Es ist soweit: Nach einem Jahr Pause kehrt „Bachelor in Paradise“ 2021 mit Staffel 3 ins TV zurück. „Möchtest du diese Rose annehmen?“ Diese Frage dürfte den Kandidaten bekannt vorkommen, denn sie alle haben zuvor an den Formaten „Die Bachelorette“ oder „Der Bachelor“ teilgenommen.

Wöchentlich wechselnd verteilen die Männer und Frauen die Rosen. Nur wer eine Rose erhält, darf weiter nach der großen Liebe suchen. Zu Beginn der Show werden sieben Frauen und sieben Männer ins Paradies einziehen. Durch neue Kandidaten und Kandidatinnen werden die Liebeskarten jedoch immer wieder neu gemischt.

Doch wer ist bei „Bachelor in Paradise“ 2021 dabei? Hier findet Ihr alle Teilnehmer der neuen Staffel im Überblick.

„Bachelor in Paradise“ 2021: Alle Frauen und Männer im Überblick

Die diesjährigen Teilnehmer von „Bachelor in Paradise“ 2021 sind zwischen 25 und 32 Jahre alt. Wir stellen euch die 14 Kandidaten samt Bildern vor und vermitteln euch einen ersten Eindruck.

Denise

Denise Jessica König (25) ist bekannt aus „Der Bachelor“ 2021. Das Lebensmotto der Blondine aus Braunschweig ist jeden Tag so zu leben als wäre es der Letzte. Mit ihrem Charme möchte sie die Männer im Paradies verführen. Denise mag es nicht Dinge zu planen. Ob ihre spontane Art gut ankommen wird?

Karina

Karina Wagner (25) kommt aus Lüneburg und war ebenfalls, wie Mitstreiterin Denise, Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2021. Mit ihren Blicken und ihrer Gestik möchte sie die Männer von sich überzeugen. Ob sie es damit schafft die große Liebe im Paradies zu finden? Denn bis dato hat die hübsche Brünette noch nie zu einem Mann „Ich liebe Dich“ gesagt.

Jacqueline

Jacqueline Bikmaz (32) aus Hannover war ebenfalls bei „Der Bachelor“ 2021 im TV zu sehen. Das Lebensmotto der 32-Jährigen ist: „Niemals bereuen etwas nicht getan zu haben“. Mit ihrer lockeren, offenen und doch femininen Art möchte die Blondine den Männern im Paradies den Kopf verdrehen. Womit die Männer bei ihr punkten können? Jacqueline liebt alles, was mit Psychologie zu tun hat.

Roxana

Die Kölnerin Roxana Papadie (29) wurde bekannt durch ihre Teilnahme an „Der Bachelor“ 2018. Mit ihrer Ausstrahlung und ihrem Humor möchte die 29-Jährige bei den Männern punkten. Roxana lebt getreu dem Motto: „Das Leben ist viel zu kurz um es mit negativer Energie zu verschwenden“. Sich selber bezeichnet die Kölnerin als Multitalent mit einer schnellen Auffassungsgabe.

Denise Jessica

Denise Jessica König (29) kommt aus München und war Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2020. Mit ihrem Lebensmotto „Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren“ zieht sie ins Paradies. Mit im Gepäck hat sie noch ihre lockere, lustige und geheimnisvolle Art, mit der sie die Männer im Paradies um den Finger wickeln möchte. Was ihr noch nicht über Denise wisst: Sie sortiert ihre Kleidung nach Farben.

Samira

Die Münchnerin Samira Klampfl (27) nahm an „Der Bachelor“ 2018 teil. Die 27-Jährige hofft darauf, ihre Liebe im Paradies zu finden: „Der Richtige für mich wird sich nicht nur von meiner Optik, sondern auch von meiner Art angezogen fühlen“. Das Lebensmotto der Münchnerin ist kurz und knackig: „Why not?“

Chanelle

Mit Chanelle Wyrsch (25) ist eine „Bachelorette“ mit von der Partie und keine Kandidatin. Die 25-Jährige war „Die Bachelorette“ 2020 in der Schweiz. Getreu ihrem Motto „Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum“ sucht sie ihren Traummann im Paradies. Mit ihrer guten Laune möchte die Schweizerin die Männer für sich gewinnen.

Brian

Brian Dwyer (30) aus Sauerlach wurde bekannt durch seine Teilnahme an „Die Bachelorette“ 2018 und ist nach eigenen Angaben immer für eine Überraschung gut. Ebenso wie Kandidatin Denise ist Brians Lebensmotto „Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter“ – ist das vielleicht schon ein gutes Omen? Bei seiner Verführungstaktik verlässt sich Brian auf seine Augen und seinen Blick.

Moritz

Moritz Breuninger (32) kommt aus Darmstadt und hat an „Die Bachelorette“ 2020 teilgenommen. Der 32-Jährige beschreibt sich selbst als einigermaßen witzig, einigermaßen sympathisch, einigermaßen intelligent, einigermaßen gutaussehend und wenn er möchte, kann er auch romantisch sein. Und genau damit möchte er die Herzen der Frauen im Paradies erobern. Sein Lebensmotto lautet: „No regregts“.

Gustav

Gustav Masurek (32) aus Paderborn war Kandidat bei „Die Bachelorette“ 2021. Das Lebensmotto „Lebe jeden Tag als wäre es der letzte“ scheint bei den „Bachelor in Paradise“ 2021 Kandidaten beliebt zu sein, denn auch Gustav bediente sich dieser Phrase. Womit er den Frauen im Paradies den Kopf verdrehen möchte, verrät der 32-Jährige nicht. Was hat Gustav noch in petto?

Serkan

Der Kölner Serkan Yavuz (28) wurde bekannt durch seine Teilnahme an „Die Bachelorette“ 2019. Der 29-Jährige kann auf 17 Sprachen Bier bestellen. Ob ihm das bei der Verführung im Paradies hilfreich sein wird, bleibt abzuwarten. Das Lebensmotto des Kölners: „Lebe den Moment, um die Zukunft kann ich mich auch noch morgen kümmern“

Ioannis

Ioannis Amanatidis (31) aus Viersen möchte die Ladies im Paradies mit seinem Lächeln und seinem Charme verführen. Bekannt wurde Ioannis durch seine Teilnahme an „Die Bachelorette“ 2020. Zudem war er zuletzt Kandidat bei „Die Alm“ 2020. Das Lebensmotto des 31-Jährigen ist ebenso so kurz wie prägnant: „Glücklich sein“.

Maurice

Maurice Grube (28) aus Neuruppin setzt bei seiner Verführungstaktik auf seine ausstrahlende Ruhe und Offenheit. Maurice hat verraten, dass er selbst auf geheimnisvolle Frauen steht und dass er gern offen über Sexualität redet. Das Lebensmotto des 28-Jährigen lautet: „Do what you love“. Bekannt wurde Maurice durch seine Teilnahme „Die Bachelorette“ 2020.

Martin

Martin Majchzrak (29) kommt aus Karlsruhe und ist bekannt aus „Die Bachelorette“ 2017. Mit seinem Charme, Blicken und seiner romantischen Ader möchte er die Frauen im Paradies verführen. Der 29-Jährige scheint gerne mal was zu riskieren, denn sein Lebensmotto lautet: „No risk, no fun“.

