Die Serie „Afterglow – Alles nur Show?“ beginnt dort, wo andere Datingshows aufhören. Nämlich dann, wenn die Kameras ausgehen und sich die Kandidaten im echten Leben begegnen. Die neue Serie wirft einen Blick hinter die Kulissen einer Datingshow und erzählt die Geschichte um Intrigen, Freundschaften und Geheimnisse der Teilnehmer des fiktiven Formats „Find me @ the beach“.

„Afterglow – Alles nur Show?“: Start der Serie

Wer neugierig auf die neue Serie „Afterglow – Alles nur Show?“ ist, muss nicht mehr lange warten. Vor Weihnachten werden die ersten beiden Folgen zu sehen sein. Insgesamt gibt es zehn Folgen in der ersten Staffel. Start für die Serie ist Dienstag, 21.12.2021.

Gedreht wurde die Serie im Herbst 2021 in München und auf Mallorca, produziert von Hashtag Daily, einem Label der UFA Serial Drama. Produzentin ist Lisa Hochhausen neben der Showrunnerin Anna Juliana Jaenner, die zudem in der Hauptrolle Juna zu sehen ist.

„Afterglow“: Sendetermine und Stream auf Amazon Prime

Auf neue Folgen müssen sich die Zuschauer von „Afterglow – alles nur Show?“ nach dem Start nicht lange gedulden. Nach dem Start soll regelmäßig zur Primetime um 20:15 Uhr immer dienstags und donnerstags eine neue Episode abrufbar sein. Folge 1 „Fame or Fake?“ läuft am 21. Dezember. Nur zwei Tage später folgt mit „Moment of Truth“ am Donnerstag, 23.Dezember, Folge 2.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Dienstag, 21.12.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: Donnerstag, 23.12.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: Dienstag, 28.12.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 30.12.2021 um 20:15 Uhr

Folge 5: Dienstag, 04.01.2022 um 20:15 Uhr

Folge 6: Donnerstag, 06.01.2022 um 20:15 Uhr

Folge 7: Dienstag, 11.01.2022 um 20:15 Uhr

Folge 8: Donnerstag, 13.01.2022 um 20:15 Uhr

Folge 9: Dienstag, 18.01.2022 um 20:15 Uhr

Folge 10: Donnerstag, 20.01.2022 um 20:15 Uhr

Doch wo wird die Serie zu sehen sein? Wie UFA Serial Drama mitteilt, steht die Serie zum Stream bereit auf:

Amazon Video

Patreon

Only Fans

„Afterglow“: Handlung der Serie

Ruhm, Fame und Erfolg – gute Gründe, um als Kandidat an einem Reality-Dating-Format teilzunehmen. „Afterglow – Alles nur Show?“ nimmt die Zuschauer mit Backstage und findet Antworten auf die Frage: Ist alles nur Fake oder tatsächlich echt? „Und das immer mit einem Augenzwinkern und jeder Menge Humor“, beschreibt UFA Serial Drama. Doch worum geht es in der neuen Serie genau?

Für Juna, gespielt von Anna Juliana Jaenner, die an der fiktiven Show „Find me @ the beach“ teilnimmt, beginnt nach der Show und zurück in der Realität erst die richtige Achterbahnfahrt der Gefühle. Sie und die anderen Protagonisten erzählen anhand ihrer Storys, wie es am Set einer Dating-Show wirklich zugeht: Im Mittelpunkt ist die Geschichte von Juna und Armando (Daniel Völz). Das Paar hat sich bei „Find me @ the beach“ kennengelernt. Hin- und hergerissen zwischen privatem Liebesglück und verlogener Öffentlichkeit, gerät Juna in einen Loyalitätskonflikt, der sie an den Rand der Verzweiflung treibt. Und auch die anderen Kandidaten müssen sich mit den Konsequenzen ihrer Show-Teilnahme auseinandersetzen. Es gilt zu zeigen, wer man wirklich ist und wie man sich nach außen hin darstellt. Wie ist es, mit den Gefühlen anderer zu spielen, um den Schein zu wahren? Und wie weit ist jeder Einzelne bereit, für den erhofften Fame zu gehen? Am Ende wird sich zeigen, ob die wahre Liebe siegt oder doch die Sucht nach Aufmerksamkeit, Geld und Prestige.

„Afterglow – Alles nur Show?“: Episodenguide

Achtung Spoiler! Darum geht es in den ersten Folgen der neuen Serie „Afterglow – Alles nur Show?“:

Folge 1 „Fame or Fake?“

Die Dating-Show „Find me @ the beach“ ist abgedreht und Juna ist mit ihrem Couple Armando weit gekommen und als „Star“ aus der Show zurückgekehrt. Nun geht es zurück in den Alltag und Juna wird damit konfrontiert, dass sie am liebsten Nick sehen möchte. Der Mann, mit dem sie vor der Show eine Affäre hatte, der sich aber nicht committen wollte. Doch erst genießen sie und die restlichen Kandidat:innen, den letzten Abend auf der „Liebesinsel“, wobei Juna unschön von Showrunner Shari daran erinnert wird, dass ab jetzt strenge Regeln gelten…

Folge 2 „Moment of Truth”

Bevor es zurück nach Deutschland geht, gesteht Armando Juna nochmal aufrichtig seine Gefühle. Doch will er es auch im wahren Leben mit ihr versuchen? Derweil wird Selina von ihrem vermeintlich perfekten Couple Chase enttäuscht. Gina und Ben hingegen sehen sich darin bestätigt, dass sie kein gutes Match sind. Um sich von ihrem Frust diesbezüglich abzulenken, lässt Gina sich auf einen anderen ein…

Anna Juliana Jaenner und Daniel Völz sind im Cast von „Afterglow – Alles nur Show?“.

© Foto: Hashtag Daily

„Afterglow – Alles nur Show?“: Darsteller

Im Cast der Serie findet man mit „Adam sucht Eva“-Teilnehmerin Anna Juliana Jaenner und dem ehemaligen „Bachelor“ Daniel Völz gleich zwei Datingshow-Erfahrene. Doch von der wahren Suche nach der Liebe wechseln jetzt beide in die Serien-Welt und begeben sich hinter die Kulissen einer fiktiven Datingshow.

Welche Darsteller sind neben ihnen in der Serie zu sehen? Die Schauspieler im Cast in ihren Rollen im Überblick:

Anna Juliana Jaenner spielt Juna

Anna Juliana Jaenner spielt Juna, die willensstarke und durchsetzungsfähige Protagonistin, die zusammen mit ihrem Couple Armando die Show “Find me @ the beach” gewonnen hat.

Daniel Völz spielt Armando

Armando, gespielt von Daniel Völz, ist ein Mädchenschwarm und Sunnyboy – er hat zusammen mit Juna die Show gewonnen und ist seither unsterblich in sie verliebt. Mit seiner charmanten Art, versucht er sie für sich zu gewinnen.

Alle weiteren Rollen und deren Schauspieler im Überblick:

Chase – Maximilian Raffelt

Gina – Abiba Makoya Bakayoko

Ben – Rio Fabio Inguanta

Aysu – Laila Maria Witt

Nick – Chris Boom

Luana – Pamela Denyssa

Linsa – Lisa Küppers

Damian – Joely White

Die Besetzung von zwei weiteren Hauptrollen soll in Kürze bekannt gegeben werden.

Wer spielt in „Afterglow – Alles nur Show?“ mit?

© Foto: Hashtag Daily

Ähnlichkeit zur US-Serie: „Unreal“

Manch einem mag das Konzept des neuen Formats „Afterglow – Alles nur Show?“ vielleicht bekannt vorkommen. Die Serie erinnert an das US-Format „Unreal“ (2015-2018). Darin wird von der Produktion der fiktiven Reality-TV-Show „Everlasting“ erzählt. Diese wiederum ist an „Der Bachelor“ angelehnt.