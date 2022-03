Der Krieg in der Ukraine hat die Spritpreise in Deutschland rasant steigen lassen – auf mehr als zwei Euro pro Liter

Die Preise für Benzin und Diesel könnten weiter steigen, sagen Experten

An welchen Tagen ist das Tanken am günstigsten?

mehr als drei Euro pro Liter steigen, sagen Experten. Sanktionen gegen die russische Industrie , hohe Nachfrage nach Heizöl, Unsicherheit an den Börsen – es gibt viele Gründe, warum die Preise für Benzin und Diesel innerhalb weniger Wochen dramatisch gestiegen sind. Der Krieg in der Ukraine ist aber sicherlich die Hauptursache. Und weil völlig unklar ist, wann die Kämpfe enden, könnte der Spritpreis sogar aufsteigen, sagen Experten.

Deswegen interessieren sich viele Bürgerinnen und Bürger besonders dafür, möglichst günstig zu tanken. In der Regel gibt es Uhrzeiten und Tage, an denen Benzin und Diesel deutlich günstiger sind als an anderen Tagen. Gibt es noch weitere Tipps? Wir geben euch einen Überblick.

Billig tanken: Zu welcher Uhrzeit ist es besonders günstig?

Der ADAC hat im Juni 2021 eine Studie zu Kraftstoffpreisen veröffentlicht. Dafür wurden Preisbewegungen an 14.000 Tankstellen in Deutschland untersucht. Ergebnisse: Nachts bleiben die Preise weitgehend konstant, bevor sie ab 6 Uhr im Berufsverkehr deutlich steigen. Gegen 7 Uhr ist der Höhepunkt eines Tages erreicht. Ab dann fallen und steigen die Preise in Wellen, teilweise im Stundentakt. Grundsätzlich muss man aber weniger bezahlen als früh morgens. Weitere Preisspitzen sind um 10, 13, 16, 18 und 20 Uhr. Ab 22 Uhr steigen die Preise im Schnitt wieder. Demnach kann man oft am günstigsten zwischen 18 und 19 sowie zwischen 20 und 22 Uhr tanken.

Auch während des Ukraine-Kriegs rät der ADAC-Kraftstoffmarktexperte Jürgen Albrecht Autofahrern, besser abends als frühmorgens zu tanken. Im Tagesverlauf schwanke der Benzinpreis an ein und derselben Tankstelle um die 7 Cent. Freie Tankstellen seien oft billiger als Markentankstellen. Auf den Autobahnen sei das Tanken oft um die 20 oder sogar 30 Cent teurer. Bundesweit stellt der ADAC auch regionale Preisunterschiede von 5 oder 6 Cent fest. Grund sei der mehr oder weniger intensive Wettbewerb und das Verhalten der Kunden, sagte der Marktexperte. Vor zehn Jahren sei Diesel auch einmal teurer gewesen als Benzin, aber das sei eine große Ausnahme. „Das wird nicht dauerhaft so bleiben.“