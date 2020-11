Corona Zahlen Bayern: So hoch sind die Fallzahlen am Montag laut LGL

Bayern zählt mit über 100.000 nachgewiesenen Fällen nach Nordrhein-Westfalen zum am zweitstärksten betroffenen Bundesland. So sehen die Zahlen laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) im Detail aus (Stand: 15.11.2020, 8 Uhr)

Zahl der Infizierten: 157.089

Zahl der Neuinfektionen: 3.424

Zahl der Toten: 3130 (+15)

7-Tage-Inzidenz: 185,27

Corona München: So viele Neuinfektionen gibt es

München ist mit über 23.000 nachgewiesenen Fällen die Stadt mit den meisten Corona-Infizierten in ganz Deutschland. ist mit über 23.000 nachgewiesenen Fällen die Stadt mit den meisten Corona-Infizierten in ganz Deutschland. Laut Robert Koch-Institut in Berlin meldeten die Gesundheitsämter für Sonntag 332 Neuinfektionen.

In München gilt Maskenpflicht in weiten Teilen der Innenstadt - auch hier am Viktualienmarkt

Corona Hotspots Bayern: In diesen Städten und Kreisen ist die 7-Tage-Inzidenz besonders hoch

Bayern haben mittlerweile alle Städte und Landkreise den kritischen Inhaben mittlerweile alle Städte und Landkreise den kritischen Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. In den meisten Regionen liegt die 7-Tage-Inzidenz sogar über 100. In manchen sogar höher. Diese Städte und Landkreise in Bayern sind nach Angaben des LGL (Stand 15.11., 8:00 Uhr) besonders betroffen:

Kreis Altötting: 224,18

Kreis Amberg-Sulzbach: 240,66

Kreis Donau-Ries: 211,54

Kreis Freyung-Grafenau: 405,81

Stadt Fürth: 250,59

Ingolstadt: 243,83

Kaufbeuren: 220,73

Kreis Mühldorf am Inn: 245,10

Passau: 257,56

Kreis Pfaffenhofen a.d. Ilm: 225,38

Kreis Rosenheim: 245,28

Kreis Schwandorf: 244,18

Kreis Traunstein: 340,63

Corona Bestimmungen Bayern: Freistaat beschließt neue Corona-Regeln

Corona Hotspots BW: In diesen Städten sind die Fallzahlen hoch

Auch in Baden-Württemberg gibt es mittlerweile keinen Stadt und Kreis unterhalb des Grenzwerts von 50. Diese Städte und Kreise sind laut Landesgesundheitsamt (LGA) besonders betroffen (Stand: 15.11., 16 Uhr):

Kreis Lörrach: 239,1

Stadt Heilbronn: 212,5

Stadt Mannheim: 203,4

Landkreis Heidenheim: 175,5

Landkreis Heilbronn: 172,2

Stadt Pforzheim: 195,3

Landkreis Ortenaukreis: 150,6

Landkreis Rems-Murr-Kreis: 175,8

Landkreis Rhein-Neckar-Kreis: 151,0

Landkreis Rottweil: 1194,5

Landkreis Tuttlingen: 152,7

Corona Karlsruhe: So hoch sind die Fallzahlen in Stadt und Landkreis

Alle Städte und Kreise in Baden-Württemberg überschreiten mittlerweile die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über sieben Tage. In Karlsruhe ist die Inzidenz weiter gesunken.

Corona BW: So viele Intensivbetten sind in Baden-Württemberg belegt

Neben der Zahl der Neuinfektionen und der 7-Tage-Inzidenz ist vor allem auch die Kapazität der Intensivbetten wichtig. So viele Menschen sind in intensivmedizinischer Behandlung (Stand 15.11., 16 Uhr):

399 schwer Erkrankte befanden sich zuletzt in intensivmedizinischer Behandlung

215 von ihnen wurden den Angaben zufolge invasiv - also etwa über einen Schlauch - beatmet. Das sind 54 Prozent.

Insgesamt sind derzeit 2.289 Intensivbetten von betreibbaren 2.987 Betten (77 Prozent) belegt.

Corona BW: Neue Pandemiestufe in Baden-Württemberg ausgerufen? Land warnt vor Falschmeldung

Die Landesregierung in Stuttgart hat am Montag vor einer falschen Meldung über eine neue Pandemiestufe gewarnt. In einer Mail hieße es, dass die Pandemiestufe 3a nun ausgerufen sei. Die Landesregierung betont, bei dieser Mail handle es sich um eine Fälschung. Zuverlässige Informationen über die Lage in Baden-Württemberg gäbe es auf der Webseite des Landes und in seriösen Medien.

Corona Weihnachten BW: SPD-Chef fordert einheitliche Corona-Regeln

Andreas Stoch einheitliche Corona-Regeln und klare Ansagen für die Advents- und Weihnachtsmärkte. „Wenn wir im Dezember in einem Landkreis Märkte mit Maskenpflicht haben und im Nachbarkreis nicht, wenn es in einem Ort Alkohol-Ausschank gibt und im nächsten Ort nicht, dann gibt die Politik einen chaotischen Glühwein-Tourismus vor“, sagte Stoch der Deutschen Presse-Agentur. Weiteren Corona-Hotspots von Feiernden vor Weihnachten müssten unbedingt verhindert werden. Vor den Corona-Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten fordert der wiedergewählte SPD-Landesvorsitzendeeinheitlicheund klare Ansagen für die Advents- und Weihnachtsmärkte. „Wenn wir im Dezember in einem Landkreis Märkte mit Maskenpflicht haben und im Nachbarkreis nicht, wenn es in einem Ort Alkohol-Ausschank gibt und im nächsten Ort nicht, dann gibt die Politik einen chaotischen Glühwein-Tourismus vor“, sagte Stoch der Deutschen Presse-Agentur. Weiteren Corona-Hotspots von Feiernden vor Weihnachten müssten unbedingt verhindert werden.

Corona Zahlen BW: So viele Neuinfektionen meldet das RKI am Montag

Baden-Württemberg ist weiter vom Coronavirus stark gebeutelt. Kein Landkreis unterschreitet den Grenzwert von 50 laut RKI Dashboard.

So sehen die Zahlen in Baden-Württemberg laut RKI aus (Stand 16.11., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 116.996

Neuinfektionen: 1326

Zahl der Toten: 2.265 (+7)

Zahl der Genesenen: etwa 75.400

7-Tage-Inzidenz: 133,78

In ganz Deutschland wurden am Montag vom RKI etwa 10.000 Neuinfektionen gemeldet.