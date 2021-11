Es ist bereits die 6. Staffel von „Adam sucht Eva“, die am Montag, 15.11.2021, auf RTL2 anläuft. Dabei treffen 16 Männer und Frauen auf einer Insel aufeinander – und zwar komplett nackt. Die Teilnehmer sind gemischt aus acht Promis und acht nicht-prominenten Singles teil. Eine der Prominenten ist Anna Juliana Jaenner. Die gebürtige Österreicherin sucht im Paradies nach der großen Liebe.

Wer ist Anna Juliana Jaenner? Hund, GZSZ, Freund, Instagram – alle Infos zu der Schauspielerin im Porträt.

Steckbrief Anna Juliana Jaenner: Alter, Größe, Wohnort, Instagram

Die wichtigsten Fakten zu Anna Juliana Jaenner auf einen Blick:

Name: Anna Juliana Jaenner

Anna Juliana Jaenner Geburtstag: 12.07.1988

12.07.1988 Alter: 33

33 Sternzeichen: Krebs

Krebs Geburtsort: Wien (Österreich)

Wien (Österreich) Wohnort: Berlin

Berlin Beruf: Schauspielerin

Schauspielerin Partner: –

– Kinder: –

– Instagram: annajulianajaenner

Anna Juliana Jaenner nimmt an „Adam sucht Eva“ 2021 teil

Die 33-jährige Schauspielerin hat zwar schon in einigen Serien und Filmen mitgespielt, „Adam sucht Eva“ ist allerdings ihr erstes Reality-Format. Auf Instagram hat Jaenner geschrieben: „Ich glaub, das war das Mutigste, was ich jemals in meinem Leben gemacht hab und ich würde lügen, wenn ich euch sagen würde, dass es leicht war.“ Sie selbst hat die erste Folge vorab schon angeschaut und findet es bisher ganz cool. In einem Interview mit RTL2 sagt sie: „Ich bin echt gespannt, wen ihr mir als Adam ausgesucht habt und ich bin mega neugierig, ob ihr ein besseres Match für mich findet als ich.“

Anna Juliana Jaenner: Filme und Serien

Die gebürtige Österreicherin hat ihre Schauspielausbildung an der Starter Berliner Schauspielschule für Film und Fernsehen absolviert. 2014 und 2015 hatte Anna Juliana Jaenner eine Rolle in Deutschlands beliebtester Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Sie spielte dort die Rolle der Olivia. Hier ist eine Liste der Filme und Serien, in denen Jaenner mitgespielt hat:

2006: Die Zeit, die man Leben nennt (ZDF)

2007: Testing Life (US Kino)

2010: Eine wie keine (Telenovela)

2010: Anna und die Liebe (Telenovela)

2010: eMANNzipation (Kino)

2010: Wer rettet Dina Foxx? (ZDF, Das kleine Fernsehspiel)

2011: Festes Froh (Kurzfilm)

2011: La chair de ma chair (FR Kino)

2011: Ruckzuck – Die Umzieher (Serienpilot)

2015: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

2020: Die Rosenheim-Cops (Fernsehserie, Folge: Ein echtes Traumpaar)

2020: Die Chefin (Fernsehserie, Folge: Schuld)

Anna Juliana Jaenner: Hund

Die Schauspielerin hat einen Hund, Geri. Und wegen diesem musste sie im November 2020 fast einmal ins Gefängnis. In Salzburg ist sie nämlich mit Geri unterwegs gewesen, als sie für ihre Mutter einkaufen gehen wollte. Allerdings führte Jaenner ihren Hund Geri nicht an der Leine – was zwei Beamten vom Ordnungsamt ein Dorn im Auge war. Die Beamten nahmen die Daten der 33-Jährigen auf, danach hatte sie eine Strafanzeige wegen des nicht angeleinten Hundes am Hals. Sie hatte die Wahl: 100 Euro Bußgeld zahlen oder die Strafe 20 Stunden absitzen.

Mit wem war Anna Juliana Jaenner zuletzt zusammen?

Über Beziehungen der Schauspielerin ist wenig bekannt. Allerdings schrieb sie unter einem Instagram-Post vom November 2020, dass es zu dieser Zeit eine persönliche Challenge für sie war, sich für ihre Freundinnen zu freuen, weil diese alle in ihrem Privatleben so viele gute Neuigkeiten hätten. Freilich freue sie sich für ihre Mädels, dennoch: „Aber manchmal denk ich dann doch darüber nach, wieso ich schon so lange Single bin jetzt und dann bin ich traurig.“

Laut einem Interview mit RTL2 ist die Blondine seit eineinhalb Jahren Single. Sie habe schon vier Beziehungen gehabt, in denen sie wirklich dachte, es käme zur Hochzeit. Kein Wunder wagt sie nun das Abenteuer auf RTL2 und sucht nach der großen Liebe.