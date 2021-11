Die Schulte hat in Bayern nach den Herbstferien begonnen.

begonnen. Dort gilt nun wieder Maskenpflicht .

. Eine Maske muss auch am Sitzplatz getragen werden.

getragen werden. Erst im Oktober war die Maskenpflicht an Schulen aufgehoben worden, jetzt gilt sie wieder vorübergehend.

war die Maskenpflicht an Schulen aufgehoben worden, jetzt gilt sie wieder vorübergehend. Alle Infos zum Thema Schule in Bayern und der Maskenpflicht während Corona 2021.

Schule in Bayern: Corona-Situation führt zur Rückkehr der Maske im Klassenzimmer

Montag, 8.11., beginnt der Schulunterricht nach den Herbstferien in Bayern. Für Schülerinnen und Schüler bedeutet das, zurück auf die Schulbänke und Wiedersehen mit den Klassenkameradinnen und -kameraden. Aber nicht nur: Seit heute gilt zudem wieder die Maskenpflicht an bayerischen Schulen. Erst vor wenigen Wochen war eben diese Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes an Schulen in Bayern weggefallen. Wegen der drastisch Heute, am, beginnt der Schulunterricht nach den Herbstferien in Bayern. Für Schülerinnen und Schüler bedeutet das, zurück auf die Schulbänke und Wiedersehen mit den Klassenkameradinnen und -kameraden. Aber nicht nur: Seit heute gilt zudem wieder diean bayerischen Schulen. Erst vor wenigen Wochen war eben diese Pflicht zum Tragen einesan Schulen in Bayern weggefallen. Wegen der drastisch steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen gilt jetzt wieder Maske auf, wenn Schülerinnen und Schüler das Schulgelände betreten. Das gilt nicht nur auf dem Schulhof und in den Schulfuren, sondern auch am Sitzplatz im Klassenzimmer - unabhängig, ob der Mindestabstand eingehalten werden kann oder nicht.

Schule in Bayern: Wie gilt die Maskenpflicht an Grundschulen und weiterführenden Schulen?

Die wieder eingeführte Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in bayerischen Schulen gilt vorübergehend. An Grundschulen in Bayern gilt die Vorgabe für eine Woche. Erlaubt sind auch Alltagsmasken aus Stoff. An den weiterführenden Schulen im Freitstaat sind für zwei Wochen mindestens medizinische „OP-Masken“ Pflicht.

Masken an Schulen in Bayern: Hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen besorgniserregend

„Unsere oberste Maxime in diesem Schuljahr ist der Präsenzunterricht, das bleibt es auch weiter“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) nach der maßgebenden Kabinettssitzung. Die vorübergehende Maskenpflicht sei ein Teil des Vorhabens, die „Sicherheitszäune kontinuierlich höher“ zu ziehen. Die Pflicht zum Tragen einer Maske werde von den Schülerinnen und Schülern übrigens hervorragend eingehalten, lobte Piazolo - ebenso wie die Abstands- und Hgyieneregeln.

Schule in Bayern: Wie steht es um Corona-Tests?

In bayerischen Schulen werden aktuell zwei Mal in der Woche sogenannte Pooltests auf eine Infektion durchgeführt. Da zum ersten Schultag nach den Herbstferien erst am Abend ein Testergebnis vorliegen wird, appellierte Piazolo an alle Eltern, die Kinder vor dem ersten Tag im Klassenzimmer zu Hause zu testen. Höhere Jahrgänge testen sich in Bayern drei Mal in der Woche mit einem Selbsttest. Wenn eine Infektion entdeckt würde, würden alle Kinder und Jugendliche der betroffenen Schulklasse täglich getestet werden.