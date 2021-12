Bekannt wurde Daniel Völz den Fernsehzuschauern als er 2018 in der RTL-Datingshow „Der Bachelor“ die Rosen vergab. Kurz darauf folgte seine Teilnahme an „Promi Big Brother“. Nun ist der 36-Jährige in einem brandneuen Format zu sehen: Er spielt die Hauptrolle in „Afterglow – Alles nur Show?“. Der Zehnteiler zeigt einen fiktiven Blick hinter die Kulissen einer großen Dating-Show.

Doch wie tickt Daniel Völz privat? Was ist über seine Familie bekannt und hat er eine Freundin? Instagram, Alter, Geburtsort – alle Infos gibt es hier.

Daniel Völz Steckbrief: Alter, Geburtsort, Instagram, Größe, Freundin

Die wichtigsten Fakten zu Daniel Völz auf einen Blick:

Name : Daniel Buchanan Völz

: Daniel Buchanan Völz Geburtstag : 1. März 1985

: 1. März 1985 Sternzeichen : Fische

: Fische Alter : 36

: 36 Geburtsort : Auckland (Neuseeland)

: Auckland (Neuseeland) Beruf : Immobilienmakler und TV-Darsteller

: Immobilienmakler und TV-Darsteller Größe : 1,92 m

: 1,92 m Mutter : Rebecca Völz (Schauspielerin und Synchronsprecherin)

: Rebecca Völz (Schauspielerin und Synchronsprecherin) Partnerin : nicht bekannt

: nicht bekannt Kinder : keine

: keine Instagram: daniel_voelz

Daniel Völz: Vom „Bachelor“ zu „Promi Big Brother“

2018 begab sich Daniel Völz als „Der Bachelor“ auf RTL auf die Suche nach der großen Liebe. In Florida datete er dabei 24 Single-Ladys, um am Ende sein Herz und seine letzte Rose an Kandidatin Kristina Yantsen zu verschenken.

Promi Big Brother“. Dort war er in der sechsten Staffel als Bewohner des berühmten TV-Containers zu sehen. Gemeinsam mit Chethrin Schulze und Alphonso Williams schaffte er es sogar bis ins Finale, wo er Platz vier belegte. 2019 war der ehemalige „Bachelor“ auf RTL in einer Episode von „Freundinnen – Jetzt erst recht“ zu sehen. Gleiches Jahr, anderes Format: Im August ging es für Daniel Völz dann zu „“. Dort war er in deralsdes berühmten TV-Containers zu sehen. Gemeinsam mit Silvia Wollny und Alphonso Williams schaffte er es sogar bis ins Finale, wo er Platz vier belegte. 2019 war der ehemalige „Bachelor“ auf RTL in einer Episode von „Freundinnen – Jetzt erst recht“ zu sehen.

Schon vor seiner Teilnahme an TV-Formaten arbeitete Daniel Völz in Florida als Immobilienmakler. Sein Studium absolvierte er an der Loyola University of New Orleans im Bereich Advertising mit einem Minor im International Business. Mit drei Jahren war er gemeinsam mit seinen Eltern in die USA gezogen.

Daniel Völz spielt Armando in „Afterglow – Alles nur Show?“

Hauptrolle im brandneuen Format „Afterglow - alles nur Show?“. Er verkörpert in der Serie, die einen fiktiven Blick hinter die Kulissen einer großen Dating-Show wirft, Sunnyboy Armando. Dieser hat gemeinsam mit Juna, gespielt von Afterglow – Alles nur Show?“ ab dem 21.12.2021 auf auf Amazon Video, Patreon und Only Fans. Für den ehemaligen „Bachelor“ Daniel Völz geht es erneut in eine Datingshow. Dieses Mal jedoch nur fiktional. Der 36-Jährige spielt dieim brandneuen Format „?“. Er verkörpert in der, die einen fiktiven Blick hinter die Kulissen einer großen Dating-Show wirft, SunnyboyDieser hat gemeinsam mit Juna, gespielt von Anna Juliana Jaenner, eine Datingshow gewonnen. Von Intrigen, Freundschaft über Sex und Geheimnisse: Die Protagonisten erzählen in diesem neuartigen Konzept, wie es am Set einer Dating-Show wirklich zugeht. Zu sehen ist „?“ ab dem 21.12.2021 auf auf Amazon Video, Patreon und Only Fans.

Daniel Völz Familie: Mutter und Großvater mit bekannten Stimmen

Daniel Völz wurde 1985 in Neuseeland geboren, als kleines Kind zog er mit seinen Eltern in die USA. Seine Jugend wiederum verbrachte er mit seiner Mutter und seinen Großeltern in Berlin. Vielen dürfte die Stimme seines Großvaters Wolfgang Völz (†) noch bestens bekannt sein. Unter anderem lieh sie der Schauspieler Käpt’n Blaubär. Auch Daniel Völz’ Mutter, Rebecca Völz, ist Schauspielerin und Synchronsprecherin, unter anderem synchronisiert sie Jennifer Grey. Dieser Beruf scheint in der Familie zu liegen: Daniels Onkel, Benjamin Völz, ist etwa die deutsche Synchronstimme von Keanu Reeves, Charlie Sheen und Matthew McConaughey.

Daniel Völz und „Bachelor“-Gewinnerin Kristina Yantsen waren kurz ein Paar

Im „Bachelor“-Finale 2018 fielen emotionale Worte: „Ich liebe dich“, gestand Daniel Völz damals seiner Auserwählten Kristina Yantsen, nachdem er ihr die letzte Rose gab. Für viele schien es in diesem Moment so, als wäre ein Traumpaar zusammengekommen. Jedoch waren die beiden nur für kurze Zeit miteinander glücklich. Nur wenige Wochen nach dem Finale wurde bekannt, dass die Liebe der beiden zerbrochen war und das Paar sich getrennt hatte. Kristina Yantsen ist mittlerweile in festen Händen, bekam im März 2020 ihr erstes Kind und erwartet aktuell erneut Nachwuchs.

Ohrfeige von Yeliz Koc für „Bachelor“ Daniel Völz

Bachlor Daniel Völz ließ in Staffel 8 der Datingshow die Herzen der Kandidatinnen höher schlagen. Doch nicht von jeder. Eine verpasste ihm eine harte Klatsche – und zwar nicht nur bildlich gesprochen. In der Nacht der Rosen hatte Kandidatin Yeliz Koc sicherlich nicht mit einem Rauswurf gerechnet, nachdem sich beide bei einem romantischen Date vorher sogar geküsst hatten. Der „Bachelor“ jedoch vergab am Ende keine Rose an sie. Bei der Verabschiedung zeigte sie dann eine deutliche Reaktion auf diese Abfuhr: Yeliz Koc verpasste Daniel Völz eine Ohrfeige und sorgte damit nicht nur für großes Aufsehen, sondern auch eine noch nie dagewesene Szene beim „Bachelor“. Nicht nur Daniel Völz selbst, sondern auch den verbliebenen Teilnehmerinnen blieb damals der Mund offen stehen.

Daniel Völz Freundin: Ist er vergeben?

Ob Daniel Völz derzeit in festen Händen ist, ist nicht bekannt. Zuletzt trat er mit seiner damaligen Freundin Lisa W. 2019 in der Öffentlichtkeit auf. Die beiden kamen im Frühjahr des Jahres zusammen, doch nur knapp ein Jahr später gab Völz auf Instagram die Trennung bekannt.