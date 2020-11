Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete Zahl nur knapp unter dem Rekordwert an Neuinfektionen in der Fallzahlen für RKI in einem Dashboard bekannt. Dieses wird am Donnerstagnachmittag nicht verfügbar sein. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Donnerstag wieder angestiegen. Mit über 21.000 liegt die vomgemeldete Zahl nur knapp unter dem Rekordwert an Neuinfektionen in der Corona-Pandemie . Diefür Städte und Landkreise gibt dasin einembekannt. Dieses wird am Donnerstagnachmittag nicht verfügbar sein.

RKI Dashboard: Seite nicht verfügbar wegen Wartungsarbeiten

Wie das RKI mit einem Hinweis auf dem Dashboard am Donnerstagmorgen ankündigte, werden zwischen 14 und 18 Uhr Wartungsarbeiten an der Seite durchgeführt. In dieser Zeit steht das Dashboard nicht zur Verfügung.

Von 12 bis 18 Uhr ist das Dashboard nicht verfügbar.

© Foto: Screenshot RKI Dashboard

RKI Dashboard: Störung bei Seite

Immer wieder kommt es vor, dass Nutzer des Dashboards nicht alle Daten einsehen können oder die Seite gar nicht lädt. Zu Störungen beim Dashboard oder der Übermittlung der Zahlen kommt es immer wieder. Grund hierfür sind in aller Regel technische Probleme.

RKI Zahlen: So viele Neuinfektionen gibt es am Donnerstag