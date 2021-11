Auf RTL2 geht die nackte Suche nach der besseren Hälfte wieder los. Auch in der 6. Staffel von „Adam sucht Eva“ treffen 16 Frauen und Männer im Paradies aufeinander – und zwar ganz wie Gott sie schuaf. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind gemischt, es sind acht Promis und acht Nicht-Prominente dabei. Sasha Sasse zählt dabei zu den Promis.

Doch wer ist der Mister Germany von 2019 eigentlich? Geburtstag, Freundin, Instagram – alle Infos zu Sasha Sasse im Porträt.

Sasha Sasse Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort, Instagram

Die wichtigsten Fakten zum „Adam sucht Eva“-Teilnehmer Sasha Sasse im Überblick:

Name: Sasha Matthias Sasse

Sasha Matthias Sasse Geburtstag: 1992 (genaues Datum nicht bekannt)

1992 (genaues Datum nicht bekannt) Alter: 29

29 Sternzeichen: –

– Geburtsort: Leipzig

Leipzig Wohnort: Leipzig

Leipzig Beruf: Model

Model Größe: 1,83 Meter

1,83 Meter Partnerin: Ex-Partnerin ist Xenia Prinzessin von Sachsen

Ex-Partnerin ist Xenia Prinzessin von Sachsen Kinder: keine

keine Instagram: sasha_sasse

Sasha Sasse bei „Adam sucht Eva“ 2021

Die nackte Dating-Show auf RTL2 geht in die nächste Runde. Und Sasha Sasse ist einer der acht Promis, die an dem Format teilnehmen. Vor Beginn der sechsten Staffel, die ab dem 15. November immer montags um 20:15 Uhr auf RTL2 läuft, sagt er: „Das wird glaub‘ ich für alle sehr intensiv und sehr spannend, da freu ich mich richtig drauf!“ Wie er eine Frau im Paradies beim ersten Kennenlernen begrüßen will? Eine Umarmung findet er nackt doch recht intensiv, er setzt eher auf Augenkontakt. Es ist sein erstes Mal in einer Sendung im deutschen Fernsehen.

Sasha Sasse: Mister Germany und Mister Mitteldeutschland

Im Jahr 2018 wurde Sasse zum Mister Mitteldeutschland gekürt. Damit hat er sich für die Wahl zum Mister Germany qualifiziert. Und die hat der gebürtige Leipziger auch gewonnen: 2019 wurde Sasha Sasse Mister Germany – und damit ist er der am längsten amtierende. Denn aufgrund der Corona-Pandemie hat es seither keine Mister-Wahl mehr gegeben. Sasha Sasse ist also immer noch im Amt.

Wenn Sasse gerade nicht Mister Germany ist, dann arbeitet er als Model. Seine Karriere hat er in Los Angeles gestartet. Zuvor war er vier Jahre lang bei der Bundeswehr.

Mit wem war Sasha Sasse zuletzt zusammen?

2019 war der 29-jährige Sasse mit Prinzessin Xenia von Sachsen zusammen. Allerdings nur für wenige Wochen. Medienberichten zufolge hat Prinzessin Xenia mit Sasse Schluss gemacht. Dem Magazin „express.de" sagte sie: „Wir hatten wohl einfach unterschiedliche Vorstellungen, was es heißt, eine Partnerschaft zu führen." Genauer führte sie die Gründe nicht aus. Laut express.de habe sich Sasha Sasse allerdings öfter mit anderen Frauen getroffen, als seine Xenia im Urlaub in Thailand war. Unter anderem sei auf seinem Instagram-Account öfter die damalige „Miss Sachsen" Anastasia Aksak zu sehen gewesen. Prinzessin Xenia von Sachsen arbeitet als Djane. Sie hat einen kleinen Sohn. Zuletzt war sie bei „Kampf der Realitystars" 2021 zu sehen.

Seither gab es, zumindest offiziell, keine Frau mehr an Sasha Sasses Seite. Nach der richtigen Partnerin sucht er nun also bei „Adam sucht Eva“ 2021.