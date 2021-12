Wenn sich Promis freiwillig auf die Flucht vor Profi-Ermittlern. begeben, dann kann das nur eins bedeuten: „Celebrity Hunted“ ist in Deutschland gestartet. Das neue Format ist seit Anfang Dezember auf Amazon Prime Video verfügbar. Zehn prominente Teilnehmer – darunter Wladimir Klitschko, Stefanie Giesinger und Tom Beck – stellen sich in insgesamt sechs Teams der Herausforderung.

Wann werden die neuen Folgen der Show veröffentlicht? Wie ist die Besetzung der ersten Staffel? Worum geht es genau? Sendetermine, Trailer, Cast und Konzept von „Celebrity Hunted“ findet ihr hier im Überblick.

„Celebrity Hunted“ Deutschland: Start auf Amazon Prime

Das neue Format ist in Deutschland am 3. Dezember 2021 auf Amazon Prime gestartet. Die erste Staffel „Celebrity Hunted“ umfasst sechs Folgen. Zum Auftakt wurden direkt zwei Folgen veröffentlicht.

Amazon Prime-Mitglieder können die Folgen kostenlos im Rahmen ihrer Mitgliedschaft ansehen. Wer kein Amazon Prime-Abo hat, kann den Service 30 Tage lang kostenlos ausprobieren.

„Celebrity Hunted“ Deutschland: Sendetermine

Es gibt leider keine Infos dazu, in welchem Rhythmus die Folgen Von „Celebrity Hunted“ veröffentlicht werden. Wir gehen davon aus, dass Fans sich jeden Freitag auf Nachschub freuen dürfen. Ob ab Folge 3 dann immer eine oder gleich zwei neue Folgen veröffentlicht werden, ist nicht bekannt.

Die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 03.12.2021

Folge 2: 03.12.2021

Folge 3: 10.12.2021

Folge 4: noch nicht bekannt

Folge 5: noch nicht bekannt

Folge 6: noch nicht bekannt

(Wir aktualisieren diese Liste fortlaufend.)

„Celebrity Hunted“ Deutschland: Worum geht es?

In der Reality-Adventure-Serie „Celebrity Hunted“ begeben sich zehn Prominente alleine oder in Zweierteams zehn Tage lang auf die Flucht vor dem professionellen Ermittlerteam rund um Erich Vad, einem ehemaligen Sekretär des Bundessicherheitsrates und militärpolitischen Berater der Bundeskanzlerin. Die Promis halten sich in ganz Deutschland auf und haben nur begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung. Das Ermittlerteam kann dabei alle legalen Mittel nutzen, um die prominenten Teams aufzuspüren.

Celebrity Hunted ist bereits ein international erfolgreiches Show-Konzept. Ursprünglich wurde die Sendung in Großbritannien von Shine TV entwickelt, einem Teil der Endemol Shine Group. In Italien startete mit „Celebrity Hunted – Caccia all’uomo“ bereits die zweite Staffel der italienischen Version als Amazon Original bei Prime Video.

„Celebrity Hunted“ Deutschland: Trailer

Wie es aussieht, wenn Promis vor Profi-Ermittlern fliehen, seht ihr im Trailer zu „Celebrity Hunted“.

Youtube „Celebrity Hunted“ Deutschland – Trailer

„Celebrity Hunted“ Deutschland: Besetzung

Wer wagt die Herausforderung von „Celebrity Hunted“? Wir haben euch die Teilnehmer und die Teams der Deutschland-Ausgabe im Überblick.