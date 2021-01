Der nächste Corona-Gipfel findet am Montag,statt. Es ist der zweite in diesem Jahr. Denn laut Infektionsschutzgesetz dürfen Bund und Länder Maßnahmen lediglich für vier Wochen beschließen. Danach müssen sie wieder überprüft werden.

Die Regeln, die auf dem letzten Corona-Gipfel für den Januar beschlossen wurden, sind sehr streng. Es wurden beschlossen:

Die Corona-Maßnahmen bilden deutliche Einschnitte in das Leben aller. Auch deshalb werden immer wieder Lockerungen diskutiert, besonders in diesen Bereichen:

Besonders berufstätige Eltern stellt der Januar Lockdown vor große Herausforderungen. Schulen und Kitas sind geschlossen und diemuss privat organisiert werden. Doch Bildung ist Ländersache und manche Bundesländer wie Baden-Württemberg denken schon überfür dieim Januar nach. Eine stufenweise Öffnung der Schulen im Februar stellen viele in Aussicht. Wie genau diese aussehen könnte, ist aber unklar.

Die Corona-Regeln im Januar sind zwar sehr streng, betreffen aber nur die privaten Kontakte. Bei der Arbeit gelten diese nicht. Bisher gibt es auch keine Pflicht zum Home-Office, lediglich Appelle der Bundesregierung. Strengere Auflagen für Arbeitgeber sind aber theoretisch möglich. In sozialen Medien fordern Menschen immer wieder Einschränkungen auch für Arbeitgeber.

Corona-Lage in Deutschland

Ganz wesentlich hängt die Frage, ob die Corona-Regeln weiter verschärft oder gelockert werden, von den Corona-Zahlen ab. Kanzlerin Merkel betonte immer wieder, dass erst bei einer Inzidenz von 50 die Infektionsketten wieder nach verfolgt werden könnten. Anfang Januar ist Deutschland noch weit davon entfernt. In der ersten Januarwoche liegt die Inzidenz in Deutschland laut Robert Koch-Institut (RKI) bei deutlich über 100. Gleichzeitig sind die Zahlen wegen der Weihnachtsfeiertage nicht wirklich aussagekräftig. Man müsse etwa bis zum 17. Januar abwarten, bis die Zahlen eine realistische Einschätzung ermöglichen, so Merkel.