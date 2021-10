Die freizügigste Datingshow im deutschen TV kehrt zurück: „Adam sucht Eva“ 2021 startet Mitte November auf RTL2 erstmals zur Primetime. Dann geht die etwas andere Suche nach dem perfekten Partner oder der perfekten Partnerin wieder los. Die Kandidaten lernen sich auch in Staffel 6 komplett nackt kennen – und im Bestfall lieben.

Wann startet „Adam sucht Eva“ 2021 auf RTL2? Sendetermine, Sendezeiten, Stream und Co. – die Ausstrahlung sowie weitere Infos zur Show findet ihr hier.

„Adam sucht Eva“ 2021: Start auf RTL2

Der Startschuss für die sechste Staffel von „Adam sucht Eva“ fällt am 15. November 2021 auf RTL2. Die Staffel umfasst in diesem Jahr sechs Folgen.

„Adam sucht Eva“ 2021: Sendetermine und Sendezeit

Die neuen Folgen der Datingshow werden immer montags auf RTL2 ausgestrahlt. Erstmals zeigt der Sender das Format zur Primetime.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 15.11.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 22.11.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: 29.11.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: 06.12.2021 um 20:15 Uhr

Folge 5: 13.12.2021 um 20:15 Uhr

Folge 6: 20.12.2021 um 20:15 Uhr

„Adam sucht Eva“ 2021: Stream auf TVNow

Wer keinen Fernseher hat oder die Show verpasst, kann sich „Adam sucht Eva“ auch im Stream auf TVNow anschauen. Nach der TV-Ausstrahlung sind die Folgen jeweils sieben Tage lang als kostenlose Wiederholung abrufbar.

„Adam sucht Eva“ 2021: Konzept

Im Grunde ist das Konzept der Dating-Show „Adam sucht Eva“ leicht erklärt: Die Kandidaten lernen sich genauso kennen wie Gott sie schuf, nämlich ohne jegliche Kleidung. Damit das Kennenlernen nicht zu einfach wird, müssen die acht Promi-Teilnehmer und die anderen acht Singles in Spielen um den Verbleib auf der Insel und um begehrte Preise kämpfen. Einer dieser Preise ist eine Nacht im sogenannten siebten Himmel. Hier kann sich ein Paar fernab der anderen Kandidaten kennen lernen. In jeder Folge kommen weitere Singles hinzu, die die Karten nochmal neu mischen könnten. Am Ende der sechs Folgen geht ein Paar gemeinsam als „Adam und Eva“ 2021 aus der Show.

„Adam sucht Eva“ 2021: Drehort

Die Kandidaten von „Adam und Eva“ 2021 lernen sich wie gewohnt in paradiesischer Umgebung kennen. Doch wo befindet sich ihr ganz eigener Garten Eden in Staffel 6? Gedreht wurden die neuen Folgen der Datingshow in Griechenland. Der genaue Drehort bzw. die Location der Insel ist nicht bekannt.

„Adam sucht Eva“ 2021: Kandidaten

Noch hat RTL2 keine Kandidaten offiziell verkündetet. Die „Bild“-Zeitung hat jedoch schon eine prominente Teilnehmerin ins Spiel gebracht: Ex-GNTM-Kandidatin Gisele Oppermann.

Sobald die Kandidaten von „Adam sucht Eva“ 2021 feststehen, findet ihr diese hier in der Übersicht.