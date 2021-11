Collins Egege lebt und arbeitet seit einigen Jahren in Hamburg und gründete dort auch seine eigene Modelagentur „All Eyes Models“. Jetzt ist er Kandidat bei „Adam sucht Eva“ 2021. Ab dem 15. November ist er nackt auf RTL2 zu sehen und feiert damit sein Reality-TV-Debüt.

Doch wer ist Collins Egege eigentlich? Auf was für Frauen steht er? Was ist sein Beruf? Alter, Instagram, Größe und Co. – alle Infos zum Kandidat findet ihr hier im Porträt.

Collins Egege Steckbrief: Geburtstag, Herkunft, Instagram

Alle Informationen zu Collins Egege auf einen Blick:

Name : Collins Egege

: Collins Egege Wohnort : Hamburg

: Hamburg Geburtsort : Nigeria

: Nigeria Geburtstag : unbekannt

: unbekannt Alter : 34

: 34 Sternzeichen : unbekannt

: unbekannt Größe : 1,87 cm

: 1,87 cm Beruf : Model, Influencer, DJ

: Model, Influencer, DJ Instagram: here_is_collins

Collins Egege ist Model und DJ

Collins Egege ist seit zwölf Jahren als Model tätig und ist unter anderem schon für Phillip Plein und Armani gelaufen. Das nigerianische Model ist regelmäßig auf Laufstegen in Modestädten wie Paris und Mailand anzutreffen. Er lebt und arbeitet seit einigen Jahren in seiner Wahl-Heimat Hamburg und gründete dort auch eine eigene Modelagentur „All Eyes Models“. Auch für große Labels wie Hugo Boss, Ralph Lauren und Adidas stand der 34-Jährige bereits vor der Linse.

Der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann betreibt in seiner Freizeit viel Sport. Um seinen muskulösen Körper weiter zu stählen spielt er unter anderem Fußball, skatet und trainiert regelmäßig im Fitnessstudio. Darüber hinaus liebt Collins Egege Musik und lebt diese Leidenschaft als DJ und am Schlagezeug aus.

Collins Egege ist Kandidat bei „Adam sucht Eva“ 2021

Am 15. November 2021 startet Staffel 6 der Kuppelshow „Adam sucht Eva“. Der Name der Sendung spiegelt das Konzept: Acht Promis und acht nicht-prominente Kandidaten treffen in paradiesischer Umgebung völlig nackt aufeinander. Auch Collins Egege ist mit von der Partie und versucht in der Dating-Show seine Traumfrau zu finden.

Collins Egege: Das erhofft er sich von „Adam sucht Eva“ 2021

Warum nimmt Collins Egege an „Adam sucht Eva“ 2021 teil? „Ich hoffe, ich finde meine Traumfrau. Dass ich mich verliebe, wenigstens das. Damit ich weiß, wie ich verliebt aussehe auf der Kamera. Sonst habe ich keine große Erwartung. Ich bin sehr angespannt, was mich erwartet. Ich habe sowas noch nie probiert. Aber trotzdem bin ich offen dafür. Solange mich die Leute willkommen heißen, werde ich sie auch willkommen heißen. Ich wünsche und hoffe, dass ich jemanden finde, dass es zwischen mir und jemandem funkt. Aber wenn nicht, Friendzone“, so das nigerianische Model im RTL2-Interview.

Um dieses Ziel zu erreichen möchte Collins Egege folgendermaßen vorgehen: „Ich werde mich ganz normal vorstellen und wissen wollen, worauf sie steht, was ihre Routinen sind. Wenn es zu mir passt, wird es vielleicht was. Wenn nicht, halt nicht. Dann respektieren wir uns als Menschen. Wenn man datet hat man den ersten Schritt schon getan. Dann kann man sagen, komm, wir müssen jetzt nicht auf Friendzone machen, Küsschen links rechts. Oder woanders hin.“

Collins Egege steht auf kurvige Frauen

Wie Collins Egege im RTL2-Interview verriet, ziehen in schöne Menschen förmlich an. Neben einem schönen äußeren ist dem Model auch Humor sehr wichtig. Einen bestimmten Typ hat Egege zwar nicht, aber seine Partnerin sollte ihn zum Lachen bringen und kurven haben, denn der 34-Jährige steht auf kurvige Frauen. „Vorne Motorhaube hinten Kofferraum“, so beschreibt er die Traum-Maße einer Frau, die er auch gerne als „Coca-Cola“-Figur bezeichnet. Ein absolutes No-Go sind für das Model hysterische Frauen, denn Drama möchte er im Leben nicht haben. Obwohl er über sich selber sagt, dass er gut kochen kann, liebt er es auch wenn er bekocht wir. „Wenn die Frau nicht kochen kann, bin ich raus. Wo kein Essen im Magen, da keine Liebe!“, verriet der 34-Jährige gegenüber RTL2.