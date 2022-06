Das Lollapalooza ist ein ursprünglich amerikanisches Festival. Seit 1991 findet das Musikfestival mit Alternative Rock-, Rap- und Punkrock-Bands, Dance, Comedy, Mode und Kunst in den USA jährlich statt. Im Jahr 2011 wurde das Festival erstmals auch in Argentinien, Chile und Brasilien veranstaltet. 2015 folgte das erste Lollapalooza in Berlin. Auch im Jahr 2022 wird das Lollapalooza wieder in Berlin veranstaltet. Aber wann genau? Und wo? Alle Infos zum Lollapalooza 2022 in Berlin findet ihr in diesem Artikel im Überblick.

Wo und wann findet das Lollaopalooza 2022 statt?

und findet das Lollaopalooza 2022 statt? Gibt es noch Tickets für das Lollapalooza 2022 und wie viel kosten sie?

für das Lollapalooza 2022 und wie viel kosten sie? Line-Up , Headliner und Co. – Wer spielt auf dem Lollapalooza 2022?

, und Co. – spielt auf dem Lollapalooza 2022? Camping: Kann man auf dem Lollapalooza campen?

Wo in Berlin ist das Lollapalooza Festival 2022 und wann findet es statt?

Das Lollapalooza 2022 in Berlin wird am 24. und 25. September 2022 im Olympiastadion und Olympiapark in Berlin veranstaltet.

Gibt es noch Tickets für das Lollapalooza Festival 2022 und was kosten sie?

Aktuell gibt es noch Tickets für das Lollapalooza Festival 2022 in Berlin. Folgende Ticketkategorien stehen zur Auswahl:

2-Tage-Ticket: 169 Euro

Teen Ticket (Für Kinder und Jugendliche von 12 bis 15 Jahren): 99 Euro

Kids Ticket (Für Kinder von 3 bis 11 Jahren): 0 Euro

Baby Ticket (Für Babys von 0 bis 2 Jahren): 0 Euro

Tages Ticket Samstag: 94 Euro

Tages Ticket Sonntag: 94 Euro

VIP Ticket: 309 Euro

Experience Ticket: 289 Euro

VIP Ugrade: 170 Euro

Experience Upgrade: 150 Euro

5-Friends Ticket: 165 Euro

Line-Up und Headliner: Wer tritt beim Lollapalooza Festival 2022 auf?

Mit Headlinern wie Kraftklub, Machine Gun Kelly oder Seeed ist auf dem Lollapalooza Festival 2022 in Berlin viel geboten. Wer spielt wann? Das Line-Up im Überblick.

Samstag, 24.09.2022:

AnnenMayKantereit

Kraftklub

Machine Gun Kelly

Apache 207

Robin Schulz

Paolo Nutini

Fritz Kalkbrenner

Milky Chance

Provinz

Purple Disco Machine

Kid Francescoli

Zoe Wees

Schmyt

Alle Farben

1986zig

Vize

Jada

Iann Dior

Sea Girls

HBz

Charlotte Jane

Blu DeTiger

44phantom

Lyra

Esther Graf

Rote Mütze Raphi

Layla

Becks

Mola

Babyjoy

Sonntag, 25.09.2022

SEEED

Die Fantastischen Vier

Tiësto

Casper

Anne-Marie

Timmy Trumpet

Badmómzjay

Joy Denalane

Alice Merton

Clairo

Drangsal

Montez

Imanbek

Loi

Freddie Long

Sir Chloe

Lexy & K-Paul

Regard

Blondes

Kevin Kaarl

Lari Luke

Nina Chuba

Paula Hartmann

Emir Taha

KeKe

Leepa

Rose May Alaba

Philine Sonny

Florence Arman

Power Plush

Ist Camping auf dem Lollapalooza möglich?

Anders als bei anderen Festivals kann auf dem Lollapalooza in Berlin nicht gezeltet werden, es gibt keinen Campingplatz.

Anfahrt: Wie kommt man zum Lollapalooza Festival 2022 in Berlin mit Auto, Bus, Bahn und Co.?

Beim Lollapalooza Festival 2022 in Berlin wird es keine offiziellen Parkmöglichkeiten geben. Die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bietet sich daher an.

U-Bahn: Mit der U-Bahnlinie U2 erreicht man den U-Bahnhof Olympia-Stadion. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Stadion (Eingang Osttor: 500m, Eingang Südtor: 870m).

Mit der U-Bahnlinie U2 erreicht man den U-Bahnhof Olympia-Stadion. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Stadion (Eingang Osttor: 500m, Eingang Südtor: 870m). S-Bahn: Mit den S-Bahnlinien S3 und S9 erreicht man den S-Bahnhof Olympiastadion. Zu Fuß erreicht man von dort aus in wenigen Minuten das Stadion (Eingang Südtor über den Ausgang Flatowallee: 200m, Eingang Osttor über den Ausgang Trakehner Allee: 250m)

Mit den S-Bahnlinien S3 und S9 erreicht man den S-Bahnhof Olympiastadion. Zu Fuß erreicht man von dort aus in wenigen Minuten das Stadion (Eingang Südtor über den Ausgang Flatowallee: 200m, Eingang Osttor über den Ausgang Trakehner Allee: 250m) Bus: Mit dem Buslinien M49 und 218 erreicht man die Haltestelle Flatowallee. Ein kurzer Fußweg führt von dort aus zum Stadion. Mit der Buslinie 104 erreicht man den U-Bahnhof Neu-Westend. Von dort aus kann man entweder direkt zum Stadion gehen oder eine weitere Haltestelle mit der U-Bahnlinie U2 zum Bahnhof Olympiastadion fahren.

Festivals im Sommer 2022: Highfield, Fusion, Tomorrowland und Co.

Hier findet ihr hier einen Überblick über einige Festivals im Sommer 2022: