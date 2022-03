Mehr als zwei Euro pro Liter Benzin und Diesel bezahlen Autofahrer mittlerweile in Deutschland. Die Spritpreise haben ein neues Rekordhoch erreicht. Wer sein Auto voll tanken möchte, muss zur Zeit tief in die Tasche greifen. In den Nachbarländern sind die Preise fürs Tanken traditionell etwas niedriger als in Deutschland.

Wie sieht es aktuell in Frankreich aus?

aus? Wie teuer sind dort Benzin und Diesel ?

? Und gibt es dort ein Tanklimit?

Hohe Spritpreise – So teuer ist das Tanken aktuell in Frankreich

20 und 30 Cent weniger zahlen Autofahrer dort für einen Liter Kraftstoff. Diesel und Super E10 in Frankreich aktuell (Stand: 08.03.) 1,77 Euro, Benzin liegt zwischen 1,80 und 1,86 Euro. In Deutschland zahlen Autofahrer inszwischen mehr als zwei Euro für Benzin und Diesel. Täglich wird der Sprit hier teurer. Das ist auch in Frankreich so, dennoch liegt der Spritpreis dort, ähnlich wie in Österreich oder Tschechien, auf einem niedrigeren Niveau. Zwischenweniger zahlen Autofahrer dort für einen Liter Kraftstoff. Laut ADAC kosten ein Literundin Frankreich aktuell (Stand: 08.03.) 1,77 Euro,liegt zwischen 1,80 und 1,86 Euro.

Tanken in Frankreich: Gibt es ein Tanklimit?

Deutsche Autofahrer nutzen günstigere Tankpreise im Ausland gerne, um ihr Auto am Ende des Urlaubs oder, wenn sie nahe an der Grenze wohnen, auch im Alltag, voll zu tanken. Dadurch sparen sie einige Euro im Vergleich zu deutschen Tankstellen. Nicht wenige befüllen dann auch zusätzliche Kanister auf Vorrat. In einigen europäischen Ländern gibt es dabei Limits. In Österreich sind beispielsweise maximal 10 Liter im Kanister erlaubt.

10 Litern Kraftstoff in Reservekanistern vor. Eine offizielle Regelung für Frankreich ist nicht bekannt. Der ADAC spricht auf seiner Webseite allerdings aus Sicherheitsgründen eine Empfehlung von maximalin Reservekanistern vor.

Steigende Spritpreise: Warum ist Tanken so teuer?

Hauptursache für die immer weiter steigenden Spritpreise ist der Krieg in der Ukraine. Die steigenden Kosten für Rohöl lassen auch die Kosten an den Zapfsäulen in die Höhe schnellen. Seit Kriegsbeginn am 24.02.2022 ist Super E10 um 10 Cent teurer geworden, der Dieselpreis um 32 Cent. Ein Grund für den Preisanstieg ist, dass europäische Importeure die Einfuhr von Sprit aus Russland zurückgefahren haben. Eine Entspannung der Preislage ist derweil nicht in Sicht. So rät der ADAC Autofahrern dazu, Preise zu vergleichen und wenn möglich abends oder früh morgens zu tanken. Freie Tankstellen seien zudem oft billiger als Markentankstellen. Auch vom Tanken an Autobahnen wird abgeraten, da dort die Preise bis zu 30 Cent höher liegen.