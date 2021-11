„Adam sucht Eva“ geht mit Staffel 6 in eine neue Runde. Ab dem 15. November 2021 werden sich 16 Kandidaten hüllenlos auf die Suche nach der großen Liebe wagen. Mit dabei ist Denny Heidrich. Im Paradies möchte der Kerl mit der harten Schale und dem weichen Kern zu gern sein Liebesglück finden.

Doch wer ist Denny Heidrich eigentlich? Woher ist er bekannt? Wie alt ist er? Beruf, Instagram, Größe, Tochter, „Big Brother“ und Co. – wir skizzieren das Porträt des Kandidaten.

Denny Heidrich Steckbrief: Alter, Instragram, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Denny Heidrich auf einen Blick:

Name: Denny Heidrich

Denny Heidrich Beruf: Reality-TV-Darsteller, Profi-Boxer

Reality-TV-Darsteller, Profi-Boxer Wohnort: Königs Wusterhausen in Brandenburg

Königs Wusterhausen in Brandenburg Geburtstag: 19. Oktober 1987

19. Oktober 1987 Sternzeichen: Waage

Waage Alter: 34

34 Geburtsort: Berlin

Berlin Größe: unbekannt

unbekannt Beziehungsstatus: Single

Single Instagram: denny_heidrich

Denny Heidrich nimmt an „Adam sucht Eva“ 2021 teil

Denny Heidrich ist seit einem Jahr Single. Jetzt sucht er die große Liebe in der Show „Adam sucht Eva“ 2021. Mit 15 weiteren Kandidaten wagt er die nackte TV-Herausforderung und ist ab dem 15. November 2021 auf RTL2 zu sehen. „Am meisten freue ich mich natürlich auf die Eva, die für mich ausgesucht wurde. Ich freue mich auf tolle Charaktere, auf coole Gespräche, auf schöne Spiele und generell auf das Abenteuer. Einfach auf alles!“, so Denny Heidrich.

Denny Heidrich: Das erhofft er sich von „Adam sucht Eva“ 2021

Grundsätzlich hat Denny Heidrich kein Problem mit Nacktheit. Doch die Situation ist, wie wahrscheinlich für viele andere, komplett neu: „Aber es gehört dazu und ich weiß auch, dass genau diese Sache das Projekt ausmacht. Und: I’m ready!“, so Denny.

Vor allem erhofft sich Denny durch seine Teilnahme eine Frau zu finden, die zu ihm passt. Eine die ihn nimmt, wie er ist. Zudem möchte er vor allem Spaß haben und die Zeit genießen. Seine Traumfrau beschreibt Denny als einen Verschnitt von Sophia Thomalla und Sylvie Meis: „Einfach gepflegt, einfach schön. Sie muss nicht tätowiert sein, sie kann tätowiert sein. Natürlich wäre es cool, einen sportlichen Typ Frau zu haben. Lange Haare, ob blond ob schwarz, ist mir relativ egal. Einfach gepflegt, einfach ein schöner Mensch.“

Doch nicht nur das äußerliche ist dem Reality-TV-Darsteller wichtig: „Wenn der Charakter aber nicht hinhaut, dann kann das auch einen Menschen komplett hässlich machen. Sie sollte familiär eingestellt und hilfsbereit sein, einfach eine coole Frau sein. Was nützt es dir, wenn die Frau gut aussieht aber man einfach nicht auf der gleichen Wellenlänge ist?“ Denny hofft auf eine lustige Frau und keine Diva, doch das Feuer darf auch nicht fehlen, manchmal braucht der 34-Jährige jemanden der ihn bremst.

Denny Heidrich ist Profi-Boxer

In seinem ersten Titelkampf als Boxprofi, traf Denny Heidrich auf den aus Bosnien angereisten Ibrahim Odobasic. Schon im ersten Durchgang konnte Heidrich gute gerade Treffer erzielen. Im zweiten Durchgang boxte er in aggressiver Manier weiter. Nach 2:10 Minuten brach der Referee den Kampf ab und Denny Heidrich erzielte seinen größten sportlichen Erfolg, indem er am 26. Oktober 2019 durch K.O. sich den Internationalen Deutschen Meistertitel im Cruisergewicht erkämpfte.

Denny Heidrich: „Big Brother“ und „Coras House of Love“

Seit 2020 ist der Name Denny Heidrich auch Nicht-Boxfans ein Begriff. Bei „Big Brother“ feierte Heidrich sein TV-Debüt und gab im berühmtesten TV-Knast dem übergewichtigen Menowin Fröhlich Fitnesskurse. Anschließend war er in der Sat.1-Show „Coras House of Love“ zu sehen. In „Coras House“ hat es dann zwischen Denny und der Exfrau von Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher gefunkt. Doch das Feuer zwischen Cora Schumacher und ihm loderte anscheinend nicht lang: „Wir sind im Guten auseinander“, sagte Heinrich gegenüber der „Bild“.

„Berlin – Tag & Nacht“-Rolle ist für Denny Heidrich ein Traum

Nach seinen Teilnahmen an Reality-Formaten wie „Big Brother“ und „Coras House of Love“ ist Denny schon ziemlich TV erfahren. Seit kurzem steht er für ein anderes Projekt vor der Kamera: Seit Oktober ist er in der RTL2-Soap „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen. Er spielt Cosmo: „Für mich ist es ein Traum gewesen, da dabei zu sein“, betont Denny auf der Halloweenparty von Xenia Prinzessin von Sachsen gegenüber „Promiflash“.

Der TV-Star kann sich mit seiner Rolle bei „BTN“ sehr gut identifizieren, den Cosmo ist Müllwerker: „Ich bin damals selbst bei der Berliner Stadtreinigung gewesen. Strippen habe ich noch nie gemacht, das ist für mich neu gewesen. Aber es macht eben einfach Spaß“, betonte Denny auf derselben Party.

Denny Heidrich hat eine Tochter

Denny Heidrich ist Vater, er hat eine Tochter. Doch private Einblicke gibt es bei Denny eher selten, auch über seine Tochter ist so gut wie nichts bekannt. „Es gab einfach vorher Absprachen mit der Mutter meiner Tochter. Ich habe von vornherein gesagt, dass ich meine Tochter und ihre Mutter aus den Medien raushalten werde“, verriet der mittlerweile 34-Jährige im „Bild“-Interview.

Denny hat bereits den Ehrenamtspreis

Denny Heidrich macht sich ehrenamtlich für benachteiligte Kinder in Berlin und Brandenburg stark. Für sein Engagement im Berliner Bezirk Pankow hat der Verein „Kolibri Hilfe für krebskranke Kinder Deutschland e.V.“ ihm bereits den Ehrenamtspreis übergeben.