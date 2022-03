Noch nie war Tanken in Deutschland so teuer. Mehr als zwei Euro zahlen Autofahrer inzwischen für jeden Liter Sprit. Mittlerweile ist Diesel sogar teurer als Super. Deshalb fahren viele Deutsche zum Tanken über die Grenze ins Ausland. Besonders beliebt für den kleinen Ausflug ist Österreich.

Wie teuer sind Benzin und Diesel dort?

dort? Gibt es ein Mitnahmelimit für jeden Autofahrer?

Spritpreise steigen – So teuer ist Tanken in Österreich

Österreich hat in der Regel niedrigere Spritpreise als Deutschland. Urlauber nutzen deshalb die dortigen Tankstellen gerne für eine Tankfüllung, bevor sie wieder zurück in die Bundesrepublik fahren. Ein Liter Super kostet an der österreichischen Grenze zur Zeit 1,73 Euro, Diesel 1,72 Euro. Das ist zwar hoch, aber deutlich günstiger als in Deutschland.

Tanken in Österreich: Gibt es ein Tanklimit?

Um Geld zu sparen, tanken viele Autofahrer im Ausland nicht nur günstiger ihr Auto voll, sondern befüllen gerne auch ihre Kanister mit Diesel oder Benzin. In Polen führte das zuletzt zu Tanklimits. Autofahrer dürfen dort an einigen Tankstellen nur noch 50 Liter Sprit tanken, LKW 500 Liter. Zusätzliche Kanister sind mancherorts gar nicht mehr zulässig. Auch in Österreich gilt solch eine Regelung: So dürfen Autofahrer dort neben einem vollen Tank lediglich einen weiteren Kanister Sprit mit maximal 10 Litern mitnehmen, schreibt der Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreich (ARBÖ). In Deutschland sind neben einem vollgetankten Auto maximal 60 Liter pro Kanister zulässig.

Steigende Preise: Darum ist der Sprit so teuer?

Die steigenden Spritpreise in den vergangenen Tagen hängen vor allem mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Seit Kriegsbeginn am 24.02.2022 ist Super E10 um 10 Cent teurer geworden, der Dieselpreis um 32 Cent. Ein Grund für den Preisanstieg ist, dass europäische Importeure die Einfuhr von Sprit aus Russland zurückgefahren haben. Eine Entspannung der Preislage ist derweil nicht in Sicht. So rät der ADAC Autofahrer dazu Preise zu vergleichen und wenn möglich abends oder früh morgens zu tanken. Freie Tankstellen seien zudem oft billiger als Markentankstellen. Auch vom Tanken an Autobahnen wird abgeraten, da dort die Preise bis zu 30 Cent höher liegen.