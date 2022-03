Ab dem 20. März gelten in Deutschland neue Corona-Regeln – die aktuellen Verordnungen der Länder laufen aus

MPK am 17.3.2022: Corona, Ukraine und Spritpreise

Corona-Verordnungen der Länder aus. Trotz der hohen Infektionszahlen will die Bundesregierung das Infektionsschutzgesetz derart ändern, dass die meisten Einschränkungen entfallen. Nur einzelne Basisschutzmaßnahmen sollen weiter gelten. Den Ländern soll allerdings eine Übergangsfrist bis Anfang April eingeräumt werden, außerdem können sie selbst strengere Regeln erlassen, vor allem in Hotspots, also Regionen mit besonders vielen Corona-Infektionen. Am Donnerstag, 17. März 2022, findet die nächste Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) statt. Ein Thema sind die neuen Corona-Regeln ab Sonntag, 20.3.22: Einen Tag vorher laufen die aktuell gültigender Länder aus. Trotz der hohen Infektionszahlen will die Bundesregierung dasderart ändern, dass die meisten Einschränkungen entfallen. Nur einzelne Basisschutzmaßnahmen sollen weiter gelten. Den Ländern soll allerdings eineeingeräumt werden, außerdem können sie selbst strengere Regeln erlassen, vor allem in Hotspots, also Regionen mit besonders vielen Corona-Infektionen.

Weitere Themen, über die Bund und Länder auf der MPK sprechen, sind die Folgen des Krieges in der Ukraine (Unterbringung der Flüchtlinge) und die hohen Spritpreise (Tankzuschuss und Steuersenkungen).

MPK Beschlussvorlage: Das ist zu den neuen Corona-Regeln bekannt

Eine Beschlussvorlage zur MPK am 17.03. wurde noch nicht veröffentlicht. Der Bund und einige Länder haben in den vergangenen Tagen aber schon durchblicken lassen, welche Regeln ab dem 20. März gelten könnten:

Der neue Entwurf der Bundesregierung zum Bundesinfektionsschutzgesetz sieht vor, dass es nach dem Auslaufen der bisherigen Corona-Regeln am 19. März im Regelfall nur noch sogenannte Basisschutzmaßnahmen geben soll. Das wären etwa Maskenpflichten im öffentlichen Nahverkehr und Pflegeheimen.

nur noch in Hotspots möglich sein. Der Bundestag befasst sich am Mittwoch, 16.03. erstmals mit der Vorlage - sie ist dann am Donnerstag auch Thema bei einer Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Weitergehende Maßnahmen wie eine Maskenpflicht in Innenräumen sollenmöglich sein. Der Bundestag befasst sich am Mittwoch, 16.03. erstmals mit der Vorlage - sie ist dann am Donnerstag auch Thema bei einer Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Am Freitag sollen Bundestag und Bundesrat sie beschließen.

Zugleich sieht der Gesetzentwurf noch eine Übergangsfrist bis zum 2. April vor, in dem die Länder ihre derzeit bereits geltenden Corona-Schutzmaßnahmen noch in Kraft lassen können. Zahlreiche Länder beschlossen, diese Option zu nutzen. Dies galt etwa für:

Corona in Bayern: Kein „Freedom Day“ am 20. März

In Bayern bleibt es bis zum 2. April bei den bisherigen 2G- und 3G-Zugangsregeln und bei der Maskenpflicht auch in Schulen oder im Handel - mit einer Ausnahme: In Grund- und Förderschulen entfällt die Maskenpflicht im Unterricht ab kommenden Montag (21.3.), eine Woche später (ab dem 28.3.) auch in den 5. und 6. Klassen. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen. Bayern nutzt damit - außer eben bei den Grundschülern und in den 5. und 6. Klassen - eine Übergangsfrist für viele bestehende Corona-Regeln aus, wie sie im neuen Bundesinfektionsschutzgesetz vorgesehen ist. Im Handel und anderswo gilt in Bayern vorerst weiter die FFP2-Maskenpflicht.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kritisierte das von der Bundesregierung geplante Auslaufen fast aller Anti-Corona-Maßnahmen. Die Ampel-Parteien seien damit weder Team Vorsicht noch Team Freiheit noch Team Augenmaß, sondern „Team Blindflug“, sagte er in einer Regierungserklärung im Landtag. Der schrittweise Ausstieg aus den bisherigen Beschränkungen sei richtig - aber überstürzt sei falsch. „Deutschland ist dann schutz- und wehrlos“, warnte Söder. Und die Verantwortung dafür liege dann alleine bei den Ampel-Parteien.

Söder kritisierte insbesondere, dass es nach dem 2. April keine Maskenpflicht in den Schulen mehr geben könne. Dabei hätte die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler damit kein wirkliches Problem. Entscheidender sei doch, dass diese nun jahrelang mit gegen Corona gekämpft hätten - und dass nun die Abschlussprüfungen in Gefahr sein könnten. Wenn es eine Schulpflicht gebe, dann müsse man doch dafür sorgen, dass die jungen Menschen auch ihren Abschluss machen könnten. Zum vom bayerischen Kabinett beschlossenen Ende der Maskenpflicht an Grundschulen und in den 5. und 6. Klassen sagte er aber nichts.

Corona in BW: Maskenpflicht und 3G bis Anfang April

Die Menschen im Südwesten werden die Masken in Innenräumen und an Schulen so schnell nicht los. Wegen der hohen Infektionszahlen will Baden-Württemberg die Corona-Regeln am 20. März noch nicht vollständig auslaufen lassen. Man werde eine Übergangsfrist bis zum 2. April nutzen, kündigte Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart an. Das betreffe in erster Linie die Maskenpflicht drinnen und an Schulen. Man prüfe derzeit zudem, ob man weitere Einschränkungen verlängern könne, sagte eine Sprecherin des Staatsministeriums.

Für Besuche von Restaurants und Veranstaltungen müssen Menschen im Südwesten wohl noch bis mindestens April Impf- oder Testnachweise vorzeigen, wie am Abend bekannt wurde. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart sagte der dpa, ein entsprechender Vorschlag aus dem Haus werde nun in den Ressorts abgestimmt. Demnach soll in der Übergangsfrist bis zum 2. April nicht nur die Maskenpflicht in Innenräumen weiter bestehen bleiben. Auch die Zugangsbeschränkungen im öffentlichen Leben sollen weitgehend aufrechterhalten bleiben.

Veranstaltungen, Restaurants und viele andere Bereiche des öffentlichen Lebens darf im Südwesten derzeit nur besuchen, wer geimpft, getestet oder genesen ist (3G).