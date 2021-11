„Adam sucht Eva“ geht in eine neue Runde: In Staffel 6 lernen sich 16 Singles wieder nackt im Paradies kennen. Auch Pius „Jay“ Kloos begibt sich hüllenlos auf die Suche nach der großen Liebe auf RTL2. Jay freut sich über seine Teilnahme an der Dating-Show, da er das Konzept interessant findet, wie er im Interview mit RTL2 erzählt.

Doch wer ist Jay eigentlich? Woher ist er bekannt? Was macht er beruflich? Alter, Größe, Instagram und Co. erfahrt ihr hier in seinem Porträt.

Jay Steckbrief: Alter, Größe, Instagram, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Jay auf einen Blick:

Name: Pius Kloos

Pius Kloos Künstlername: Jay

Jay Wohnort: Leipzig

Leipzig Geburtstag: unbekannt

unbekannt Sternzeichen: unbekannt

unbekannt Alter: 34 Jahre

34 Jahre Beruf: selbstständiger Bauingenieur, nebenberuflich Stripper

selbstständiger Bauingenieur, nebenberuflich Stripper Größe: 190 cm

190 cm Instagram: jay_man_official

Jay nimmt an „Adam sucht Eva“ 2021 teil

„Adam sucht Eva“ geht in die nächste Runde. Mit von der Partie ist auch der nebenberufliche Stripper Jay. Trotz seines Berufes wird es laut Jay für ihn komisch sein, auf andere Nackte zu treffen und dabei selbst nackt zu sein. Es sei für ihn auf alle Fälle eine ungewohnte Situation. Doch Jay ist optimistisch: Mit der Zeit wird die Situation zur Gewohnheit werden, denkt er. Wie sich Jay schlagen wird und ob er seine Traumfrau finden wird, ist ab dem 15. November 2021 um 20:15 Uhr auf RTL2 zu sehen.

Pius „Jay“ Kloos: „Temptation Island VIP“ und Co.

Der Startschuss fiel bei „First Dates Hotel“, mittlerweile ist Jay schon ein Reality-TV-Veteran. Das zweite Mal war er als Verführer für „Temptation Island VIP“ vor der Kamera. Seine Aufgabe erfüllte er damals mit Bravur: Jay wickelte Calvin Kleinens Freundin Roxy um den Finger. Sie verließen damals gemeinsam die Show. Ein Jahr später trafen sie am Strand von Mexico bei „Ex in the Beach“ aufeinander, die Beziehung hat nicht gehalten. Jay spielte unter anderem auch beim „Polizeiruf“ mit und trat in der Show „Schicksale“ auf.

Wenn Jay nicht gerade vor der Kamera steht, tingelt er sich auf Baustellen rum als selbstständiger Bauingenieur. Zudem arbeitet er Nebenberuflich als Stripper. Mit einem Striptease wird er die Frauen im Paradies nicht beeindrucken können, kann er bei seiner Eva mit Charme punkten?

Jay steht auf entspannte Frauen

Jay ist es gewohnt von Frauen begehrt zu werden, doch der Stripper wünscht sich viel lieber eine feste Partnerin an seiner Seite. Treue ist dem 34-Jährigen sehr wichtig, da er in seiner vergangenen Beziehung schon betrogen wurde. In einem RTL2-Interview beschreibt sich Jay als nicht besonders auffällig, aber auch nicht besonders ruhig, eher so ein „Mittelding“.

Jays Traumfrau ist „locker und easy“, eine stressige oder anstrengende Frau ist nichts für den 34-Jährigen. Optisch gesehen steht er auf auffällige Frauen, als Beispiel nennt er Gina-Lisa: „Das kleine braune Mauerblümchen ist jetzt nicht so mein Typ“, so Jay.