In Bayern hat die Corona-Inzidenz die Marke von 2000 fast erreicht. Doch sollen die Corona-Regeln eigentlich am 20. März bundesweit fallen. Darüber wird jetzt heftig debattiert – auch in Bayern. Vor allem das Wegfallen der Maskenpflicht im öffentlichen Raum sowie in Schulen wird kritisiert.

Lockerungen in Bayern: Diese Corona-Regeln sind geplant

Bei der letzten MPK zum Thema Corona haben die Ministerpräsidenten zusammen mit dem Bundeskanzler beschlossen, dass ab dem 20. März eine Art „Freedom Day“ kommen soll. Bundesweit soll nur noch ein Basisschutz möglich sein: Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken und Nahverkehr - und Testpflichten in Heimen und Schulen. Bundesweit bleiben soll außerdem die Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen. An Orten, wo sich die Corona-Lage zuspitzt, sollen allerdings die Länderparlamente schärfere Auflagen verhängen können, darunter auch Maskenpflichten, Abstandsgebote, Hygienekonzepte sowie Impf-, Genesenen- oder Testnachweise (3G/2G/2G plus).

Live-PK zu Corona in Bayern am 15.3. – Markus Söder gibt Erklärung vor der MPK ab

Ob Bayern ab dem 20. März tatsächlich alle Regeln fallen lassen wird, ist noch unklar. Am Dienstag, 15.3.2022 will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Regierungserklärung unter anderem zu Corona halten.

Freedom Day 2022: Kommen wirklich alle Corona-Lockerungen?