Die Datingshow „Adam sucht Eva“ 2021 startet am Montag, 15.11.2021, auf RTL2. In der sechsten Staffel des freizügigen Formats suchen neue Kandidaten nach der großen Liebe. Bereits zum dritten Mal finden sich auch Promis im berühmten Garten Eden ein.

Wer ist dabei? Spekuliert wurde im Voraus bereits viel. Jetzt hat der Sender die neuen prominenten Teilnehmer bekannt gegeben. In diesem Artikel findet ihr die acht VIPs von „Adam sucht Eva“ 2021 samt Bilder im Überblick.

„Adam sucht Eva“ 2021: Promis

Welche Promis wagen das außergewöhnliche Dating-Abenteuer im TV? Schauspieler, Model, Boxer – in Staffel 6 sind acht ganz unterschiedliche Kandidaten dabei. Wir stellen sie euch hier vor.

Anna Juliana Jaenner

Schauspielerin Anna Juliana Jaenner möchte in der sechsten Staffel von „Adam sucht Eva“ ihren Traummann finden. Die 33-Jährige Wienerin wurde durch eine Nebenrolle bei GZSZ einem größeren TV-Publikum bekannt. Von 2014 bis 2015 spielte sie Olivia, die Affäre von Marens Ehemann Alex.

Anna

Collins Egege

Model Collins Egege stammt aus Nigeria und lebt seit einigen Jahren in Hamburg. Der 34-Jährige wagt 2021 das Nackt-Abenteuer und geht auf „Eva“-Suche.

Collins

Denny Heidrich

Denny Heidrich ist Profi-Boxer und wurde durch seine Teilnahme an „Big Brother“ 2020 bekannt. Im selben Jahr nahm er außerdem an der Show „Coras House of Love“ teil, in der Cora Schumacher einen Partner suchte. Die beiden kamen zwar zusammen, das Glück hielt jedoch nicht lange.

Denny

Falko Ochsenknecht

Den meisten TV-Zuschauern dürfte Falko Ochsenknecht als Ole aus der Daily-Soap „Berlin – Tag & Nacht“ bekannt sein. Der 34-Jährige ist vor dem Start der Show sehr euphorisch: „Ich könnte mir vorstellen, dass das das Abenteuer meines Lebens sein wird. Ich will da ‘ne Eva kennenlernen, die einfach zu mir passt und ich kann‘s ehrlich gesagt gar nicht abwarten.“

Falko

Gisele Oppermann

Bei „Germany’s Next Topmodel“ 2008 wurde Gisele Oppermann als „Heulsuse“ bekannt. 2019 nahm sie am „Dschungelcamp“ teil und wurde Neunte. Jetzt will die 34-Jährige den Partner fürs Leben finden.

Gisele

Giuliana Farfalla

Die 25-Jährige ist Model und durch ihre Teilnahme an „Germany’s Next Topmodel“ 2017 bekannt. Damals schaffte Giuliana Farfalla es auf den elften Platz. Jetzt will sie auf privater Ebene Erfolg haben und erhofft sich von ihrem „Adam“ so einiges: „Der muss einfach einschlagen wie ‘ne Bombe und muss mich erobern!“

Giuliana

Jay

Jay wurde durch seine Teilnahme an „Temptation Island VIP“ 2020 bekannt. Der Stripper war einer der Singles, die die Promis in Versuchung führen sollten. Vor allem seine Turtelei mit Kandidatin Roxy sorgte für Schlagzeilen. Bei „Ex on the Beach“ trafen sie später wieder aufeinander.

Jay

Sasha Sasse

Der (aufgrund der Corona-Pandemie im letzten Jahr) längste Mr. Germany aller Zeiten, Sasha Sasse, sieht sich als Liebes-Guru. Trotz seiner ruhigen Art ist er ein wenig aufgeregt vor der Show: „Das wird glaub‘ ich für alle sehr intensiv und sehr spannend, da freu ich mich richtig drauf!“