free-TV übertragen. Die Partie kann man auch live in der ARD Mediathek verfolgen. Zudem bietet MagentaTV eine Übertragung an. Um den Streamingdienst nutzen zu könnnen, muss allerdings ein Abonnement abgeschlossen werden. Hierbei kann das Angebot 3 Monate lang gratis genutzt werden. Im Anschluss kostet MagentaTV dann 10 Euro im Monat.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream am 19.06.2021 um 18 Uhr noch einmal im Überblick:

Free-TV: ARD

Pay-TV: -

Deutschland vs. Portugal: Übertragen Sky oder DAZN das Deutschland-Spiel live?

Weder Sky noch DAZN haben sich Rechte an den Live-Übertragungen der EM 2021 gesichert. Nach Abpfiff der Partie findet ihr allerdings die Highlights des Spiels Deutschland gegen Frankreich auf der Streamingplattform von DAZN.

Für alle DAZN-Abonnenten zusätzlich wichtig: Das Abonnement wird ab nächster Saison teurer. Alle Infos zur Preiserhöhung auf DAZN bekommt ihr hier:

Der Deutschland-Kader für die EM 2021: Neuer, Hummels, Löw und Co. im Porträt

Alle Infos und Fakten zu den Akteuren der deutschen Nationalmannschaft bekommt ihr in diesen Artikeln:

Europameisterschaft 2021: Spielplan, Austragungsorte, Termine, Zuschauer

Die Em 2021 startet am Freitag mit der Partie Türkei gegen Italien. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um die EM 2021: