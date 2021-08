Es ist offiziell: Es wird 2021 eine neue Staffel von „Bachelor in Paradise“ geben. Aufgrund der Corona-Krise machte die Kuppelshow ein Jahr Pause. Doch schon bald startet Staffel 3 auf RTL. Wie in den zwei Staffeln zuvor hoffen die Single-Frauen und -Männer ihr Liebesglück im Paradies zu finden. Auf der Suche nach dem perfekten Partner müssen regelmäßig Kandidaten gehen und neue kommen dazu. Alle Teilnehmer waren zuvor bereits in den Formaten „Der Bachelor“ oder „Die Bachelorette“ zu sehen. Mit dabei ist auch wieder der Ur-„Bachelor“ Paul Janke, der Cocktails mixt und Tipps gibt.

Was ist bislang über die Ausstrahlung von „Bachelor in Paradise“ 2021 bekannt? Alle Informationen rund um Start, Sendetermine, Sendezeit und Stream findet ihr bei uns im Überblick.

„Bachelor in Paradise“ 2021: Start

Start-Termin von „Bachelor in Paradise" 2021 wurde vom Sender RTL noch nicht bekannt gegeben. Aktuell liegt der Fokus auf „Die Bachelorette", sie sucht noch bis Anfang September ihren Traummann. Es ist jedoch zu erwarten, dass es einen fast nahtlosen Übergang geben wird. Denn Staffel 2 wurde beispielsweise vom 15. Oktober bis 10. Dezember 2019 ausgestrahlt.

„Bachelor in Paradise“ 2021: Sendetermine und Sendezeit

Da der Start von „Bachelor in Paradise“ 2021 noch nicht bekannt ist, stehen dementsprechend momentan auch noch keine Sendetermine und Sendezeiten fest. Sobald der Sender genauere Informationen hierzu bekannt gibt, findet ihr sie hier.

„Bachelor in Paradise“ 2021: Stream und Wiederholung

Dazu, ob „Bachelor in Paradise“ 2021 auch als Stream verfügbar sein wird, gibt es noch keine näheren Informationen. Doch die Sterne stehen gut, denn die vergangene Staffel war über den Streamingdienst TVNow zu verfolgen. Die ganzen Folgen standen dort auch im Nachhinein als Wiederholung zur Verfügung.

„Bachelor in Paradise“ 2021: Diese Kandidaten sind dabei

Sieben Frauen und sieben Männer werden zu Beginn bei „Bachelor in Paradise“ 2021 versuchen, die große Liebe zu finden. Im Laufe der Sendung werden weitere folgen. Wir haben für euch einen Überblick der Kandidaten erstellt: