Die Corona-Zahlen steigen weiter schnell, momentan werden täglich neue Höchststände gemeldet

Einige Bundesländer haben ihre Corona-Regeln verschärft

Auf Bundesebene wird ein neues Corona-Gesetz debattiert

debattiert Welche Regeln gelten für die Maskenpflicht in den einzelnen Bundesländern?

Corona in Bayern: Die FFP2-Maskenpflicht gilt wieder – alle Infos

Seitdem die Krankenhaus-Ampel auf Gelb steht (mittlerweile ist sie sogar Rot), gilt in Bayern in vielen Bereich wieder die FFP2-Maskenpflicht. Sie gilt zum Beispiel

beim Friseur

im Einzelhandel

in der Gastronomie (außer am Platz)

in der Schule

und im ÖPNV

In Bayern gilt außerdem für viele Bereiche des öffentlichen Lebens die 2G-Regel . Hier gilt etwas ganz anderes: Die Maskenpflicht wurde komplett aufgehoben. Wer also geimpft oder genesen ist, darf eintreten und kann auf einen Mund-Nasen-Schutz verzichten. Das gilt unter anderem

im Theater, Kino und Museum

und Museum für alle anderen kulturellen Veranstaltungen

in Clubs und Diskos

und Diskos im Fußball-Stadion

im Restaurant, wenn dort die 2G-Regel gilt

für private Feiern, auf denen die 2G-Regel gilt

Corona-Regeln in BW: Welche Maske muss man in Baden-Württemberg tragen?

In Baden-Württemberg genügt für das öffentliche Leben weiterhin die medizinische Maske (OP-Maske). Es gibt aber Ausnahmen: Die Maske muss nicht getragen werden

auf privaten Feiern

in der Gastronomie am Platz

in der Schule

beim Sport

FFP2-Maskenpflicht in Brandenburg – die aktuellen Regeln

Momentan muss man in Brandenburg nach Angaben des Sozialministeriums in Pflegeheimen, Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen eine FFP2-Maske tragen. Es wird aber über eine neue Corona-Verordnung diskutiert, nach der die Maskenpflicht und die 2G-Regel ausgeweitet werden sollen.

Das Brandenburger Kabinett entscheidet am Donnerstag, 11.11. angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen über die Einführung der 2G-Regel in weiteren Bereichen des Alltags. Fest steht, dass Ungeimpfte keinen Zutritt mehr zu Diskotheken, Clubs und Festivals bekommen sollen. Ob Gaststätten, Hotels, Theater, Kinos und Schwimmbäder zur 2G-Regel hinzukommen, war offen. Dies soll sich bei der Kabinettssitzung klären. Die Corona-Maskenpflicht soll in Grundschulen wieder eingeführt werden. Die Landesregierung entscheidet noch darüber, ob das auch für die ersten beiden Klassen gilt. Außerdem soll im öffentlichen Nahverkehr die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gelten.

FFP2 in Berlin – was gilt wo?

Auf der Webseite der Stadt Berlin findet man eine Übersicht dazu, wo welche Maske getragen werden muss. Demnach gilt eine FFP2-Maskenpflicht

In Bus, U-Bahn, S-Bahn, Tram und auf Fähren für Fahrgäste

In Fernbussen, Fern- und Regionalverkehrszügen für Fahrgäste

Auf Bahnhöfen , Flughäfen und Fährterminals für Fahrgäste

, Flughäfen und Fährterminals für Fahrgäste In Arztpraxen für Besucher:innen und Patient:innen

In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen für Besucher:innen und Patient:innen, die sich nicht auf ihrem Zimmer aufhalten oder Besuch empfangen

und Pflegeeinrichtungen für Besucher:innen und Patient:innen, die sich nicht auf ihrem Zimmer aufhalten oder Besuch empfangen In Taxen, (Charter-)Bussen und sonstigen Fahrzeugen

für körpernahe und sexuelle Dienstleistungen, wenn die 3G-Regel gilt

Und hier genügt eine medizinische Maske:

In Supermärkten und Geschäften

In Bus, U-Bahn, S-Bahn, Tram und auf Fähren für das Personal

In Fernbussen, Fern- und Regionalverkehrszügen für das Personal

Auf Bahnhöfen, Flughäfen und Fährterminals für das Personal

In Gewerbebetrieben

In Gaststätten inklusive der Außenbereiche, wenn im 3G-Modell geöffnet wird

inklusive der Außenbereiche, wenn im 3G-Modell geöffnet wird Bei kulturellen Veranstaltungen Dienstleistungen unter 3G-Bedingungen für Teilnehmer:innen, die sich nicht an ihrem Platz aufhalten. Sofern der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann und bei geschlossenen Räumen keine maschinelle Lüftung vorhanden ist, gilt die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen auch am Sitzplatz.

In der beruflichen Bildung und allgemeinen Erwachsenenbildung in geschlossenen Räumen

In Büro- und Verwaltungsgebäuden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (nicht am festen Arbeitsplatz)

In Arztpraxen für das Personal

In Pflegeeinrichtungen für Bewohner:innen, die sich nicht in ihrem Zimmer oder bei Mahlzeiten an ihrem festen Sitzplatz aufhalten.

In Schulgebäuden . Auf dem Schulgelände darf die Maske im Freien abgelegt werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.

. Auf dem Schulgelände darf die Maske im Freien abgelegt werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Bei privaten Fahrten für Personen aus einem fremden Haushalt (ausgenommen die Fahrer:innen selbst)

Auf Märkten, Weihnachtsmärkten und in Warteschlangen

und in Warteschlangen Bei Demonstrationen

In Indoor-Sportstätten (nicht während der Sportausübung), die im 3G-Modell öffnen

2G-Regel in Berlin: Das gilt ab Montag, 15.11.

Der Berliner Senat hat weitere deutliche Einschränkungen für Menschen ohne Corona-Impfschutz beschlossen. Die sogenannte 2G-Regel soll nach einer Entscheidung vom Mittwoch deutlich ausgeweitet werden, wie die Senatskanzlei mitteilte. Angesichts der steigenden Zahl von Corona-Fällen und sich abzeichnenden Engpässen auf den Intensivstationen sollen künftig nur noch Geimpfte und Genesene (2G) Zutritt etwa zu Restaurants, Kinos, Saunen oder Spielhallen haben, nicht auch Getestete. Wer nicht geimpft ist, muss künftig oft draußen bleiben. Die neue 2G-Regelung gilt bereits von Montag an und ist zunächst bis zum 28. November befristet. Ausgenommen davon sind Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Für sie reicht weiterhin ein negativer Corona-Test. Das gilt auch für Personen, die nachgewiesenermaßen aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

Corona in Sachsen: Hier gilt die FFP2-Maskenpflicht

Wer Busse, Bahnen oder Taxis nutzt muss fortan eine FFP2-Maske tragen - Schüler dürfen aber auch medizinischen Mund-Nasen-Schutz verwenden. Zudem sollen Arbeitgeber ihren Büro-Mitarbeitern die Möglichkeit anbieten, im Home-Office zu arbeiten. Um Pflegeheime besser zu schützen, wird vom kompletten Personal inklusive externen Dienstleistern ein täglicher Testnachweis verlangt. Schulen und Kindergärten bleiben ungeachtet der Bettenbelegung in den Krankenhäusern regulär geöffnet.

Die Regeln sollen künftig auch strenger kontrolliert werden. In den vergangenen Tagen gab es Kritik, dass dies zu wenig erfolgt sei. Dazu sollen laut Landesregierung zusätzlich in jedem Landkreis sowie in Chemnitz, Dresden und Leipzig mindestens drei Kontrollteams täglich im Einsatz sein.

FFP2-Maskenpflicht in Deutschland: Das gilt in den anderen Bundesländern

In allen anderen Bundesländern ist die FFP2-Maske momentan (Stand:11.11.) nicht verpflichtend. Somit reicht in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland eine medizinische Maske, sofern eine Maske vorgeschrieben ist.

Maskenpflicht – das gilt für Kinder

Es gelten je nach Bundesland unterschiedliche Regeln dazu, welche Masken Kinder tragen müssen. Oft hängt es von ihrem Alter ab, ob sie eine FFP2-, eine OP- oder eine Alltagsmaske brauchen. Eine Konstante gibt es aber: In der Regel sind Kinder unter sechs Jahren komplett von der Maskenpflicht befreit.

Neues Corona-Gesetz für Deutschland – das planen SPD, Grüne und FDP

Die möglichen Ampel-Koalitionäre, SPD, Grüne und FDP, wollen die epidemische Notlage am 25. November auslaufen lassen und die Rechtsgrundlage für Corona-Maßnahmen ändern. Dazu hat der Bundestag am Donnerstag Änderungen im Infektionsschutzgesetz (IfSG) beraten, die in der kommenden Woche verabschiedet werden sollen. Anschließend muss auch der Bundesrat zustimmen, voraussichtlich in einer Sondersitzung am 19. November.

Bisher können die Bundesländer auch dann, wenn der Bundestag die Corona-Notlage nicht verlängert, sämtliche Maßnahmen einer Notlage anwenden, wenn eine solche in ihrem Land durch Parlamentsbeschluss festgestellt wird. Dazu zählen weitreichende Eingriffe in die Grundrechte und Schließungen wie während der Lockdowns. Das wollen SPD, Grüne und FDP beenden und einen bundesweit einheitlichen und bis zum 19. März befristeten Maßnahmen-Katalog im Infektionsschutzgesetz verankern. Die Länder können danach unter anderem die Maskenpflicht, Abstandsgebote und Zugangsregelungen vorschreiben.

Testpflichten für Alten- und Pflegeheime oder Einrichtungen für behinderte Menschen geben. Offen ist, ob bundesweit einheitlich geregelt wird, für wen die Testpflichten gelten und wie oft getestet werden muss. Einige Länder lassen derzeit ungeimpftes Pflegepersonal täglich testen. Am Arbeitsplatz soll künftig bundesweit die 3G-Regel gelten. Beschäftigte die nicht gegen Covid-19 geimpft oder von einer Infektion genesen sind, müssen dann täglich einen negativen Test vorlegen. Die Einzelheiten erarbeitet gegenwärtig das Bundesarbeitsministerium. Bundesweit soll esfür Alten- und Pflegeheime oder Einrichtungen für behinderte Menschen geben. Offen ist, ob bundesweit einheitlich geregelt wird, für wen die Testpflichten gelten und wie oft getestet werden muss. Einige Länder lassen derzeit ungeimpftes Pflegepersonal täglich testen.