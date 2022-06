Über 1000 Einzelveranstaltungen auf über 60 Bühnen, auf denen zahlreiche Interpreten eine Woche lang auftreten: Das ist das Sziget Festival in Ungarn. Das Festival wurde bereits mehrfach als bestes europäisches Festival ausgezeichnet und zieht jährlich etwa 400.000 Besucherinnen und Besucher an. Nach einer coronabedingten Pause kann das Festival im Sommer 2022 wieder stattfinden. Mit Acts wie Dua Lipa, Justin Bieber und den Artic Monkeys sind auch in diesem Jahr bekannte Headliner Teil des Line-Ups. Hier findet ihr alle Infos zum Sziget Festival 2022 im Überblick.

Ort und Datum : Wo und wann findet das Sziget Festival 2022 in Ungarn statt?

Wo und wann ist das Sziget Festival 2022?

Das Wort Sziget ist ungarisch und bedeutet Insel, so überrascht es nicht, dass das Sziget Festival auf einer Donauinsel in der ungarischen Hauptstadt Budapest stattfindet. Das Sziget Festival beginnt am 10. und endet am 15. August 2022.

Gibt es noch Tickets für das Sziget Festival 2022?

Für das Sziget Festival 2022 sind noch verschiedene Ticketoptionen verfügbar. Diese Tickets können aktuell noch erworben werden:

6-Tage-Festival-Ticket: Dieses Ticket beinhaltet Basic Camping innerhalb des Festivalgeländes.

Full Festival VIP Ticket: Wer im Besitz eines VIP-Tickets ist, kann sich auf einige Vorteile freuen, wie beispielsweise eine VIP-Spur am Eingang, Zugang zu einer Terasse mit Blick auf die Hauptbühne, kostenlose Schließfächer und mehr.

3-Tage-Festival-Ticket: Mit dem 3-Tage-Ticket können Besucherinnen und Besucher drei Tage auf dem Festival bleiben. Das Ticket wird jeweils für einen festen Zeitraum gebucht.

Daily Tickets: Die Daily-Tickets ermöglichen den Zugang zum Festival für einen im Voraus gewählten Tag.

Sziget Festival 2022 – Was kosten die Karten?

Je nach Gültigkeitsdauer und Kategorie sind die Preise für die Tickets zum Sziget Festival 2022 unterschiedlich hoch. Das 6-Tage-Full-Festival-Ticket gibt es ab 335 Euro, die VIP-Version kostet 535 Euro. Das 3-Tages-Ticket kostet 235 Euro, hier ist die VIP-Variante ab 285 Euro zu erwerben. Für die Tagestickets werden je nach Tag zwischen 80 und 95 Euro verlangt. Ein VIP-Day-Ticket kostet zwischen 155 und 160 Euro.

Camping auf dem Sziget Festival 2022: Campingbereiche, Spezialunterkünfte und Co.

Basic-Camping ist auf dem Sziget Festival 2022 im Preis inbegriffen. Wer ein 6-Tage-Ticket, 3-Tage-Ticket oder zwei Tagestickets hintereinander nutzt, kann im Basic-Camping umsonst campen. Andere Camping-Optionen wie das Siesta-Camping oder das Chill-Camping sind bereits ausverkauft. Wer ungern im klassischen Zelt übernachtet und es etwas komfortabler möchte, kann aus unterschiedlichen Spezialunterkünften wählen, wie zum Beispiel Glockenzelte oder Holzhütten. Auch hier sind bereits viele Optionen ausgebucht. Die Besucherinnen und Besucher des Sziget Festivals 2022 können zwischen unterschiedlichen Camping-Kategorien wählen. Dasist auf demim Preis inbegriffen. Wer ein 6-Tage-Ticket, 3-Tage-Ticket oder zwei Tagestickets hintereinander nutzt, kann im Basic-Camping umsonst campen. Andere Camping-Optionen wie dasoder dassind bereits ausverkauft. Wer ungern im klassischen Zelt übernachtet und es etwas komfortabler möchte, kann aus unterschiedlichen Spezialunterkünften wählen, wie zum Beispieloder. Auch hier sind bereits viele Optionen ausgebucht. Die Website des Festivals liefert Auskunft darüber, welche Unterkünfte noch frei sind.

Das Line-Up beim Sziget Festival 2022

Beim Sziget Festival 2022 spielen die verschiedensten Musikerinnen und Musiker. Es steht bereits fest, wer an welchem Tag auf der Bühne stehen wird. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf zahlreiche Acts freuen. Allein am Mittwoch treten folgende Künstlerinnen und Künstler auf dem Festival auf:

Dua Lipa

Rüfüs du Sol

Nina Kraviz

Milky Chance

Channel Tres

Noga Erez

Role Model

Cate Le Bon

Sub Zero Project

Tourist

Remi Wolf

Willikens & Ivcovic

Amoukanama Circus

Arat Kilo feat. Mamani KeÏta & Mike Ladd

Áron András ‘Apey’

Barcode Circus Company - Sweat & Ink

Chalaban

Chamos

Cirque La Compagnie - L'avis Bidon

cleopatrick

Compagnie Cabas - Desiderata

Duckshell

Duo Kaos - Time to Loop

Duo Masawa - V.O.G.O.T.

EspumA BrumA - rOdandO

Hands Some Feet

Hisashi Watanabe

Imre Baross Circus School - Midsummer Night's Dream

La Burrasca - Marée Noire

Luiku

Márcio Canabarro / Csaba Molnár - Tropical Escape

Nova Twins

Palestinian Circus School - My Share

Ponzio Pilates

Surma

The Anahit

Xurxo Fernandes & Pan Sen Fron

Zar Electrik

Nicolas Lutz

Or:la

Roi Perez

Frequencerz

Ran-D

Rebelion

Sefa

Sound Rush

Zatox

