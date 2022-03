Welche Daten zeigt das Dashboard des Robert-Koch-Institut (RKI) heute, am Mittwoch, 16. März?

Wie viele Neuinfektionen gibt es heute bundesweit? Wie hoch ist die Inzidenz im Vergleich zu gestern und der Vorwoche? Und wie hoch ist die aktuelle Hospitalisierungsrate? Die neuesten RKI-Fallzahlen für Deutschland vom 16.3.2022 in der Übersicht:

Sieben-Tage-Inzidenz: 1607,1 (Vortag: 1585,4); (Vorwoche: 1319,0)

: 1607,1 (Vortag: 1585,4); (Vorwoche: 1319,0) Neuinfektionen heute: 262.593

Infektionen gesamt: 17.695.210

Neue Todesfälle: 269

Todesfälle gesamt: 126.142

Impfquote (Erstimpfung): 76,5 Prozent

Impfquote (vollständig): 75,7 Prozent

Impfquote Booster-Impfungen: 57,9 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde in Deutschland am Dienstag, 15.3., mit 7,21 angegeben. Am Wochenende wird dieser Wert nicht aktualisiert.

: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde in Deutschland am Dienstag, 15.3., mit angegeben. Am Wochenende wird dieser Wert nicht aktualisiert. Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate hatte um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15 gelegen.

Corona-Zahlen aktuell: Inzidenzwerte von Bayern, BW, Brandenburg und ganz Deutschland

Die Coronazahlen steigen aktuell in den meisten Bundesländern. Dennoch zeigen sich regional deutliche Unterschiede. Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 16.03.2022)

2300,1 – Mecklenburg-Vorpommern

2088,5 – Saarland

2041,2 – Thüringen

2008,5 – Bayern

1912,3 – Sachsen-Anhalt

1895,9 – Baden-Württemberg

1781,2 – Sachsen

1554,2 – Brandenburg

1522,1 – Niedersachsen

1421,3 – Schleswig-Holstein

1403,7 – Nordrhein-Westfalen

1390,1 – Rheinland-Pfalz

1154,3 – Hessen

1117,6 – Bremen

1102,4 – Berlin

827,5 – Hamburg

Die Corona-Zahlen gestern und vor einer Woche – Inzidenzwert und Neuinfektionen im Vergleich

7-Tage-Inzidenz weiter an. Ende Januar, am 24.01.2022, lag sie in Deutschland erstmals bei über 1000. Noch dramatischer sehen die Inzidenzen der Nachbarstaaten und bei anderen EU-Ländern aus. Dort liegen die Werte teilweise um ein vielfaches höher. Gestern hat das RKI 198.888 Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermeldet. Vor einer Woche, am Mittwoch, 09.03.2022 waren es 215.854 Neuinfektionen gewesen. Entsprechend steigt die bundesweite Inzidenz weiter an.

Die bis zur fünften Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland im Frühjahr 2021, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli 2021. Da lag die bundesweite Inzidenz bei 4,9.

Die 7-Tage-Inzidenz war bisher im Verlauf der Corona-Pandemie Grundlage für Corona-Regeln und Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni 2021 ausgelaufenen Bundesnotbremse. Aktuell werden daneben auch weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen (Hospitalisierungsinzidenz) stärker berücksichtigt und als Kennwerte für etwaige Maßnahmen herangezogen.

Corona-Zahlen in Europa aktuell – Inzidenz und Neuinfektionen in Österreich, Italien, Dänemark & Co.

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hat die Bundesrepublik eine verhältnismäßig niedrige 7-Tage-Inzidenz. Wie sieht es in den Nachbarstaaten aktuell aus? Nachfolgend die Neuinfektionen und der aktuelle Inzidenzwert in ausgewählten Ländern Europas – Stand 16.03.2022:

Österreich: 34.220 Neuinfektionen; Inzidenz: 3253,7

Italien: 29.698 Neuinfektionen; Inzidenz: 586,6

Frankreich: 22.158 Neuinfektionen; Inzidenz: 684,0

Polen: 5295 Neuinfektionen; Inzidenz: 202,8

Tschechien: 7202 Neuinfektionen; Inzidenz: 526,4

Niederlande: 45.900 Neuinfektionen; Inzidenz: 2576,6

Dänemark: 7892 Neuinfektionen; Inzidenz: 1414,2

UK: 170.814 Neuinfektionen; Inzidenz: 672,7

Bedeutung der wichtigsten Corona-Begriffe – Was sind Hospitalisierung, Triage und Co.?

Begriffe und Kennzahlen. Einige von Ihnen – wie Inzidenz oder Hotspot – haben sich etabliert. Dennoch haben sich deren Bedeutung und Definition je nach Corona-Lage gewandelt. Es kommen außerdem immer wieder neue Begriffe dazu. Zum Beispiel: Hospitalisierungsinzidenz, Triage oder 2G+-Regel. Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es immer wieder neueund. Einige von Ihnen – wie Inzidenz oder Hotspot – haben sich etabliert. Dennoch haben sich derenje nach Corona-Lage gewandelt. Es kommen außerdem immer wieder neue Begriffe dazu. Zum Beispiel: Hospitalisierungsinzidenz, Triage oder 2G+-Regel. Die Erklärung der wichtigsten Kennzahlen und Begriffe in der Corona-Pandemie hier in der Übersicht.

Teil-Impfpflicht für Pflegekräfte gilt ab heute

Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt von heute an für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Pflegeberufen. Bis Dienstag hatten sie Zeit, Impf- oder Genesenennachweise vorzulegen - oder ein Attest, dass sie nicht geimpft werden können. Ungeimpften Beschäftigten im Gesundheitssektor könnten nun Konsequenzen drohen. Die Ämter dürfen Bußgelder, Tätigkeits- und Betretungsverbote verhängen.

Doch die Umsetzung der Teil-Impfpflicht wird in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. In einigen Teilen Deutschlands sollen die Gesundheitsämter genau prüfen, ob die Menschen in Heimen und Krankenhäusern noch versorgt werden können, wenn ungeimpfte Beschäftigte ein Betretungsverbot bekommen.