Bereits einige Tage vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am 17.03.2022 drängen sich Themen auf. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat angesichts der vielen Flüchtlinge aus der Ukraine eine rasche Bund-Länder-Runde verlangt. Diese müsse schnellsten einberufen werden, „um die vielen Menschen im gesamten Bundesgebiet verteilen zu können“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) ist Vorsitzender der MPK und sieht für das Bund-Länder-Treffen Klärungsbedarf bei der Verteilung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Diese Frage stehe ebenso auf der Agenda wie die Schaffung zusätzlicher Aufnahmekapazitäten und finanzielle Fragen, sagte Wüst. Angesichts drohender wirtschaftlicher Einbußen in Deutschland wegen Sanktionen gegen Russland fordert er Hilfen vom Bund.

Wüst hat den von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes in der Corona-Pandemie scharf kritisiert. „Weitgehend flächendeckend verabredete Basisschutzmaßnahmen und bewährte Instrumente der Pandemiebekämpfung werden abgeschafft, stattdessen zeichnet der Entwurf einen Flickenteppich an Regeln vor, den die Menschen kaum verstehen werden“, sagte Wüst der „Welt“.

Thomas Kutschaty, Fraktionschef der SPD im Düsseldorfer Landtag, mahnte mit Blick auf den Entwurf der Bundesregierung in der „WAZ“: „Das Virus richtet sich nicht nach dem Terminkalender. Auch nach dem 19. März müssen wir deshalb weiterhin mit Vorsicht unterwegs sein.“ Kutschaty sagte, dass er sich auch weiterhin eine allgemeine Maskenpflicht als Basisschutzmaßnahme gewünscht hätte. „Aber das war mit der FDP nicht möglich.“

Geregelt wird in dem Entwurf, welchedie Länder weiter verordnen können, wenn zumwie vereinbart alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen entfallen. Möglich sein sollen nochin Pflegeheimen, Kliniken und öffentlichem Nahverkehr sowie Testpflichten in Pflegeheimen und Schulen. Bundesweit bleiben soll außerdem die Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen.