Eigentlich wollten Bund und Länder heute, am 17. März 2022, noch einmal das Thema Corona in den Fokus ihrer Besprechungen rücken. Doch seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine gibt es nur noch ein Thema: Wie federn wir in Deutschland die nächste Krise ab? Die neuste Beschlussvorlage der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) zeigt, worum es gehen soll:

Was wird die MPK in Sachen Flüchtlinge beschließen?

beschließen? Können die steigenden Energiepreise gestoppt werden?

gestoppt werden? Was passiert, wenn Putin das Gas abdreht?

MPK heute: Das ist die Beschlussvorlage zur Ukraine

Wie das Portal „Merkur.de“ berichtet , werden die Ministerpräsidenten heute über folgende Themen sprechen:

Flüchtlinge aus der Ukraine sollen visumsfrei nach Deutschland reisen

Ein neues Registrierungsverfahren soll unbürokratische Registrierung möglich machen

soll unbürokratische Registrierung möglich machen Die Länder sollen finanzielle und bürokratische Unterstützung vom Bund bekommen

Wer die Kosten für die Finanzierung der Geflüchteten trägt, ist zunächst unklar – an einer Lösung wird gearbeitet

für die Finanzierung der Geflüchteten trägt, ist zunächst unklar – an einer Lösung wird gearbeitet Vom Ukraine-Krieg betroffene Firmen sollen von einem Sofortprogramm profitieren

profitieren Deutschland muss schnell von russischem Gas unabhängig werden

Energiepreise müssten gestoppt werden – wie ist noch unklar

müssten gestoppt werden – wie ist noch unklar Die Cyberabwehr gegen russische Hackerangriffe müsse gestärkt werden

MPK zu Ukraine-Krieg: Wann und um welche Uhrzeit findet sie heute statt?

Bund und Länder kommen heute, am 17.03.2022, um 14 Uhr zusammen, um über die Ukraine und Corona zu beraten. Am 20. März sollen die meisten Corona-Regeln eigentlich fallen. Hier lest ihr nach, was das bedeuten soll:

Am 7. April wollen Bund und Länder laut Beschlussvorlage erneut zusammenkommen.

Flüchtlinge kommen nach Europa: Wer trägt die Kosten?

Die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland steigt von Tag zu Tag. Die Regierungschefinnen und -chefs der Länder beraten am Donnerstagnachmittag mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über die Lage. Zusammen mit den Kommunen verlangten sie vom Bund eine bessere Verteilung der Menschen und eine umfassende Kostenübernahme.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte, der Bund müsse sich finanziell "massiv" an den Flüchtlingskosten beteiligen. "Das wird heute ein zentrales Thema sein", sagte Söder im Deutschlandfunk. "Der Bund kann Länder und Kommunen nicht alleine lassen."

"Ich erwarte eine Regelung zur Kostenübernahme", sagte auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Dabei geht es um alles, was die Menschen brauchen."

"Wir dürfen die Kommunen nicht im Stich lassen", sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), im ARD-"Morgenmagazin". Die Länder müssten finanziell in die Lage versetzt werden, ihren Städten und Gemeinden gut zu helfen.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund rechnet mit Milliardenkosten durch die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge. "Für Unterbringung und Integration müssen etwa 1000 Euro pro Person und Monat angesetzt werden", rechnete Städtebund-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg in der "Bild"-Zeitung (Donnerstagsausgabe) vor. Die "Milliardenausgaben" müssten "Bund und Länder übernehmen".

Bisher wurden in Deutschland laut Bundesinnenministerium 187.428 Kriegsflüchtlinge registriert, ihre tatsächliche Zahl dürfte weit höher sein. Besonders stark belastet bei der Versorgung der Kriegsflüchtlinge sind Großstädte wie Berlin.